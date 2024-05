Doanh nghiệp thu gần 4 tỷ đồng mỗi ngày từ lãi gửi ngân hàng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố, cho thấy doanh nghiệp đang nắm giữ 21.812 tỷ đồng tiền mặt và hơn 18.500 tỷ đồng dùng để đầu tư tài chính. Đây là khoản tiền được doanh nghiệp gửi ngân hàng kỳ hạn ba tháng đến một năm để hưởng lãi suất.

Quý I năm nay, số tiền gửi này đã mang về cho công ty gần 346 tỷ đồng tiền lãi, tức mỗi ngày doanh nghiệp này có khoảng 4 tỷ đồng. Mức này thấp hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi tiền gửi giảm nhưng theo báo cáo tài chính của Lọc hóa dầu Bình Sơn, khoản thu này đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của công ty trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp giảm.

Báo cáo cho thấy doanh thu quý I công ty đạt 30.689 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 1.255 tỷ đồng trong quý đầu năm, giảm 39%.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Phạm Linh

Kết quả kinh doanh giảm là vì doanh thu hoạt động tài chính của Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 520 tỷ đồng, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay giảm gần 60% còn 256 tỷ đồng do chi phí lãi vay và khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giảm. Trong kỳ, công ty lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng do tỷ giá.

Tính đến ngày 30/3, hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 47,1%. Vốn chủ sở hữu đạt mức 58.040 tỷ đồng, trong đó có 17.140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng nợ vay tài chính của công ty ở mức 8.567 tỷ đồng với toàn bộ là nợ ngắn hạn.

BSR đặt mục tiêu sản lượng sản xuất năm 2024 đạt hơn 5,7 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ hơn 5,66 triệu tấn, tổng doanh thu hợp nhất 94.974 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 991 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này được xây dựng theo phương án giá dầu thô đạt 70 USD một thùng.

BSR cũng đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, dự kiến niêm yết trên HSX trong năm nay. Công ty cũng dự kiến huy động vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Kết phiên giao dịch ngày 3/5, cổ phiếu BSR tăng 1,1% lên 18.200 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]