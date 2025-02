Vợ chồng hơn 10 năm dậy sớm xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài

Vợ chồng anh Long (quận Bắc Từ Liêm) chi hơn 30 triệu đồng cho hoạt động này. 'Mua vàng ngày này để cầu may, mong tài lộc hanh thông. Hơn 10 năm qua, tôi luôn cảm thấy may mắn hơn khi mua vàng ngày này', anh nói.

'Số vàng mua trong 10 năm qua tôi vẫn giữ lại, chưa có ý định bán. Nếu sau này cần, tôi sẽ cân nhắc, nhưng hy vọng không phải bán', anh cho biết thêm.

Anh Mạnh (quận Thanh Xuân) có mặt ở tiệm lúc 3h45. '10 năm qua, tôi đều đặn mua vàng. Thấy mọi người mua, tôi cũng mua theo. Số vàng tôi vẫn giữ nguyên, chưa có ý định bán', anh cho biết.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tùng (quận Nam Từ Liêm) nói: 'Tôi mua vàng chế tác hình Thần Tài, bình sữa và một thẻ vàng tài lộc về tặng vợ, tổng cộng ba chỉ, hết hơn 30 triệu đồng. Tôi mua vàng ngày này để tích trữ và xin vía'.

Chị Nguyễn Thanh Hà 5 năm liền duy trì thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài. Chị cho hay: 'Suốt 5 năm nay, tôi đều mua vàng vào ngày này để cầu may. Cảm giác háo hức, mong cả năm suôn sẻ, làm ăn phát đạt, gia đình ấm no. Tôi thường mua vàng để tích trữ, khi cần tiền sẽ bán lại. So với một, hai ngày trước, giá vàng hôm nay đã hạ nhiệt. Ngoài mua cho bản thân, tôi còn mua hộ cho người thân trong gia đình'.

Ngày vía Thần Tài năm nay (10/1 Âm lịch) trùng đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ sáng sớm nay khoảng 12-13 độ C kèm gió rét và mưa. Dù vậy, từ 5h sáng, tại một tiệm vàng trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khoảng 20 khách đã ngồi chờ mua vàng. Cửa hàng sắp xếp ghế ngồi bên trong thay vì ngoài trời như mọi năm.

Những khách xếp hàng đầu tiên được ưu tiên chỗ ngồi bên trong, gần quầy thu ngân để thuận tiện giao dịch vàng.

Nhân viên tất bật chuẩn bị sản phẩm trước giờ mở cửa.

Chào đón vía Thần Tài 2025, nhà vàng ra mắt loạt sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long mới như bản vị vàng Thần Tài, bản vị rồng, tượng vàng thần Tài, tượng kim xà chiêu tài, tượng vàng phúc lộc thọ, đĩnh tài lộc, trang sức kim tiền... chất liệu Vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 (vàng 24K).

Nhà vàng còn tung ra thị trường các sản phẩm đa dạng hình tượng con rắn - linh vật năm Ất Tỵ, với kích thước từ 1 đến 5 chỉ, được nhiều khách lựa chọn.

Mở cửa phiên sáng nay, nhẫn tròn Rồng Vàng Thăng Long được niêm yết ở mức 86,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá bán một chỉ là 8,995 triệu đồng.

Người dân chủ yếu mua nhẫn trơn, vàng chế tác hình linh vật Ất Tỵ hoặc Thần Tài để cầu may mắn trong năm mới.