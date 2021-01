Nóng tuần qua: Hải sản “nhà giàu” giá rẻ chưa từng có, lý do được tiết lộ

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 16:41 PM (GMT+7)

Tổng hợp một số tin tức thị trường đáng chú ý tuần qua.

Hải sản nhập khẩu giá siêu rẻ đổ bộ dịp Tết

Trước đây, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế hay bào ngư, cá tuyết, ốc vòi voi… đều là những loại hải sản cao cấp dành cho giới thượng lưu bởi giá trị mỗi loại lên đến vài triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, trong năm 2020, các loại hải sản này ồ ạt đổ bộ về Việt Nam và được rao bán tràn lan khắp các cửa hàng hải sản lớn nhỏ và ngập tràn trên chợ mạng với giá rẻ chưa từng có.

Thay vì 2,2-2,5 triệu đồng/kg cua hoàng đế đang bơi như trước đây thì hiện nay, giá loại cua khổng lồ này chỉ còn khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/kg, giá cua hoàng đế đông lạnh hoặc ngộp cũng chưa đến 1 triệu đồng/kg.

Ngoài ra, tôm hùm Alaska cũng giảm giá 50% chỉ còn từ 550-830.000 đồng/kg; bào ngư Hàn Quốc giảm giá từ 1,8 triệu đồng/kg xuống chỉ còn từ 900.000 đồng/kg, thậm chí các cửa hàng nhỏ còn bán lẻ theo con với giá chỉ từ 29.000 đồng/con.

Một trong những lí do khiến các mặt hàng này ồ ạt đổ bộ về Việt Nam là do các hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực giúp người tiêu dùng hưởng lợi.

Bào ngư được coi là loại hải sản của giới "siêu giàu" thì nay cũng được rao bán với giá chỉ từ 29.000 đồng/con.

Thịt heo cận tết: Giá tăng, nhưng khó sốt?

Mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, giá thịt heo tại thị trường TPHCM vẫn tăng chóng mặt. Tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM, giá thịt heo đã tăng khá cao trong suốt tuần qua. Cụ thể, thịt lợn tăng từ 3-10 nghìn đồng/kg.

Không chỉ ở các chợ truyền thống, giá thịt heo ở các cửa hàng bình ổn cũng tăng nhanh. Mới đây, Sở Tài chính TPHCM đã cho phép 4 doanh nghiệp (Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM - Saigon Co.op, siêu thị BigC, Công ty CP Vissan và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) điều chỉnh tăng 6.000-15.000 đồng/kg, tương ứng mức tăng 4,1%-10%/kg đối với 8 sản phẩm thịt heo bình ổn thị trường (BOTT).

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết không có chuyện doanh nghiệp găm hàng, nâng giá thịt heo. Hiện nguồn cung mặt hàng này đang rất ổn định. Giá cả thịt heo tăng giảm là do nhu cầu thị trường quyết định. Tuy nhiên, về sản lượng thịt heo, các sở ngành đã làm việc kỹ với các doanh nghiệp chủ lực về việc chuẩn bị, dự trữ tăng khá cao so với kế hoạch thành phố giao.

Đại diện Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, việc giá heo tăng gần đây không có gì quá bất thường, bởi theo quy luật vào dịp gần Tết Nguyên đán giá hầu hết các mặt hàng nông sản, trong đó có thịt heo đều tăng. Nguyên nhân bởi thịt heo là nguyên liệu đầu vào chính để làm giò chả, xúc xích và các loại thực phẩm chế biến khác nên nhu cầu trước Tết 1 tháng là cao điểm nhất. Những ngày tới thịt heo có thể tăng thêm một vài giá nhưng khó xảy ra sốt như cuối năm 2019 do nguồn cung hiện khá dồi dào.

Gần Tết, ngân hàng thanh lý ô tô rẻ hơn thị trường cả trăm triệu đồng

Theo một số chủ đại lý kinh doanh xe cũ, do xe mới không được hỗ trợ nhiều như trước, nên khách hàng quan tâm tới xe cũ thời điểm này tăng đột biến. Đặc biệt là xe lướt có giá dưới 700 triệu đồng.

