6 loại quả ngon người Việt được khuyến cáo không nên ăn vào buổi tối

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 14:00 PM (GMT+7)

Có những loại trái cây nếu ăn vào buổi sáng thì tốt vô cùng, ngược lại ăn vào buổi tối có thể sẽ trở thành ‘độc dược’ gây hại cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 loại quả được khuyến cáo không nên ăn buổi tối, nhất là người đang có nhu cầu giảm cân

Quả dứa

Trong quả dứa có chứa nhiều vitamin C giúp bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể, chất chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn tích tụ gốc tự do gây nên xơ vữa động mạch, chống ung thư, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp do có chứa kali và natri thấp. Ăn dứa thường xuyên còn giúp tăng cường sản xuất collagen cho da mịn màng và trắng sáng.

Tuy nhiên, tuyệt đối không ăn vào buổi tối vì lượng đường và mật cao sẽ không tốt đối với người mắc bệnh thận, đường huyết. Thêm vào đó, lượng axit cao cũng chính là nguyên nhân khiến bạn bị đau dạ dày.

Quả bơ

Ảnh minh họa

Quả bơ có tác dụng tẩm bổ cơ thể rất tốt như: chống viêm, bảo vệ mắt, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, thậm chí nó còn được xem như là một bữa ăn thay thế cho trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, hàm lượng chất béo có trong quả bơ rất cao, nếu bạn ăn với số lượng vừa phải vào ban ngày sẽ có tác dụng giúp bạn no lâu và kiểm soát cân nặng. Nhưng bạn ăn quá nhiều vào buổi tối, sẽ phản tác dụng là cung cấp cho cơ thể nhiều calo, dẫn đến mất kiểm soát cân nặng, thậm chí còn tăng lipid trong máu.

Quả sầu riêng

Không chỉ là loại quả bổ dưỡng, sầu riêng còn được xem là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên không nên ăn sầu riêng vào buổi tối, đặc biệt là đối với những người đang muốn giảm cân và những bệnh nhân bị tiểu đường. Hơn nữa sầu riêng cũng có thể gây đầy hơi, khó tiêu, do sầu riêng có tính nóng.

Quả na

Trong quả na thành phần nhiều nhất là vitamin C, khi ăn na thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch tối ưu cho cơ thể. Ngoài ra, trong loại quả này còn chứa nhiều chất xơ, carbohydrates, kali, không chứa chất béo bão hòa và cholesterol nên rất phù hợp với người ăn kiêng hoặc có ý định giảm cân.

Tuy nhiên, cũng chính vì lượng đường cao nên khi ăn na vào buổi tối có thể gây ra một số bệnh về tim mạch và làm rối loạn tuần hoàn.

Quả măng cụt

Được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng, với các vitamin như B1, C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt… Măng cụt còn có chứa hỗn hợp kháng thể Xanthones thiên nhiên có khả năng diệt khuẩn.

Do vậy nên bổ sung măng cụt vào thực đơn ăn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày, nhưng tránh xa loại quả ngon này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa, chất xanthone trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc.

Quả xoài

Xoài chín rất giàu vitamin C, A, axit folic,… thường xuyên ăn xoài có thể giúp chúng ta cải thiện khả năng miễn dịch, phòng dị tật thai nhi, tăng cường thị lực, giúp làm đẹp da, giảm cân. Tuy nhiên, hàm lượng đường trong xoài rất cao, và ăn xoài trước khi đi ngủ, dễ làm tăng lượng đường trong máu, không tốt cho bệnh nhân tiểu đường, ngoài ra xoài cũng gây một số tác dụng phụ dị ứng, tiêu chảy, viêm da tiếp xúc…

4 loại quả nên ăn vào buổi tối

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa tối là bữa ăn nên "đơn giản" nhất trong ngày, cần ưu tiên chọn các trái cây ít năng lượng và giàu chất xơ để thanh lọc, giải độc cơ thể, giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn.

Quả chuối

Ảnh minh họa

Đây là món được các nhà chuyên gia khuyên nên sử dụng vào buổi tối để kích thích sự ngon miệng cũng như giúp tăng cường tiêu hóa tốt hơn, giúp quá trình chuyển hóa thức ăn được tốt hơn, tránh tình trạng bị đầy bụng sau khi ăn tối.

Dưa chuột

Dưa chuột là một trong những loại thực phẩm có tác dụng góp phần kích thích quá trình đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể, thanh lọc nhanh và hiệu quả, bởi dưa chuột chiếm hơn 90% là nước.

Dưa hấu

Dưa hấu được coi là một thực phẩm rất tốt nên ăn vào buổi tối bới chứa ít lượng calo, ăn mà không sợ bị đầy bụng hay bị tích trữ nhiều chất béo trong cơ thể. Đây cũng là trái cây giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ có được một giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Quả dâu tây

Trong dâu tây chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa, vitamin C có tác dụng thư giãn tinh thần. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ăn trực tiếp dâu tây hoặc làm sinh tố dâu tây để uống vào mỗi tối, không chỉ giúp có được một giấc ngủ ngon mà còn có tác dụng giảm cân, dưỡng da rất tốt.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/song-khoe/6-loai-qua-ngon-nguoi-viet-duoc-khuyen-cao-khong-nen-an-vao-buo...Nguồn: https://giadinh.net.vn/song-khoe/6-loai-qua-ngon-nguoi-viet-duoc-khuyen-cao-khong-nen-an-vao-buoi-toi-nhat-la-khi-muon-giam-can-20210426145547905.htm