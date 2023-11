Toyota Vios thế hệ mới đăng ký bản quyền tại Việt Nam, đợi ngày mở bán

Theo tài liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, một mẫu xe mới đã được Daihatsu Motor - thành viên của tập đoàn Toyota - đăng ký bản quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Dựa theo hình ảnh, giới chuyên gia nhận định đây chính là Toyota Vios thế hệ mới.

Toyota Vios thế hệ mới (thế hệ thứ tư) đã được mở bán tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Lào và Malaysia. Xe cũng từng được đồn đoán về Việt Nam từ 2022 nhưng trái với kỳ vọng, Toyota Vios 2023 ra mắt ngày 10/5 chỉ là một phiên bản nâng cấp facelift với phần đầu xe thay đổi nhẹ và bổ sung trang bị mới.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Toyota Vios thế hệ thứ tư do Daihatsu phát triển từng vướng vào bê bối gian lận thử nghiệm an toàn ASEAN NCAP. Vụ việc này khiến cho Daihatsu và cả tập đoàn mẹ Toyota hứng chịu nhiều chỉ trích. Mẫu xe này sau đó đã được thử nghiệm lại và vẫn đạt tiêu chuẩn an toàn nên tiếp tục được bán ra thị trường.

Thế hệ thứ 4 của Toyota Vios được phát triển dựa trên khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Platform) hoàn toàn mới. Xe sở hữu chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.425mm, 1.740mm và 1.480mm. So với đời cũ, xe ngắn hơn một chút nhưng chiều dài cơ sở tăng 70mm lên mức 2.620mm, từ đó đem đến nội thất rộng rãi và thoải mái hơn.

Ngoại hình Toyota Vios thế hệ mới có sự lột xác toàn diện so với “người tiền nhiệm”. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED thiết kế góc cạnh, kết hợp với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn. Nhìn ngang, mẫu sedan cỡ B trông thể thao hơn nhờ kiểu dáng fastback. Đuôi xe nổi bật với dải trang trí ở mép của nắp cốp nối liền cụm đèn hậu hai bên có thiết kế nhỏ và góc cạnh hơn trước, mang đến dáng vẻ cứng cáp, hiện đại.

Nội thất Toyota Vios thế hệ mới có nhiều điểm tương đồng với Raize. Tại thị trường quốc tế, xe có màn hình điện tử TFT 7 inch sau vô-lăng, trong khi màn hình giải trí là loại 9 inch đặt nổi có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Điều hòa tự động có lọc không khí PM2.5, đèn viền nội thất 64 màu, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

Vios thế hệ mới còn được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe sở hữu loạt tính năng thông minh bao gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm​, Cảnh báo chệch làn đường, Hệ thống cảnh báo khi xe phía trước đang di chuyển​, Hệ thống bảo vệ bàn đạp ga​, Kiểm soát hành trình tự động thích ứng​, Hệ thống cảnh báo điểm mù​, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi​, Camera quan sát phía sau/phía trước​ và Camera quan sát toàn cảnh​.

Cấu hình động cơ của Toyota Vios thế hệ mới khác nhau tùy thị trường. Nhiều khả năng bản bán tại Việt Nam sẽ sử dụng máy xăng 1.5L, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138Nm. Hộp số là loại số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT, tùy phiên bản.

