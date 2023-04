7 thói quen ăn sáng có lợi cho sức khỏe và giảm cân hiệu quả

Theo Eat This, Not That, đây là 7 thói quen ăn sáng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị hàng đầu có lợi cho sức khỏe cũng như để giảm cân và hạn chế cảm giác thèm ăn

Tránh xa thực phẩm có đường tinh luyện

Tránh xa thực phẩm có đường tinh luyện. Ảnh: Shutterstock.

Đường bổ sung khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và mức năng lượng bị giảm xuống, điều này có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn không lành mạnh trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Ăn sáng vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Ăn sáng vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock.

Ăn uống theo đúng lịch trình là một ý tưởng thông minh. Duy trì lịch trình ăn sáng đó hàng ngày có thể giúp bạn có sức khỏe tốt, đồng thời hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm cân hiệu quả.

Tránh thức ăn nhiều muối

Tránh thức ăn nhiều muối. Ảnh: Shutterstock.

Tránh thức ăn mặn là một thói quen ăn sáng quan trọng khác cần tránh nếu bạn muốn tốt cho sức khỏe và giảm được cân nặng.

Theo một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ muối có thể khiến bạn thèm ăn nhiều hơn. Một khi đã thèm ăn thì sẽ không giảm được cân nặng và khi béo thì liên quan nhiều loại bệnh.

Kết hợp thực phẩm giàu protein

Kết hợp thực phẩm giàu protein. Ảnh: Shutterstock.

Việc kết hợp các loại thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm mỡ trong cơ thể, duy trì nguồn cung cấp cơ nạc và giúp bạn no lâu. Protein cũng có thể giúp bạn giảm cân.

Protein làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Các thực phẩm giàu nguồn protein bạn nên bổ sung vào buổi sáng bao gồm trứng, phô mai, cá hồi và đậu phụ.

Uống một cốc nước ngay trước khi ăn sáng

Uống một cốc nước ngay trước khi ăn sáng. Ảnh: Shutterstock.

Điều này sẽ làm giảm cơn đói, vì vậy bạn sẽ ít có khả năng thèm ăn và lượng năng lượng nạp vào cũng sẽ giảm.

Đồng thời, nước sẽ giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy đến não và cơ bắp. Ngoài ra, nước còn giúp cơ thể cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy thèm đường và carb mà bạn thường gặp khi mệt mỏi.

Tự nấu ăn sáng tại nhà

Tự nấu ăn sáng tại nhà. Ảnh: Shutterstock.

Tự nấu những món ăn sáng tươi ngon và tốt cho sức khỏe sẽ giúp bạn xua đuổi cảm giác thèm ăn dễ dàng hơn nhiều.

Bạn chỉ cần kết hợp một số thực phẩm giàu protein và chất xơ tốt cho sức khỏe. Đơn cử như chọn protein là trứng luộc chín, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ nướng và bột protein mà bạn có thể trộn với thực phẩm chứa nhiều chất xơ như yến mạch nguyên hạt, một lát bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và quả mọng.

Ăn sáng với nhiều chất xơ

Ăn sáng với nhiều chất xơ. Ảnh: Shutterstock.

Thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn, đây là một cách ăn tuyệt vời có lợi cho sức khỏe, cũng như để tránh ăn vặt không lành mạnh.

Mua các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt (quinoa và bột yến mạch), trái cây tươi (trái cây họ cam quýt và quả mọng) và rau mà bạn có thể dễ dàng đưa vào bữa sáng và sinh tố của mình.

Nguồn: https://plo.vn/7-thoi-quen-an-sang-co-loi-cho-suc-khoe-va-giam-can-hieu-qua-post730052.htmlNguồn: https://plo.vn/7-thoi-quen-an-sang-co-loi-cho-suc-khoe-va-giam-can-hieu-qua-post730052.html