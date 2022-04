Nhờ ưu đãi lớn, đây là những xe ô tô bán chạy nhất trong tháng 3

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán xe của các đơn vị thành viên trong tháng 3/2022 đạt 36.962 xe các loại, tăng 60% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên của năm 2022 doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA có mức tăng trưởng khá, sau khi giảm 34% trong tháng 1 và giảm tiếp 26% trong tháng 2 vừa qua.

Vìnast Fadil dẫn đầu thị trường tháng 3 với mức tiêu thụ được 2.567 xe

Dẫn đầu mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3 vừa qua tiếp tục là VinFast Fadil khi tiêu thụ được 2.567 xe, tiếp đến là Toyota Corolla Cross tiêu thụ được 2.373 xe.

Cũng trong tháng 3, Toyota Vios (2.228 xe) tiếp tục vượt mặt Hyundai Accent và Honda City để đứng vị trí thứ ba. Với sự góp mặt của Hyundai Accent (2.031 xe) và Honda City (1.744 xe), phân khúc sedan hạng B cho thấy sự áp đảo danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2022.

Mitsubishi Xpander cũng là dòng xe có tăng trưởng mạnh so với tháng trước

Đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng là Mitsubishi Xpander - 1.622 xe: Mẫu MPV phổ thông này vẫn duy trì phong độ bán hàng ổn định, với doanh số tháng 3 đạt 1.622 xe, tăng 794 xe so với tháng liền trước. Mức tăng trưởng này cũng giúp Mitsubishi Xpander tăng 2 bậc trong top 10.

Ở vị trí thứ 7 là Mazda CX-5 với doanh số 1.365 xe trong tháng 3, tăng 311 xe so với tháng 2. Tuy nhiên, mức tăng này không quá đáng kể nếu so với những mẫu xe xếp trên, do đó thứ hạng của mẫu xe này rơi 2 bậc trong top 10 xe ăn khách nhất tháng.

Theo VAMA, doanh số tháng 3 của các hãng xe tăng trưởng ấn tượng, tăng 60% so với tháng trước

Kia K3 - 1.327 xe: Trong tháng 3, doanh số của Kia K3 đạt 1.327 xe, tăng 193 xe so với tháng trước. Tuy nhiên mức tăng trưởng không quá lớn, khiến thứ hạng của mẫu xe này rơi 4 bậc, đứng ở vị trí thứ 8.

Kia Seltos - 1.280 xe: Với doanh số tháng 3 đạt 1.280 xe, chỉ tăng 25 xe so với tháng trước, Kia Seltos rơi từ vị trí thứ 2 xuống đứng thứ 9 toàn thị trường. Dù vẫn duy trì thế bám đuổi với Toyota Corolla Cross, mức chênh lệch doanh số của 2 mẫu xe này ngày càng nới rộng. Nếu không sớm cải thiện phong độ bán hàng, cuộc đua đến "ngôi vua" phân khúc CUV/SUV hạng B của Kia Seltos sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ở vị trí cuối cùng là Hyundai Santa Fe, với doanh số tháng 3 đạt 1.201 xe, tăng 408 xe so với tháng liền trước. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp Hyundai Santa Fe góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất, sau khi mất hút trong tháng đầu năm 2022, đồng thời củng cố vị thế chiếc CUV/SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường.

