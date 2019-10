Giá heo tăng cao, nhiều người rục rịch tái đàn

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

Ngày 14-10, Công ty C.P. Việt Nam công bố giảm giá mua thịt heo 1.500 đồng/kg, còn 58.500 đồng/kg; do đó, giá heo tại các trại chăn nuôi bên ngoài cũng đồng loạt giảm theo, hiện dao động từ 58.000-60.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Tây, miền Trung, giá heo hơi cũng giảm còn 59.000-60.000 đồng/kg, miền Bắc 61.000-63.000 đồng/kg. Tuy vậy, mức giá này vẫn còn rất cao so với hồi tháng 9.

Lượng heo thịt trên thị trường hiện nay không nhiều.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết do giá heo gần đây tăng mạnh nên nhiều người ở Đồng Nai đang tái đàn, hộ ít thì vài chục con, hộ nhiều - từ vài trăm đến vài ngàn con. Những hộ tái đàn tuy biết không an toàn nhưng vì giá heo hiện nay quá hấp dẫn nên họ chấp nhận mạo hiểm. Ông Đoán cũng cảnh báo tình hình dịch bệnh khoảng 1 tháng qua trên địa bàn Đồng Nai đã tạm ổn là do không còn heo chứ không phải dịch tả heo châu Phi đã được khống chế. Do đó, việc tái đàn thời điểm này sẽ không an toàn.