Trong khi đó, để xử lý nợ xấu của khách hàng, các ngân hàng tiếp tục rao bán thanh lý nhiều tài sản đảm bảo là ô tô. Có những chiếc giá giảm đến cả trăm triệu đồng so với mức giá trên thị trường.

Dù xe ô tô được nhiều ngân hàng thanh lý với giá rẻ hơn thị trường nhưng do liên quan tới vấn đề sau bán hàng nên nhiều người dùng vẫn còn e ngại khi muốn mua một chiếc xe phát mãi từ phía ngân hàng.

Một lý do nữa là người dân Việt Nam còn rất nhiều người có tư tưởng kiêng kỵ mua những xe vỡ nợ vì sợ vận đen lại tới gia đình hay doanh nghiệp của mình. Điều này cũng là một hạn chế không nhỏ cho sức mua của những chiếc xe thanh lý ngân hàng.

Các ngân hàng vẫn miệt mài thanh lý xe ô tô cũ để cơ cấu lại nợ xấu của khách hàng.

Cá vược rớt giá chỉ còn 65.000 đồng/kg

Gần 1 tháng trở lại đây, nhiều hộ dân nuôi cá vược ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) đang gặp rất nhiều khó khăn bởi giá cá vược xuống thấp chưa từng có nhưng vẫn không có bóng dáng của thương lái đến mua. Thay vì bán buôn từ 5-7 tạ/lần thì nay bất kỳ ai mua với giá nào người nuôi cũng bán, kể cả lỗ.

Nhiều hộ dân nuôi cá vược lâu năm cho biết đây là năm giá cá vược xuống thấp kỷ lục. Có những gia đình nuôi hơn 4 tấn cá đã bị quá lứa mà không có thương lái nào đến mua. Trong khi đó, mọi năm thương lái đi ô tô đến tận ao nuôi để mua với số lượng lớn, giá tại bờ cũng phải từ 80-120.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm được 150-180.000 đồng/kg.

Một số gia đình lại phải nhờ đăng bài lên mạng xã hội với mong muốn giải cứu, bán giá chỉ 100.000 đồng/kg.

Ông Phạm Văn Vang – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tiền Hải cho biết: “Giá trung bình mọi năm đạt từ 120.000 đồng/kg trở lên nhưng năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19 nên thị trường lên xuống không ổn định. Hiện nay, giá cá vược chỉ đạt khoảng 80.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với các năm trước nên người nuôi gặp rất nhiều khó khăn”.

Người dân ùn ùn mua ô tô mới đón Tết, đại lý xe cháy hàng

Với nhu cầu mua xe ô tô mới để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán và chạy hỗ trợ phí trước bạ, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến doanh số ấn tượng trong tháng 12/2020 khi tăng mạnh 45% so với cùng kỳ. Nhân viên đại lý xe cho biết nhiều dòng xe rơi vào cảnh “cháy hàng” vì không thể đáp ứng nhu cầu giao xe ngay cho khách.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 12/2020 đạt 47.865 xe, tăng 31,6% so với tháng 11/2020 và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.

Anh Hồng Sơn, nhân viên kinh doanh một đại lý ô tô tại Hưng Yên chia sẻ, bản thân và các đồng nghiệp đã có một tháng 12 bận rộn khi lượng khách đến mua xe tăng mạnh. Các dòng xe cao cấp của VinFast đã rơi vào tình trạng cháy hàng khi đại lý không đủ xe giao cho khách trước thời hạn chính sách hỗ trợ 50% thuế trước bạ theo Nghị định 70 của Chính phủ hết hiệu lực.

Nhận định về thị trường ô tô năm 2021, giới chuyên gia cho rằng, sự phục hồi và bứt phá trong những tháng cuối năm 2020 sẽ là một tiền đề tốt cho thị trường ô tô Việt Nam năm 2021.

