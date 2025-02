4 dấu hiệu phân biệt cảm lạnh với cúm

Khi mùa lạnh đến, nghẹt mũi, đau họng và ho trở thành nỗi lo lắng của nhiều người. Nhưng không dễ để phân biệt cảm lạnh thông thường với cúm. Các chuyên gia chỉ ra rằng, mặc dù các triệu chứng của cả hai giống nhau, nhưng có một vài điểm khác biệt quan trọng có thể giúp chúng ta phân biệt.

Sự khác biệt chính giữa cảm lạnh và cúm

Cảm lạnh thường do rhinovirus gây ra, các triệu chứng chủ yếu tập trung ở đường hô hấp trên, bao gồm nghẹt mũi, ho và đau họng. So với cảm lạnh, cúm do virus cúm gây ra, các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như sốt cao, đau nhức toàn thân và ớn lạnh, thậm chí có thể gây ra các vấn đề về dạ dày ruột như buồn nôn và tiêu chảy.

Giáo sư Ron Eccles, chuyên gia tại Đại học Cardiff (Vương quốc Anh) giải thích: "Các triệu chứng của bệnh cúm không chỉ giới hạn ở đường hô hấp trên mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, khiến bệnh nhân cảm thấy cực kỳ mệt mỏi".

Ông cho biết thêm, khi bệnh cúm gây ra các biến chứng như viêm phổi, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh mãn tính.

4 dấu hiệu dưới đây giúp phân biệt triệu chứng cúm và cảm lạnh thông thường:

- Thời gian khởi phát và kéo dài: Các triệu chứng cúm thường xuất hiện đột ngột và kéo dài từ vài ngày đến một tuần, trong khi các triệu chứng cảm lạnh thường chậm hơn.

- Tình trạng sốt: Cúm thường đi kèm với sốt cao, trong khi cảm lạnh ít khi bị sốt.

- Triệu chứng toàn thân: Bệnh nhân cúm thường cảm thấy đau nhức toàn thân và mệt mỏi, trong khi ảnh hưởng của cảm lạnh chỉ giới hạn ở đầu và họng.

- Vấn đề về dạ dày, ruột: Cúm thường gây nôn mửa hoặc tiêu chảy hơn cảm lạnh.

Cách phòng ngừa và điều trị

Dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho thấy, số ca cúm và tỷ lệ nhập viện gần đây tiếp tục tăng. Các chuyên gia khuyên rằng, duy trì thói quen vệ sinh tốt, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và đảm bảo thông gió trong nhà là những phương pháp hiệu quả để giảm sự lây lan của virus. Đối với những người có điều kiện, vắc xin cúm là chìa khóa để phòng ngừa.

Hiện tại, cả cảm lạnh và cúm đều không có thuốc đặc trị, nhưng có thể giảm bớt các triệu chứng thông qua các cách sau:

- Nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung nước: Giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

- Sử dụng thuốc không kê đơn: Như thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và thuốc long đờm có thể làm giảm các khó chịu.

- Tránh làm việc quá sức và uống rượu: Duy trì trạng thái tốt nhất cho hệ miễn dịch.

Khi nào nên đi khám?

Nếu các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm kéo dài hơn 1 tuần, hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao, khó thở, nên đến bệnh viện hoặc phòng khám ngay lập tức. Đặc biệt là đối với người cao tuổi, trẻ sơ sinh hoặc các nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh mãn tính, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế càng sớm càng tốt là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.

Dù là cảm lạnh hay cúm, việc xác định đúng các triệu chứng và thực hiện các biện pháp thích hợp sẽ giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe trong mùa lạnh, tránh xa các mối đe dọa từ bệnh tật.