Cuối năm, nguồn cầu kéo giá thịt lợn tăng?

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, trong 10 tháng năm 2023, đàn vật nuôi phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng từ 3-4% về số lượng đầu con và sản lượng so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phức tạp đã ảnh hưởng không ít tới giá bán và tốc độ tái đàn.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 481 ổ dịch dịch tả lợn châu Phi tại 42 tỉnh thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 18.000 con lợn; phát sinh 19 ổ dịch cúm gia cầm (cúm A/H5N1) tại 16 huyện, thị xã của 11 tỉnh, buộc hải tiêu hủy gần 36.000 con.

Thực tế, vài tuần trở lại đây, dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng ra nhiều địa phương, người chăn nuôi lo sợ đành bán tháo đàn.

Bộ NN&PTNT dự báo nhu cầu tiêu thụ thịt lợn dịp cuối năm tăng từ 10 – 15%. Do đó, dự báo giá thịt lợn cũng tăng theo nguồn cầu.

Do nguồn cung tăng, mà sức tiêu thụ trên thị trường lại chậm nên đã kéo giá bán lợn hơi giảm khá mạnh. Cụ thể, vào tháng 10/2023, giá lợn hơi giảm 5,34% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,79% so với tháng trước đó. Giá lợn hơi ở một số địa phương ở ngưỡng 47.000-50.000 đồng/kg.

Hiện, giá lợn hơi xuất chuồng ở nước ta dao động ở mức trung bình là 50.000-54.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi cho biết, ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ. Cộng thêm dịch tả lợn châu Phi và rủi ro giá cả nên khi bán lợn, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng, không dám tái đàn lại.

Theo ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, dịp cuối năm và Tết Giáp Thìn 2024, dự báo nhu cầu thịt lợn, gia cầm sẽ tăng từ 10 – 15% so với các tháng khác trong năm nhưng sẽ không tăng đột biến. Nguồn cung thịt gia súc, gia cầm cũng không lo thiếu dịp cuối năm.

Với tốc độ tái đàn khá chậm như hiện nay chỉ đạt khoản 5%, cộng thêm nhiều hộ chăn nuôi "treo chuồng", ông Phùng Đức Tiến khẳng định, do sức tiêu thụ thị trường dịp cuối năm tăng nên giá thịt lợn, thịt gia cầm sẽ tăng.

Tuy nhiên, giá bán tăng sẽ khiến người chăn nuôi thoát cảnh thua lỗ cũng mạnh dạn tái đàn. Có như vậy, nguồn thực phẩm những tháng sau đó mới đảm bảo, tốc độ tăng trưởng của ngành được duy trì.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, để ngành chăn nuôi phát triển, đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT cũng như các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, đấu tranh ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm.

