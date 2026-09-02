Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ 2/9, tài xế cần nhớ 5 điều khi 'dính' tắc đường

Chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã bắt đầu “khăn gói” trở lại thành phố để tiếp tục công việc, học tập. Tuy nhiên, những tuyến cửa ngõ có thể rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài khi lượng phương tiện tăng đột biến.

Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội hay TPHCM thường xuyên ùn tắc vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Cảnh ô tô phải nhích từng mét trong nhiều giờ đồng hồ là nỗi ám ảnh với không ít tài xế. Vì vậy, nếu không may trở thành “nạn nhân” của tắc đường khi trở lại thành phố, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, tuân thủ luật giao thông và tránh những hành động nóng vội có thể khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Dưới đây là một số lưu ý tài xế nên ghi nhớ khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ:

Đi đúng làn, không cố “chen” lên phía trước

Khi đường ùn tắc, không ít tài xế có tâm lý "điền vào chỗ trống”. Chỉ cần thấy làn bên cạnh có khoảng trống, họ lập tức chuyển làn, thậm chí tạt đầu xe khác để cố vượt lên. Tuy nhiên, việc chuyển làn liên tục không giúp tình trạng ùn tắc được cải thiện mà còn có thể khiến dòng xe bị xáo trộn, gia tăng nguy cơ va chạm.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, người lái xe nên kiên nhẫn đi đúng làn, chỉ chuyển làn khi thực sự cần thiết và phải quan sát kỹ trước khi thực hiện. Việc các phương tiện lưu thông tuần tự, hạn chế chen lấn sẽ giúp dòng xe di chuyển ổn định hơn.

Giữ khoảng cách, hạn chế phanh gấp

Trong dòng xe ùn tắc, khoảng cách giữa các phương tiện thường rất ngắn. Dù tốc độ di chuyển thấp, tài xế vẫn cần duy trì khoảng cách đủ để xử lý khi xe phía trước bất ngờ dừng lại, chuyển hướng. Việc bám quá sát xe phía trước khiến tài xế khó có đủ thời gian phản ứng khi xảy ra tình huống bất ngờ, từ đó dễ dẫn tới va chạm liên hoàn.

Bên cạnh đó, nên hạn chế phanh gấp nếu không thực sự cần thiết. Những cú phanh đột ngột có thể khiến xe phía sau không kịp xử lý, đặc biệt khi các phương tiện đang nối đuôi nhau trong điều kiện mật độ cao.

Tuyệt đối không đi vào làn khẩn cấp

Làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc được dành cho các phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, trong những đợt ùn tắc kéo dài, vẫn có tài xế cố tình đưa ô tô vào làn này để vượt lên.

Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây bức xúc cho các tài xế khác mà còn có thể bị CSGT xử phạt nặng. Ngoài ra, việc đi vào làn khẩn cấp còn làm cản trở xe cứu hộ, cứu thương... đi làm nhiệm vụ.

Do đó, dù ùn tắc kéo dài, tài xế cũng không nên vì nóng ruột mà sử dụng làn khẩn cấp để tìm cách thoát khỏi dòng xe.

Tuân thủ điều tiết của CSGT

Trong những ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT thường tăng cường tuần tra, phân luồng và điều tiết giao thông sớm tại các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm.

Khi được yêu cầu chuyển hướng, đi theo một làn hoặc dừng chờ, tài xế cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng thay vì tự ý tìm đường khác hoặc cố vượt lên.

Việc tuân thủ phân luồng không chỉ giúp hành trình an toàn hơn mà còn góp phần duy trì dòng phương tiện ổn định, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Nếu không may gặp cảnh ùn tắc, tài xế cần giữ tâm lý bình tĩnh, không nóng vội. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chú ý nhiệt độ động cơ khi phải “bò” nhiều giờ

Cảnh ùn tắc kéo dài khiến động cơ phải hoạt động trong điều kiện xe di chuyển chậm, khả năng làm mát bằng luồng gió tự nhiên giảm. Với những chiếc xe đang có vấn đề về hệ thống làm mát, nguy cơ nhiệt độ động cơ tăng bất thường có thể xảy ra.

Vì vậy, nếu phải di chuyển trong tình trạng ùn tắc kéo dài, tài xế nên chú ý đèn cảnh báo hoặc đồng hồ nhiệt độ động cơ trên bảng táp-lô.

Nếu phát hiện cảnh báo nhiệt độ động cơ tăng cao bất thường, cần tìm vị trí an toàn để dừng xe, bật đèn cảnh báo và tắt động cơ. Không nên tự ý mở nắp bình nước làm mát khi động cơ còn nóng, bởi áp suất và nhiệt độ cao có thể gây bỏng.

Sau khi động cơ nguội, tài xế có thể kiểm tra hệ thống làm mát và gọi cứu hộ nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì cố tiếp tục hành trình.

Kiểm tra xe trước khi xuất phát

Ngoài những lưu ý khi gặp tắc đường, việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi khởi hành cũng đặc biệt quan trọng khi chuẩn bị kết thúc một kỳ nghỉ dài. Cụ thể, tài xế nên kiểm tra lốp xe, phanh, đèn chiếu sáng, mức nhiên liệu, dầu động cơ và nước làm mát.

Những hạng mục này nếu có vấn đề nhưng không được phát hiện trước chuyến đi có thể khiến xe gặp sự cố giữa đường, càng làm tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng.

Nếu có thể, nên chủ động lựa chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh những khung giờ cao điểm tại các cửa ngõ thành phố, thường kéo dài từ đầu giờ chiều đến đêm của ngày nghỉ cuối cùng. Tài xế cũng có thể theo dõi tình hình giao thông trên các ứng dụng bản đồ để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Quan trọng nhất, nếu không may gặp cảnh ùn tắc, tài xế cần giữ tâm lý bình tĩnh. Sự nóng vội, chen lấn hay mất tập trung không thể khiến đường bớt tắc mà ngược lại còn làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, khiến hành trình trở về nhà càng thêm mệt mỏi.