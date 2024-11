Trải nghiệm xe Hyundai Tucson mới trên cung đường Trường Sơn

Lần đầu tiên một mẫu xe mới không ra mắt trên sân khấu, không trên đường chạy thử, mà trên đường đua địa hình theo chuẩn luật chơi Rally quốc tế. Không chỉ những chiếc New Tucson mới bóc tem được "test" khả năng vận hành một cách thực tế nhất, mà cơ hội cho môn đua xe đường trường Rally hấp dẫn và nhiều tiềm năng ở Việt Nam cũng đang được mở ra...

Rally hay Đua đường trường, vốn được chia làm 4 định dạng : Sprint (đua lấy tốc độ), Raid (mò mẫm trên đường mù mờ), Baja (trên sa mạc), Travel (nhà giàu chơi xe cổ). Những cung đường không ai biết trước, những cung đường đầy tính thử thách và đặc biệt những cú lừa trong roadbook làm người tham gia phấn khích.

Phiên bản nâng cấp giữa thế hệ New Tucson được chú ý với 3 nâng cấp nổi bật: thiết kế nội thất mang tư duy hướng về người lái; hệ thống khung gầm mới có khả năng triệt tiêu tiếng ồn và độ rung; hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với khóa visai trung tâm lần đầu được trang bị hứa hẹn khả năng offroad vượt qua nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Lần đầu tiên tại Việt Nam có hãng xe dám chịu chơi và chịu làm ra hành trình và cung đường thử thách tại Trường Sơn. Trường Sơn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Con đường ấy từng là chiến trường ác liệt của các trận chiến đấu bảo vệ và thống nhất tổ quốc. Nơi ông cha ta đã hy sinh rất nhiều để có Việt Nam như ngày hôm nay.

Rally là một cái tên của giải đua xe còn khá lạ lẫm với đại đa số đông người Việt. Trước giờ đua xe người VIệt chúng ta chỉ nghĩ đến F1, MotoGP hay khá hơn là các giải đua xe địa hình “ao làng” với các địa hình tự tạo. Khoản vài năm trở lại đây Rally mới được biết đến nhiều thông qua các giải đua Dakar Rally. Và thực tế nhất chính là thông qua các đội đua đại diện VIệt Nam đi ra đấu trường châu Á đua xuyên quốc gia (AXCR).

Với những giải đua tầm cỡ thế giới như Paris-Dakar Rally, World Rally Championship WRC, hay AXCR đua xuyên quốc gia lâu đời và khắc nghiệt nhất châu Á mà các đội đua Việt Nam bắt đầu tham gia từ năm 2019, đặc biệt khi năm nay Việt Nam được chọn là điểm đến và điểm xuất phát của hai sự kiện Rally đình đám – Rally The Global xe cổ và Gumball 3000 của các siêu xe và môn đua xe đường trường này bắt đầu thu hút sự quan tâm không chỉ trong cộng đồng mê tốc độ.

Bản chất là môn thể thao mạo hiểm, chinh phục sự bất ngờ, đề cao sự phối hợp của các thành viên từ tay lái (drive) đến dẫn đường (co-drive), giữa kỹ thuật và chiến thuật, giữa tính toán và quản lý rủi ro để về đích an toàn và có thời gian ngắn nhất.

Nhưng đó là lý thuyết. Ngoài một vài cá nhân trong 3 đội đua Rally Việt Nam từng tham gia thi đấu tại nước ngoài, số đông, thậm chí hầu hết các cây viết về xe, các car reviewer, đều chưa có một trải nghiệm thực sự nào về Rally. Khi leo dốc miên man trên đèo Sa Mù, khi trôi trong thung lũng Khe Sanh, lúc luồn lách trên các con đường đất đỏ, đá sỏi, bê-tông qua các thôn bản nghe tên đã thấy nôn nao như Bản Cheng, Thác Chênh Vênh, Sa Đưng, Tà Cơn…

