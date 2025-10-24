4 loại trà thảo mộc tốt cho người thận yếu

Trà râu ngô: Thanh nhiệt, lợi tiểu nhẹ

Trà râu ngô thanh nhiệt lợi tiểu, tốt cho người có sỏi thận nhỏ, thận yếu.

Râu ngô là loại thảo dược quen thuộc, có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải độc tố qua đường tiết niệu. Theo chuyên gia dinh dưỡng, trà râu ngô hỗ trợ làm giảm sưng viêm nhẹ, tốt cho người có sỏi thận nhỏ hoặc thận yếu.

Mỗi ngày chỉ nên uống 1-2 ly nhỏ, không dùng thay nước lọc để tránh mất điện giải.

Trà xanh: Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thận

Trà xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như catechin, có khả năng bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc uống trà xanh đều đặn với lượng vừa phải giúp giảm viêm, cải thiện lưu thông máu tới thận.

Tuy nhiên, trà xanh chứa caffeine và oxalat, nếu uống đặc hoặc quá nhiều có thể gây kích thích thần kinh, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Người thận yếu nên dùng trà nhạt, uống 1-2 ly mỗi ngày, tốt nhất vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Trà atiso: Giúp thải độc gan, thận

Atiso chứa hoạt chất cynarin giúp tăng tiết mật, hỗ trợ gan lọc độc tố và gián tiếp giảm gánh nặng cho thận. Loại trà này cũng giúp mát gan, lợi tiểu và giảm mệt mỏi. Người bị sỏi mật hoặc tắc mật nên hạn chế uống quá thường xuyên.

Nên dùng 1-2 tách nhỏ mỗi ngày, tránh pha quá đặc.

Trà hoa cúc, kỷ tử và táo đỏ: Dưỡng thận, an thần, hỗ trợ tuần hoàn

Trà cúc, kỷ tử, táo đỏ hỗ trợ tuần hoàn, tốt cho sức khỏe.

Ba nguyên liệu thảo mộc phổ biến này có tác dụng điều hòa cơ thể, bổ sung dưỡng chất tự nhiên và giúp thận "nghỉ ngơi" tốt hơn. Hoa cúc chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, hạ huyết áp nhẹ. Kỷ tử giàu vitamin A, C và khoáng chất, được y học cổ truyền cho là "bổ can thận", giúp sáng mắt, tăng đề kháng. Táo đỏ giúp cải thiện tuần hoàn, giảm mệt mỏi và tăng cường miễn dịch.

Các loại trà này có thể dùng riêng hoặc kết hợp trong một ấm trà ấm nhẹ, thích hợp uống buổi sáng hoặc chiều.

Lưu ý khi sử dụng

Trà thảo mộc chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Người thận yếu nên uống lượng vừa phải (1-2 tách/ngày), không dùng trà quá đặc hoặc thêm nhiều đường. Uống đủ nước lọc và duy trì chế độ ăn ít muối, nhiều rau xanh giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.