Ô tô chở hơn 1,2 tấn nội tạng, xương dê hôi thối chuẩn bị “tập kích” nhà hàng, quán nhậu

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tuyến Quốc lộ 14 đoạn đi qua ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp dừng kiểm tra xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Tiến H., trú tại Thôn Trung, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển đang lưu thông theo hướng từ huyện Bù Đăng đi TP Đồng Xoài.

Cơ quan Công an kiểm tra xe ô tô vận chuyển thực phẩm "bẩn".

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.252 kg sản phẩm động vật gồm thịt gà, xương dê, nội tạng động vật... Toàn bộ số sản phẩm trên đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ an toàn thực phẩm. Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiêu hủy theo quy định.

Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ 3 vụ vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là vụ vận chuyển thực phẩm “bẩn” được hai đơn vị bắt giữ lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