Vừa phải né những gốc cây mới phát bị che phủ bởi lớp lá rừng có khả năng chém rách lốp, tránh kẹt khi qua các mô đất sống lưng trâu, né bị sa lầy trong các hố sâu nước bùn…

Vừa phải nghiên cứu chỉ dẫn đường trên sách roadbook để không lạc lối, vừa giữ tốc độ tối đa có thể để rút ngắn thời gian về đích. Cùng lúc lại phải tuân thủ luật chơi của Rally nhằm đảm bảo an toàn như đúng tốc độ quy định khi qua khu vực xóm làng, trường học; đúng cảnh báo "Stop & Go" ở các giao lộ với đường chính… Bốn thành viên trên xe chúng tôi mỗi người được phân một nhiệm vụ, còn người "cân tất cả" mệnh lệnh, điều khiển của chúng tôi là… Tucson.

Có lẽ đây là lần đầu tiên một mẫu xe mới tại Việt Nam được đẩy "tới bến" các thử thách trên đường thực tế như vậy. Đổi lại việc dám chấp nhận thử thách và rủi ro của nhà sản xuất Hyundai Thành Công là việc chiếc New Tucson đã cho cả người cầm lái lẫn người ngồi hàng ghế sau có những trải nghiệm Rally thực thụ và an toàn.

Bên cạnh điểm cộng truyền thống của mẫu xe Hàn Quốc về thiết kế bắt mắt và tiện nghi cao cấp, đèn LED nội thất 64 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh loa Bose, thì ở hàng ghế sau chúng tôi cảm nhận rõ độ cân chắc của thân xe và độ tĩnh của cabin khi di chuyển trên các loại địa hình xấu. Đặc biệt khi "nuốt" những đoạn lầy và hố sâu trơn trượt, Tucson cho cảm giác một chiếc SUV hơn là một CUV như vẻ bề ngoài...

Từ trải nghiệm Rally đầy phấn khích với những chàng trai New Tucson còn "nguyên bản" (chưa độ đẽo) trên đường Trường Sơn, có thể thấy cơ hội phát triển môn thể thao hấp dẫn và nhiều tiềm năng hỗ trợ phát triển du lịch địa phương này ở Việt Nam rất rộng mở.... (chỗ nào có... tức còn nhiều chuyện, để dành).

Đua xe đường trường, cùng nhiều đối thủ, nhưng có thể suốt cả chặng chả thấy mặt mũi đối thủ nào, ta chỉ lái như một hành tinh cô đơn. Có đích đến, nhưng không biết ở đâu, vì nó hoàn toàn không có tên trên bản đồ. Đường đua thực tế, qua cả nhà dân, chợ búa, làng xóm, nhưng không ai kể cả những người địa phương rành đường nhất có thể chỉ đường, vì họ cũng không thể biết ta muốn đi đâu.

Bản đồ dẫn đường duy nhất, có vẻ rất cụ thể, chi tiết, nhưng cực kỳ mơ hồ, lươn lẹo nằm trong cuốn Roadbook được đặt vào tay kẻ ngồi bên cạnh ta, mắt lúc nào cũng dán vào quyển sách, tay thì cầm bút, chuẩn cán bộ đường lối. Để hiểu được Roadbook ấy chỉ đường như thế nào thì cứ hình dung khi ta lái xe đến một nơi xa lạ và hỏi một người đang đi bộ, rằng muốn tới điểm X., thì sẽ nhận được hướng dẫn thế này : Đi thẳng chừng nửa con dao quăng thì rẽ trái, đi chút nữa có đám cây rẽ phải, đi qua chỗ đám nhà bên trái chếch sang phải thấy bùng binh đi thẳng… bla…bla…

Roadbook nó có vài chục trang ma dẫn lối quỷ đưa đường kiểu thế! Hai người, 1 cuốn Roadbook ma quỷ trên 1 chiếc xe hơi, thế đã đủ thành cái chợ rồi. Mà xe chúng tôi lại có tới 2 Roadbook, 4 tay lái siêu đẳng trong đó có 1 chị trung niên và 1 tân mẹ chồng, thế thì chỉ có là Xe Hội Chợ. Căng thật căng.

