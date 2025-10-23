7 triệu chứng thường gặp vào ban đêm có thể báo hiệu ung thư: Đừng bỏ qua kẻo hối hận không kịp!

2 giờ sáng, ông Lưu (57 tuổi) lại một lần nữa tỉnh giấc. Ông không phải gặp ác mộng, mà là do cảm giác "hồi hộp, đổ mồ hôi, khó thở" đánh thức. Hộp thuốc trợ tim cấp tốc đã được đặt sẵn trên tủ đầu giường, nhưng mỗi lần uống xong, ông lại tự hỏi: Có phải tim mình lại có vấn đề rồi không?, liệu mình có bị ung thư không?.

Thực tế, những dấu hiệu bất thường vào ban đêm của ông Lưu không phải là vấn đề tim mạch đơn giản—mà là "báo động đỏ" mà cơ thể đang âm thầm phát ra. Nhiều người nghĩ rằng ban đêm là thời gian để ngủ và nghỉ ngơi, nhưng sự thật không phải vậy. Ban đêm chính là giai đoạn nguy cơ cao của nhiều bệnh mãn tính, thậm chí là các bệnh lý nghiêm trọng.

Bạn có biết không? 7 triệu chứng bất thường thường xuyên xuất hiện vào ban đêm có thể là dấu hiệu của bệnh nặng, thậm chí liên quan đến ung thư. Đừng nghĩ rằng "cố chịu đựng qua là xong," có những tín hiệu, một khi lơ là, hối hận có thể đã quá muộn.

Cảnh giác cao độ với 7 triệu chứng này trong đêm

1. Luôn đổ mồ hôi lạnh giữa đêm: Nguy cơ bị nhồi máu cơ tim

Đổ mồ hôi lạnh không chỉ là vấn đề nóng hay không.

Nghiên cứu cho thấy, khi tim thiếu máu cục bộ, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích hoạt, từ đó gây ra mồ hôi lạnh, đánh trống ngực, thậm chí tức ngực khó thở. Đặc biệt vào khoảng 2 - 4 giờ sáng, đây là thời điểm hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh nhất, huyết áp dễ dao động nhất, và cũng là giai đoạn các tai biến tim mạch, mạch máu não xảy ra nhiều nhất.

Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi lạnh vào ban đêm, kèm theo hồi hộp, đau ngực, tay chân lạnh, đừng đợi đến lần sau, hãy đi khám ngay lập tức!

Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi lạnh vào ban đêm, kèm theo hồi hộp, đau ngực, tay chân lạnh, đừng đợi đến lần sau, hãy đi khám ngay lập tức! Ảnh minh họa

2. Thường xuyên thức giấc vì buồn tiểu, đừng chỉ nghĩ là "do tuổi già"

Một số người đi tiểu đêm 2-3 lần, thậm chí nhiều hơn, nhưng ban ngày lại không có biểu hiện tiểu lắt nhắt rõ ràng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn có thể là dấu hiệu của các vấn đề bất thường ở hệ tiết niệu hoặc tiền liệt tuyến.

Điều đáng chú ý hơn là, một số khối u ác tính ở hệ tiết niệu, như ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, cũng có thể biểu hiện bằng việc tiểu đêm nhiều ở giai đoạn đầu. Số liệu cho thấy, nếu nam giới trên 50 tuổi có số lần tiểu đêm đột ngột tăng lên, cần kịp thời kiểm tra tuyến tiền liệt và các bệnh lý liên quan đến thận.

Ảnh minh họa

3. Ho không ngừng giữa đêm, kéo dài nhiều ngày: Có thể là ung thư phổi

Ho về đêm thường bị bỏ qua, nhưng ho khan, liên tục và kéo dài lại là một trong những tín hiệu sớm của ung thư phổi.

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi nhớ lại, giai đoạn đầu hầu như không có khó chịu rõ ràng nào khác, chỉ thỉnh thoảng ho, đặc biệt là ho nhiều vào ban đêm. Nếu cơn ho kéo dài hơn 3 tuần, đặc biệt là ở người hút thuốc hoặc người trên 50 tuổi, phải cực kỳ cảnh giác, sớm kiểm tra hình ảnh học phổi.

4. Đau đầu vào rạng sáng: Có thể là dấu hiệu sớm của xuất huyết não hoặc u não

Đau đầu đột ngột vào ban đêm hoặc sáng sớm, chóng mặt, thậm chí buồn nôn, có thể là dấu hiệu sớm của xuất huyết não hoặc u não.

Huyết áp không giảm mà còn tăng vào ban đêm là vấn đề thường gặp ở nhiều bệnh nhân cao huyết áp, và cũng có thể kích hoạt các bất thường về mạch máu não. Đặc biệt, những người đã mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tuyệt đối không được xem nhẹ tình trạng đau đầu bất thường vào ban đêm.

5. Đau bụng ban đêm, đặc biệt đau cố định và tái phát: Cẩn thận tín hiệu ung thư

Nghiên cứu chỉ ra rằng, ung thư tuyến tụy, ung thư dạ dày, ung thư gan... ở giai đoạn đầu có thể biểu hiện là đau bụng liên tục vào ban đêm, đặc biệt là khi nằm yên.

Khác với đau dạ dày thông thường, cơn đau này thường không thể thuyên giảm bằng thuốc giảm đau thông thường, và kèm theo các triệu chứng như sụt cân, mệt mỏi. Nếu phát hiện cơn đau ban đêm trở nên có quy luật và mạnh hơn, hãy cảnh giác và đi kiểm tra sớm.

Nếu phát hiện cơn đau ban đêm trở nên có quy luật và mạnh hơn, hãy cảnh giác và đi kiểm tra sớm. Ảnh minh họa

6. Đột nhiên bị chuột rút giữa đêm, không chỉ đơn giản là "thiếu canxi"

Nhiều người cho rằng chuột rút là do thiếu canxi, điều này đúng ở mức độ nhất định. Nhưng nếu bạn bị chuột rút hàng đêm vào một giờ cố định, và thời gian chuột rút ngày càng kéo dài, thì đó có thể là vấn đề về hệ thần kinh hoặc do khối u chèn ép dây thần kinh.

Đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, nếu kèm theo teo cơ, đi lại yếu sức, cần kịp thời đánh giá tại khoa thần kinh hoặc khoa ung bướu.

7. Đột ngột khó thở, ho ra đờm hồng: Nghi ngờ suy tim cấp tính hoặc phù phổi

Đây có thể là biểu hiện điển hình của suy tim cấp tính hoặc phù phổi. Đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh lý nền về tim (tiền sử bệnh mạch vành, rung nhĩ), nếu đột nhiên xuất hiện các triệu chứng trên vào ban đêm, đây là tình trạng khẩn cấp, phải gọi cấp cứu ngay lập tức.

Sức khỏe thực ra nằm trong những chi tiết nhỏ hằng ngày.

Ban đêm vốn là thời gian vàng để cơ thể phục hồi, nếu thường xuyên xuất hiện các biểu hiện bất thường, tuyệt đối đừng chủ quan. Đặc biệt là khi nhiều triệu chứng xuất hiện cùng lúc, hoặc triệu chứng ngày càng nặng hơn, càng cần phải được chú ý.

Chìa khóa của sức khỏe không bao giờ là "cố chịu đựng qua là xong", mà là "kiểm tra sớm để yên tâm".

Ảnh minh họa