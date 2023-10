3 mẹ con suýt chết vì nghe hàng xóm nói ăn thịt cóc giàu dinh dưỡng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 3 người bệnh gồm mẹ và hai con sống tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cấp cứu và điều trị.

Theo chia sẻ, trong quá trình sơ chế, thịt cóc đã được lột sạch da, bỏ nội tạng tuy nhiên còn giữ lại bộ trứng cóc. Sau khi chiên, hai con ăn thịt cóc, còn người mẹ ăn trứng cóc.

3 mẹ con bị ngộ độc thịt cóc.

Khoảng 30 phút sau khi ăn, cả 3 mẹ con đều có dấu hiệu mệt, buồn nôn, nôn nhiều và được đưa ngay đến trung tâm y tế huyện. Sau đó được chuyển đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, 3 người bệnh đã được thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và được chẩn đoán ngộ độc thịt và trứng cóc.

Rất may mắn, do cả 3 được đưa đến bệnh viện sớm, tình trạng ngộ độc thịt và trứng cóc chưa nặng. Các triệu chứng ngộ độc chủ yếu biểu hiện trên đường tiêu hóa, buồn nôn, nôn do ăn lượng rất ít và chưa có bất thường tại cơ quan tim mạch, thần kinh.

Vì vậy, sau 1 ngày điều trị bằng phương pháp rửa, làm sạch dạ dày; than hoạt, truyền dịch thải độc, theo dõi sát điện tim, men tim, tình trạng sức khỏe của mẹ và hai con đều đã ổn định và được ra viện.

Tiến sĩ Bác sĩ Hà Thị Bích Vân – Trưởng Khoa Cấp cứu, BVĐK tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không nên mạo hiểm ăn thịt cóc vì nghĩ bổ, chữa được còi xương, suy dinh dưỡng.

Thực tế, thịt cóc cũng như các loại thịt khác, đều có hàm lượng dinh dưỡng nhất định. Tuy nhiên, trong gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh cóc có chứa rất nhiều chất độc, đặc biệt là bufotoxine. Đây là một chất cực độc, bền với nhiệt, có thể gây rối loạn nhịp tim và tử vong trong thời gian rất ngắn; bufotenin, dihidrobufotenin, bufotionin gây ảo giác; indolealkylamin có tác dụng gây ảo giác và co thắt ruột.

Các độc tố trong cóc được hấp thu qua đường tiêu hóa, sau khi ăn phải các độc tố này thì sau khoảng 1-2 giờ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thịt và trứng cóc đầu tiên về đường tiêu hóa như: chướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa dữ dội,…có thể bị tiêu chảy sau đó đến triệu chứng như chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết nước bọt, có thể khó thở, ngừng thở, ngừng tim và các triệu chứng khác.

Thịt và mỡ của cóc tuy không có độc nhưng nếu không cẩn thận trong khi chế biến thì vẫn có thể bị chất độc từ các bộ phận khác dính vào. Ngộ độc thịt và trứng cóc tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Vì vậy, tốt nhất là chỉ nên ăn thịt cóc đã chắc chắn chế biến đúng cách, tuyệt đối không ăn trứng, da, nội tạng của cóc.

Để hạn chế và dự phòng các tổn thương do nọc cóc, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn thịt cóc và các sản phẩn làm từ cóc; trong trường hợp không may ăn phải thịt cóc hoặc rủi ro tiếp xúc với nọc cóc cần đến ngay cơ sở y tế để có biện pháp xử trí kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]