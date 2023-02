Xe ô tô giảm giá và phí hơn 100 triệu đồng, thị trường ảm đạm

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2022, thị trường ô tô ghi nhận mức tăng trưởng tốt khi tổng doanh số lần đầu vượt 500.000 xe. Tuy nhiên, tháng 1-2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 1 đạt 17.314 xe, bao gồm xe 14.036 du lịch; 3.174 xe thương mại và 104 xe chuyên dụng.

Như vậy, doanh số xe du lịch đã giảm 49%; xe thương mại giảm 59% và xe chuyên dụng giảm 62% so với tháng 12-2022. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước cũng chỉ đạt 8.086 xe, giảm 54% so với tháng 12-2022, còn doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.228 xe, giảm 48% so với tháng trước. Mức doanh số này so với tháng 12-2022 đã giảm sút mạnh trên tất cả các phân khúc.

Nhiều hãng xe, đại lý đang thực hiện các chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe ô tô.

Trước tình trạng ảm đạm của thị trường ô tô, nhiều hãng xe, đại lý kích cầu bằng các chương trình ưu đãi khác nhau. Trong đó, các đại lý Honda tung ra các chương trình ưu đãi cho các dòng ô tô như hưởng 100% lệ phí trước bạ gồm CR-V và City. Sau ưu đãi, khách hàng mua Honda CR-V sẽ tiết kiệm được số tiền tương đương từ 99,8 – 136,6 triệu đồng. Tương tự đối với Honda City là từ 52,9 – 71,9 triệu đồng.

Mẫu Nissan Almera cũng tiếp tục được một số đại lý áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ như trước Tết, tương đương mức giảm trực tiếp từ 54 - 71 triệu đồng. Sau ưu đãi, Nissan Almera có giá lần lượt là 485 và 524 triệu đồng cho 2 phiên bản CVT và CVT cao cấp.

Ngoài ra, mẫu Nissan Navara cũng được đại lý ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ.

Ngay đầu tháng 2-2023, Mitsubishi Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mạnh tay với nhiều mẫu xe. Đáng chú ý, hàng loạt mẫu ô tô được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ gồm: Attrage, Pajero Sport, Outlander và Triton. Điều này đồng nghĩa với việc giá bán của xe sẽ giảm xuống.

Với mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, Mitsubishi Attrage được ưu đãi tương đương với 19 – 25 triệu đồng, Outlander giảm 42 – 47,5 triệu đồng.

Pajero Sport giảm 57 – 68 triệu đồng, riêng mẫu bán tải Triton có giá bán tháng 2 cũng thấp hơn niêm yết từ 19 – 28 triệu đồng.

Đặc biệt, khách hàng mua Mitsubishi Xpander cũng sẽ nhận được ưu đãi phiếu nhiên liệu trị giá từ 10 – 20 triệu đồng.

Hay một số mẫu xe khác từ các hãng xe Toyota, Mazda, Kia hay Hyundai, Subaru cũng đều có các chương trình giảm giá thấp nhất là 5 triệu đồng kèm quà tặng phụ kiện. Và mức giảm giá cao nhất cũng lên đến hàng trăm triệu đồng, tùy từng dòng xe.

Các chuyên gia đề xuất cách cứu nguy cho thị trường ô tô năm 2023.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định, năm 2023, thị trường ô tô sẽ gặp những trở ngại do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, lãi suất cho vay của ngân hàng… Các vấn đề này có thể sẽ làm doanh số của toàn thị trường không đạt được như năm 2022. Trước tình hình đó, nhiều chuyên gia đề xuất các biện pháp nhằm kích cầu thị trường ô tô như chính sách giảm lệ phí trước bạ, giảm phí sử dụng đường bộ, giãn thời gian kiểm định xe hay giãn thời gian trả nợ,…

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Đồng chia sẻ: “Nhà nước nên có chính sách giảm phí đường bộ 5 năm, giảm lệ phí trước bạ 50-100%. Việt Nam cũng nên kéo dài thời gian kiểm định hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vì ở nước ngoài người ta 2-3 năm mới đi kiểm định một lần”.

Trước đó, giai đoạn 2020-2022, thị trường ô tô được tiếp sức bởi các chính sách hỗ trợ và giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đơn cử như các chính sách miễn giảm, giãn, hoãn, gia hạn các khoản nộp như giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước.

Cụ thể, giữa 6-2020, Chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến 31-12-2020 với mức hỗ trợ tương đương tỉ lệ 5-6% giá bán của xe.

Nhờ đó mà doanh số toàn thị trường tháng 9, 10, 11 tăng lần lượt 32%, 22%, 9% so với tháng 5-2020. Trong đó, lượng xe bán ra trong tháng 10 và 11 tăng 15% và 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, từ 1-12-2021 đến tháng 5-2022, Chính phủ tiếp tục giảm 50% phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước. Trong giai đoạn này, có gần 180.000 xe được bán ra. Kéo theo đó, tính chung cả năm 2022, thị trường ô tô đã có sự tăng trưởng tốt và đạt qua mốc 500.000 xe.

Nguồn: https://plo.vn/xe-o-to-giam-gia-va-phi-hon-100-trieu-dong-thi-truong-am-dam-post720950.html