Những người dửng dưng với vàng trong ngày vía Thần tài

Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) hàng năm từ lâu đã trở thành dịp quan trọng với nhiều người kinh doanh, buôn bán. Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày này sẽ mang lại may mắn, tài lộc suốt cả năm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thay vì xếp hàng chen chúc để mua vàng, nhiều người lại chọn đi chùa cầu an, làm từ thiện hoặc mua các vật phẩm phong thủy để cầu may mắn.

Không ít người tin rằng, tài lộc không chỉ đến từ vật chất mà còn từ chính tinh thần, niềm tin và cách sống của họ. Vì vậy, thay vì xếp hàng mua vàng, họ chọn đi chùa để tìm sự bình an, vững tâm trước những thăng trầm trong cuộc sống.

Chị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội), chủ một cửa hàng kinh doanh online, chia sẻ rằng trước đây năm nào chị cũng mua vàng vào ngày vía Thần tài. Tuy nhiên, từ ba năm trở lại đây, chị đã thay đổi quan niệm và chọn đi chùa vào ngày này.

"Tôi từng nghĩ cứ mua vàng vào ngày Vía Thần Tài là sẽ có lộc cả năm. Nhưng sau một vài lần trải nghiệm, tôi nhận ra giá vàng vào ngày này thường cao hơn hẳn ngày thường. Hơn nữa, nhiều khi mua vàng về, tôi cũng không thấy khác biệt gì trong công việc làm ăn. Sau này, tôi chuyển sang đi chùa cầu bình an, thắp hương tại cửa hàng và làm một số việc thiện, thấy tâm lý thoải mái hơn hẳn."

Không chỉ riêng chị Hà, nhiều người cũng có xu hướng tương tự. Anh Khắc Luân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cũng không còn mua vàng vào ngày Vía Thần Tài như trước.

"Tôi từng chen chúc xếp hàng mua vàng từ sáng sớm, nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra việc đó không thực sự cần thiết. Tôi tin rằng sự thành tâm và những hành động tích cực quan trọng hơn. Thay vì mua vàng, tôi chọn đến chùa để cầu bình an, hoặc mua một số vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, đá phong thủy hợp mệnh. Những vật phẩm này cũng có ý nghĩa mang lại tài lộc, mà không phải lo giá vàng lên xuống thất thường", anh Luân nói.

Không ít người cho rằng tài lộc đến từ sự cố gắng, chăm chỉ và duy trì tinh thần tích cực. Anh Hải Duy cho biết, anh thấy quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực và tư duy kinh doanh. Việc đi chùa, làm từ thiện hay đơn giản là giữ thái độ tích cực trong công việc quan trọng hơn nhiều so với việc có một miếng vàng trong nhà.

Đặt điều kiện tài chính lên hàng đầu

Đánh giá về thực tế trên, PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc đi chùa, cầu tài lộc không chỉ đơn thuần là mong Phật ban cho điều may mắn hay sự sung túc, mà còn là cách để con người tìm kiếm niềm tin, một chỗ dựa tinh thần giữa cuộc sống đầy biến động.

Đây không chỉ là hành động mang tính tâm linh mà còn giúp họ vững tâm hơn khi hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đi chùa không chỉ để cầu xin sự thuận lợi hay phục hồi vận khí, mà với nhiều người, đó còn là dịp để thể hiện lòng hướng thiện, mong muốn làm điều tốt, sống đúng với đạo lý.

PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Đức nhìn nhận thói quen mua vàng trong ngày vía Thần tài cũng là do yếu tố tâm lý. Chưa có một cuộc điều tra xã hội học hay tài liệu nào chứng minh việc mua vàng ngày Thần Tài sẽ đem lại may mắn hay tài lộc cả năm. Đây chỉ là quan niệm dân gian và được truyền miệng cho nhau.

"Khái niệm về Thần tài và việc thờ cúng Thần Tài đã tồn tại từ lâu, gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đặc biệt ở các nước phương Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là một yếu tố tâm lý và niềm tin sâu đậm trong tâm thức của những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán và sản xuất", ông Đức nói.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường biến động, với giá trị của các đồng tiền thường xuyên bị mất giá, ông Đức cho rằng vàng vẫn được coi là một phương tiện lưu trữ giá trị và an toàn. Vì vậy khó có một vật phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn được vàng trong ngày vía Thần tài.

Nhìn chung, việc mua vàng hay không mua vàng nên xuất phát từ điều kiện tài chính và niềm tin cá nhân, thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

Không có quy tắc nào bắt buộc phải mua vàng vào ngày Vía Thần Tài để cả năm làm ăn phát đạt. Nếu đặt quá nhiều kỳ vọng vào điều này, thậm chí xem đó như một yếu tố quyết định sự thành bại, con người dễ rơi vào tâm lý lệ thuộc, mất đi sự chủ động và có thể dẫn đến mê tín dị đoan.