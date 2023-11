Ô tô giảm giá từ vài trăm triệu đến nửa tỷ đồng, bất ngờ phản ứng của người dân

Trong tháng 10, các hãng xe, đại lý liên tục đưa ra những ưu đãi, khuyến mại lớn từ vài chục triệu đến cả nửa tỷ đồng cho nhiều mẫu xe nhằm kích cầu tiêu dùng của người dân. Đơn cử, Subaru ưu đãi cho mẫu Outback VIN 2022 với tổng giá trị đến 440 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2022) cũng ưu đãi đến 307 triệu đồng.

Tương tự, cũng là xe nhập khẩu và không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, nhưng Volkswagen đã mạnh tay hỗ trợ đến 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Touareg Luxury, tương đương 350 triệu đồng cùng thẻ dịch vụ 50 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ cho mẫu xe này đến 400 triệu đồng,…

Bên cạnh mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, Honda Việt Nam còn giảm tiếp 50% số lệ phí còn lại cho khách hàng mua Honda City, BR-V L, HR-V, Civic và Accord và nhiều quà tặng khác. Toyota Việt Nam cũng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe Vios, Veloz Cross, Avanza, thậm chí giảm đến 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Yaris nhập khẩu... Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn cùng e dè về lãi suất cho vay tăng cao nên nhu cầu mua xe mới của người dân ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ảm đạm trong tháng 10 vừa qua

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.369 xe, bao gồm xe 19.624 du lịch; 5.604 xe thương mại và 141 xe chuyên dụng. Theo đó, doanh số xe du lịch giảm 0,2%; xe thương mại tăng 1% và xe chuyên dụng giảm 14% so với tháng trước. Doanh số bán hàng của các hãng gần bằng tháng 9/2023 và giảm 31% so với tháng 10/2022.

Bên cạnh đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.414 xe, giảm 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.955 xe, tăng 2% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên của VAMA ghi nhận 235.296 xe được bán ra, giảm 29% so với 10 tháng đầu năm 2022. Doanh số xe du lịch đạt 176.122 xe, giảm 32% so với cùng kỳ, doanh số xe thương mại đạt 57.353 xe, giảm 16% và doanh số xe chuyên dụng đạt 1.821 xe, giảm 60% so với năm 2022.

Tính đến hết tháng 10/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 139.244 xe, giảm 27% trong khi xe nhập khẩu đạt 96.052 xe, giảm 33% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng trong tháng 10/2023, doanh số bán hàng của TC Group với thương hiệu xe Hyundai đạt 7.458 xe, tăng 24,8% so với tháng 9 nhờ các chương trình khuyến mại giảm giá “khủng”. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 8,8% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của TC Group đạt 48.626 xe các loại.

Theo các chuyên gia ô tô, mặc dù những tháng gần đây các hãng xe đã mạnh tay liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá từ hàng chục đến gần nửa tỷ đồng để kích cầu doanh số, người tiêu dùng có vẻ còn lưỡng lự và chưa tận hưởng hết ưu đãi từ cuộc đua hạ giá này bởi yếu tố kinh tế và điều này trái với kỳ vọng của các doanh nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]