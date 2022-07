Giá xăng giảm, giá cả hàng hóa vẫn diễn biến lạ

Chị Nguyễn Thị Hạnh, trú tại Khâm Thiên (Hà Nội) cho biết, trước đây khi giá xăng dầu tăng vùn vụt thì đồng loạt các loại thực phẩm, rau củ cũng tăn giá theo nhưng hơn 10 ngày qua, giá xăng đã xuống từ 5-6 nghìn đồng/lít nhưng giá thịt và rau xanh lại vẫn không ngừng tăng giá.

“Mỗi ngày đi chợ tôi lại thấy các loại thực phẩm nhích lên vài nghìn đồng/kg. Ví dự như thịt lợn, tuần trước còn 130 nghìn đồng/kg ba chỉ, nay lên 150 nghìn đồng; ớt tươi tuần trước 70 nghìn đồng/kg thì hiện tại 100 nghìn đồng/kg; hành tươi trước chỉ 30 nghìn đồng/kg, giờ rẻ nhất cũng 70 nghìn đồng…”, chị Hạnh thở dài.

Giá thực phẩm vẫn không có động thái giảm mặc dù giá xăng đã giảm mạnh khiến nhiều người ngao ngán.

Theo chị Hạnh, không chỉ vậy, các rau củ hoa quả cũng trở nên đắt đỏ hơn trước đây khi cà chua từ 20 nghìn đồng/kg thì nay lên 30-40 nghìn đồng/kg; sấu tươi từ 20 nghìn đồng/kg cũng lên 30 nghìn đồng/kg; mướp đắng từ 10 nghìn đồng/kg đã tăng lên 15-20 nghìn đồng/kg; khoai tây, bí đỏ, bí xanh cũng trên 20 nghìn đồng/kg…

Khi giá xăng lên cao vượt mức 30 nghìn đồng/lít thì hầu hết tất cả các loại hàng hoá đều “ăn theo”, tăng giá vùn vụt. Tuy nhiên, khi giá xăng được điều chỉnh giảm thì giá thực phẩm, hàng tiêu dùng vẫn “cố thủ” đứng im khiến không chỉ người tiêu dùng mà đến các tiểu thương cũng lắc đầu ngao ngán.

Giá thịt lợn leo thang khiến nhiều người chỉ nhập hàng về bán cầm chừng.

Chị Bùi Thanh Huệ, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sở dĩ giá thịt lợn từ đầu tháng 7 đến nay liên tục tăng giá mặc dù giá xăng có giảm là vì giá lợn hơi và lợn móc hàm đã tăng khoảng 20 giá. Giá nhập cao, chi phí vận chuyển tăng nên giá bán bắt buộc phải tăng.

“Đầu năm giá lợn hơi chỉ 42-46 nghìn đồng/kg, giá thịt tôi bán là 100-120 nghìn đồng/kg nhưng hiện tại giá lợn hơi đã tăng gần gấp đôi, lên 69-75 nghìn đồng/kg nhưng giá thịt chỉ tăng từ 20-30 nghìn đồng/kg, nếu bán không khéo thì phải bù lỗ như chơi nên đi chợ bây giờ chỉ là để giữ khách chứ lời lãi không được bao nhiêu”, chị Huệ nói.

Theo chị Huệ, giá thịt lợn bán tại chợ truyền thống hiện tại nếu so với giá lợn hơi và lợn móc hàm thì vẫn rẻ hơn đầu năm 2020. Bởi vì, thời điểm đó, giá lợn hơi từ 75-80 nghìn đồng/kg, giá lợn móc hàm 110 nghìn đồng/kg thì giá thịt ngoài chợ lên mức 150-175 nghìn đồng/kg.

Giá vận chuyển và giá nhập tăng cao nhưng sức mua thịt lợn lại giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại giá lợn móc hàm 100 nghìn đồng/kg thì giá thịt bán lẻ cao nhất cũng chỉ từ 120-150 nghìn đồng/kg. Cao nhất là sườn non và ba chỉ dao động từ 140-150 nghìn đồng/kg; nạc vai, mông sấn có giá 130 nghìn đồng/kg; thịt chân giò 140 nghìn đồng/kg.

Theo tìm hiểu của PV, từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi đã tăng từ 20-22%. Nguyên nhân chính dẫn đến giá lợn hơi tăng không ngừng là do giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, trong đó giá cám tăng 15 lần so với năm 2020. Do đó, chi phí chăn nuôi lợn cũng tăng khoảng 2 triệu đồng/kg.

Nguyên nhân tiếp theo đó là do giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng trong khi giá lợn hơi trong thời gian dài chỉ ở mức 40-45 nghìn đồng/kg khiến người chăn nuôi thua lỗ, nuôi cầm chừng với số lượng nhỏ hoặc bỏ trống chuồng trại không nuôi khiến nguồn cung giảm.

Từ đầu tháng 7 đến nay, mỗi cân thịt lợn đã tăng từ 20-30 nghìn đồng.

Trước diễn biến giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao, ngày 22/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung, thực hiện ngay các biện pháp bình ổn giá thịt lợn.

Ngoài ra, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các địa phương, cơ quan liên quan chủ trì kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ những bất cập, hạn chế (nếu có), đề xuất những giải pháp khắc phục đảm bảo giảm thiểu các khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán.