Biết mình không có nhóm máu G (ganh đua), lại thêm kinh nghiệm dày dạn trên đường với cán bộ đường lối, nên trước khi xuất phát, hai tay lái lụa trung niên quán triệt thủ sẵn băng keo, tập trung trải nghiệm độ êm ái, cân bằng, tiện nghi của chiếc New Tucson với hệ thống treo mới đang nhận được nhiều khen ngợi.

Nhưng… Thật sự là chưa kịp khen sự êm ái và tĩnh lặng của cabin chiếc New Tucson khiến tôi “đi vào cơn mơ…ngủ” ngay từ vạch xuất phát cuộc đua, thì bị đánh thức: Hình như mình đi lạc rồi ạ- em cán bộ đường lối thông báo.

Ối trời, đậu phộng đường thì mình ăn cũng lửng dạ từ bao chuyến đi, quen rồi, nhưng mà đậu phộng của Rally thì sao mà lạ thế. Nó thốc mình dậy, nó khiến mình không yên, nó có thể khiến mình…điên. Nghe nói trong một số cuộc Rally, có tay đua cứ vòng đi vòng lại một khúc đường tới 2 ngày như thằng khùng, dân địa phương thương quá ra hỏi : Anh muốn đi đâu? trả lời : Tôi cũng không biết! – Thế là khùng chưa, khùng đến thế còn gì !!!

May mà mình chưa điên, chỉ hơi khùng khùng xíu thôi, vì tự dưng cắm mắt vào mấy cái trang Roadbook vẽ nhăng vẽ cuội bảo “cứ đi đi, rồi thấy…”, rồi cuối cùng lúc nhìn thấy đích thì sung sướng như nhìn thấy…chủ nghĩa! Lại còn sung sướng hơn khi nghe nói có xe kia lạc tới gần biên giới (!) quay đầu lại bờ vẫn còn kịp giờ tới đích, may hơn đối thủ nọ còn bị DNF (do not finish)! Hóa ra trong máu vẫn pha sẵn tí Ganh đua.

Cuối cùng thì chiếc xe mất cân bằng nhất hội đua của chúng tôi cũng đã hoàn thành 3 chặng đua, ở vị trí cân bằng nhất trong bảng xếp hạng (!!!). Mũi cũng cay như vừa xức dầu cù là vì bị ban tổ chức…lừa cú chót (đánh lừa là một phần không thể thiếu được của đường đua Rally).

Hiểu một cách sâu sắc thêm rằng Cuộc đời thực tế là Rally đó, là mù mờ, là lắt léo, là giăng bẫy, là thử thách, là thách đố - và chính tất cả làm nên sự thú vị, tạo nên năng lượng, kích thích sự tỉnh táo, sự nhạy cảm, sự linh hoạt, sự phiêu lưu, sự dũng cảm.

Nó cũng đẩy chúng ta vào tình huống đồng hành với những người khác để tìm cách hiểu nhau hơn, hòa hợp với nhau hơn. Nói thật đấy, đoạn nhiều thử thách khó khăn nhất lại là khúc đường hứng thú nhất, chứ chọn một lối đi dễ dàng, nhẹ nhàng hơn thì tôi chỉ…buồn ngủ thôi!

Quay lại với “chiến mã” Tucson, 12 chiếc xe mới toanh vội vàng cấp biển tạm và là phiên bản động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Ngoài ra, xe được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco, Normal, Sport và My Drive - tuỳ chỉnh chế độ vô lăng và chế độ lái tùy thuộc vào sở thích khách hàng. Riêng phiên bản Turbo với hệ dẫn động HTRAC được trang bị khóa visai trung tâm giúp tăng cường khả năng bám đường vượt địa hình.

