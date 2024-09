Vừa bơi vừa xem đêm nhạc của 30 anh trai và Trấn Thành

Tối 28/9, đêm concert đầu tiên của chương trình Anh trai say hi diễn ra ở công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TPHCM. Có khoảng hàng chục nghìn khán giả tới tham dự. Trước đó, ban tổ chức thông báo bán vé, sơ đồ chỗ ngồi nhưng không nói cụ thể số người tham dự.

30 nghệ sĩ trẻ quy tụ trong concert quy mô lớn. Thời gian qua, Anh trai say hi cho thấy sức phổ biến rộng rãi khi liên tục có những ca khúc đạt top trending bảng xếp hạng âm nhạc, nhận được sự yêu mến của công chúng, đặc biệt phân khúc người xem thuộc thế hệ gen Z.

Khán giả xếp hàng từ 12h để chờ có vị trí đẹp trong đêm nhạc. Lượng người đổ về concert ngày càng đông. Xung quanh khu vực này là tòa chung cư có view nhìn thẳng ra đêm nhạc vì vậy đã xuất hiện tình trạng livestream trái phép trên các nền tảng mạng xã hội trong khi concert đang diễn ra.

Các tòa nhà xung quanh có nhiều người được xem "miễn phí" concert. Hồ bơi ở tòa đối diện có tầm nhìn phóng thẳng ra đêm nhạc. Hình ảnh khán giả "xem chùa" vừa bơi vừa xem ca nhạc từ xa được nhiều người chụp lại. Ảnh: Threads.

MC Trấn Thành (phải) cùng rapper Tage. Đây tiếp tục là chương trình thành công của Trấn Thành qua nhiều năm cầm trịch game show thực tế.

Xuyên suốt đêm concert, những ca khúc hot của chương trình đều được các anh trai đem lên sân khấu. Từ những bản nhạc sôi động như Catch Me If You Can, Ngáo ngơ, Hút, Sao hạng A, Tình đầu quá chén… đến những bản ballad cảm xúc như Bao lời con chưa nói, Thi sĩ, Hào quang…

Quán quân Anh trai say hi - Hieuthuhai được dàn anh trai chúc mừng sinh nhật tuổi 25 trước hàng chục nghìn khán giả.

Sân khấu Đêm concert thứ nhất được đầu tư hoành tráng, chú trọng âm thanh, ánh sáng. Các tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu với các biên đạo và dàn dancer.

Sau thành công của đêm concert 1, đêm 2 dự kiến diễn ra vào 19/10 tại Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức. Phía ban tổ chức thông báo tặng 1.000 vé đêm 2 concert cho Hội Sinh Viên Việt Nam TP.HCM.

Đêm concert đầu của chương trình diễn ra thành công nhưng vướng phải không ít thị phi. Trước giờ G, khán giả bức xúc vì poster khổ lớn của show thiếu diễn viên Công Dương - một trong 30 anh trai. Một bộ phận khán giả than phiền, so đo xem ai diễn ít, ai diễn nhiều. Khu vực check-in bị phản ánh không có bạt che chắn cho người xếp hàng dù trời nắng nóng. Trong sự kiện, rapper Negav bị chỉ trích vì phát ngôn ngụ ý "nhờ bỏ học mới thành công".

