Lá ổi bất ngờ được rao bán đầy chợ mạng, giá lên dến 90.000 đồng/kg

Hầu như mọi người đều biết đến quả ổi là loại hoa quả giàu vitamin và chất xơ, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá ổi cũng là một vị thuốc trong Đông y, giúp chữa một số bệnh rất hiệu quả.

Theo Đông y, lá ổi vị đắng sáp, tính ấm, công dụng tiêu thũng giải độc, thu sáp chỉ huyết; quả ổi vị ngọt hơi chua, tính ấm, công dụng thu liễm, kiện vị cố tràng.

Các bộ phận của cây ổi thường được dùng để chữa đại tiện lỏng, lỵ mạn tính, viêm dạ dày ruột cấp và mạn tính, sang thương xuất huyết, đái tháo đường...

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi, lá non và búp ổi non là một vị thuốc chữa đau bụng đi ngoài, kinh nghiệm lâu đời trong nhân dân. Thường dùng dưới dạng thuốc sắc hay thuốc pha, ngày dùng 15-20g búp non hay lá non, dùng riêng hay phối hợp với các vị khác như chè, gừng…

Trong lá ổi có nhiều hoạt chất berbagia có khả năng kháng khuẩn, làm săn niêm mạc và cầm tiêu chảy hiệu quả. Ngoài ra nghiên cứu dược lý cũng cho thấy dịch chiết từ các bộ phận của cây ổi như búp non, lá non, vỏ rễ, vỏ thân... đều đem lại những ích lợi tuyệt vời cho sức khỏe, có thể hỗ trợ trong việc giảm cân, điều trị dị ứng, tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát bệnh tiểu đường…

Lá ổi khô đang được rao bán giá đến 90.000 đồng/kg.

Nhận biết các công dụng này của lá ổi, anh Minh (TP.HCM) đã đi thu gom lá ổi non về để bán cho những người có nhu cầu. “Tôi thường bán các loại cây dược liệu có trong tự nhiên, khách ở các tỉnh biết đến tôi rất nhiều. Tôi bán chủ yếu là lá ổi khô, còn lá ổi tươi thì ai đặt hàng mới nhận vì không thể bảo quản lâu”, anh chia sẻ.

Theo anh Minh, lá ổi khô hiện tại anh đang bán giá 90.000 đồng/kg. Lá ổi thường được mua về sắc uống, nhiều chị em chuộng vì nó có công dụng giảm cân rất hiệu quả. Vì vậy, có ngày anh bán được cả chục cân lá ổi khô.

Anh cho biết: “Lá ổi khô có thể bảo quản lâu dài, người dùng mua về để nơi khô ráo thoáng mát là được. Tránh để những nơi ẩm ướt, lá sẽ bị mốc và ảnh hưởng đến chất lượng và công dụng của chúng”.

Ngoài ra, một số khách hàng lựa chọn loại lá ổi tươi để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Với loại lá tươi, nhiều người còn ăn trực tiếp để chữa tiêu chảy. Tuy nhiên, lá ổi tươi anh chỉ gửi cho một số tỉnh ở gần khu vực mình sinh sống, còn nếu ở xa quá, thời gian vận chuyển lâu anh sẽ không gửi vì chúng sẽ héo hoặc hỏng trong quá trình vận chuyển.

“Hơn chục năm trước khi còn ở quê, cây ổi sẵn trong vườn nhà, mỗi lần trong nhà ai bị tiêu chảy sẽ ra hái búp ổi non, rửa sạch nấu nước uống hoặc có thể ăn trực tiếp. Nó hiệu quả thật. Nhưng giờ sống ở thành phố, việc tìm kiếm một cây ổi không hề dễ dàng gì, tôi phải đặt mua lá ổi non và búp ổi khô về để cả nhà dùng khi cần”, bà Hường (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Bà cho biết loại lá này về quê có thể xin nhưng để tiện sử dụng hơn, bà mua luôn một cân về sử dụng dần, không mất nhiều công sức.

Trên thị trường, người dùng còn thấy những người bán loại trà làm từ lá ổi với mức giá lên đến vài trăm nghìn đồng/kg. Loại trà này được quảng cáo giúp giấc ngủ ngon, kiểm soát đường huyết tốt...

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/la-oi-bat-ngo-duoc-rao-ban-day-cho-mang-gia-len-den-90000-dongkg-1475624.ngn