Về an toàn, Tucson mới tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn vượt trội gồm: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước-sau-bên cạnh, cảnh báo chống bỏ quên người ngồi hàng ghế sau ROA, cảnh báo vượt quá tốc độ giới hạn, cảm biến áp suất lốp TPMS, chống trộm Immobilizer, 6 túi khí...

Và còn phải kể đến gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái: hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, hỗ trợ phòng tránh va chạm cắt ngang khi lùi xe RCCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, đèn tự động thông minh AHB, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng Smart Cruise Control, cảnh bảo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Lần đầu tiên trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam, Tucson 2024 được trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA. Hệ thống sử dụng camera và radar phía sau có thể phát hiện vật thể tĩnh, người đi bộ có thể gây va chạm khi lùi và phát ra âm thanh cảnh báo. Nếu lái xe không có tác động phanh dừng lại, hệ thống sẽ tự động can thiệp phanh xe tránh va chạm.

Xuyên suốt thời gian chạy rally, Hyundai Tucson thể hiện khả năng vận hành của mình khá tốt với độ bám đường ổn định, vô lăng có phần chính xác hơn trên đa số các địa hình. Đáng chú ý hệ thống treo, khung gầm của xe rất chắc chắn, gần như không mang lại cảm giác lo sợ cho người lái.

Tuy nhiên, có thể là vì xe sử dụng động cơ tăng áp hoặc do đặc trưng của xe thì chân ga có phần bị trễ nhẹ, đặc biệt trong những đoạn đường dốc, nếu không quen thì rất dễ dẫn tới tình trạng xe bị giật nếu thốc ga hoặc xảy ra tình trạng bị lỳ.

Các tính năng còn lại của Hyundai Tucson có lẽ không cần bàn quá nhiều bởi vì nó quá đủ cho người dùng. Qua hành trình rally trên có thể thấy, trong nhiều trường hợp Tucson vẫn có thể tự tin vượt qua một cách dễ dàng đồng thời cũng ngầm hiểu được thông điệp của hãng khi muốn chứng minh “xe Hàn đã khác xưa rất nhiều”.

Một chiến thắng vẻ vang cho chiếc Hyundai Tucson đời mới, đồng thời cũng giúp người lái hiểu được mình có thể làm được gì khi vượt qua giới hạn của chính bản thân. Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô vẫn đang liên tục tìm kiếm những cách thức mới mẻ để tiếp cận khách hàng, thể thức Rally Motorsport bỗng nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá. Khác hẳn những chuyến thử xe truyền thống vốn đã quen thuộc tới mức nhàm chán, Rally đem lại những thách thức vừa chuyên sâu, đúng trọng tâm, nêu bật được đặc tính sản phẩm mà vẫn rất gần gũi, rất “đời thường”.

Hiểm nguy luôn rình rập trong môn thể thao tốc độ này, nên từ trước đến nay vẫn chưa có bất cứ hãng xe nào tại Việt Nam dám đưa bộ môn Rally vào các sự kiện chính thức. Hyundai Thành Công chính là đơn vị đầu tiên sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để tạo ra sự khác biệt và đã thu được “trái ngọt”. Gần 50 khách mời đặc biệt tham dự chương trình, dẫu cho trải nghiệm của từng người có những nét riêng, nhưng tất cả đều bày tỏ sự hài lòng sau những ngày đồng hành cùng 12 chiếc Tucson đời mới.

Hyundai Tucson là chiếc xe gầm cao 5 chỗ không xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Thế hệ thứ 4 lột xác về thiết kế, trang bị và công nghệ từng qua mặt nhiều đối thủ mạnh như CX5, CR-V, Outlander, Territory… để đoạt danh hiệu CUV/SUV cỡ C của năm 2022 giải Car Awards. Cũng từ thế hệ này, Tucson không còn lấy "giá thấp" của xe Hàn làm lợi thế, mà cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ Nhật, Mỹ.

Bảng giá bán tất cả phiên bản của dòng xe Hyundai Tucson như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 Tucson 1.6 Turbo 979

