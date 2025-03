Toyota Vios số sàn giá rẻ nhưng có nên mua?

Trước tiên hãy nói về ưu điểm của Toyota Vios 1.5E MT so với các phiên bản khác cũng như các dòng sedan B khác trong phân khúc. Vios 1.5E MT có bề ngoài không khác biệt so với các dòng Vios khác do đó, với những đường nét thể thao hiện đại, trung tinh để phù hợp cho cả nam và nữ. Không quá hào nhoáng nhưng cũng không lỗi thời nên phù hợp với cả khách hàng trầm tính.

Không gian nội thất của Vios số sàn vẫn toát lên sự hiện đại và đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng với sự rộng rãi và thoải mái hàng đầu trong phân khúc giá bán. Xe sử dụng ghế bọc da Simili, ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng giúp linh hoạt tạo ra sự thoải mái cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, Vios số sàn cũng sở hữu cụm đồng hồ analog với giao diện thân thiện với người sử dụng đi kèm màn hình giải trí 7 inch cùng với hệ thống 4 loa giải trí. Cùng với đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng hiện đại, có cả cổng sạc USB cho hàng ghế sau, kèm theo đó là các trang bị tiện lợi như chìa khóa thông minh, khóa cửa điện, hàng ghế sau gập 60:40.

Vios số sàn 2025 cũng vẫn được trang bị động cơ 1.5L Dual VVT-I cho công suất tối đa là 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 140 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút. Việc sử dụng số sàn 5 cấp đem tới cảm giác lái xe "đã" hơn hẳn so với bản số tự động, đặc biệt là với những tài xế lâu năm đã quen lái số sàn. Cùng với đó, mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị của bản số sàn cũng tiết kiệm hơn một chút so với bản số tự động với mức 7,62 L/100Km, do đó nếu như di chuyển hàng ngày trên đường phố thì rõ ràng bản số sàn sẽ đem tới nhiều tiện ích hơn.

Trang bị an toàn của Vios số sàn 2025 cũng thuộc hàng tốt bậc nhất trong phân khúc giá bán với 3 túi khí, phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Đi kèm với đó là hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,…So với bản E số tự động (đắt hơn 30 triệu đồng) thì các trang bị an toàn của bản số sàn không khác biệt.

Đương nhiên, về nhược điểm so với bản số tự động thì Vios số sàn sẽ có một nhược điểm lớn là các thao tác trong quá trình sử dụng sẽ phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi người lái có kinh nghiệm, còn với người mới, hoặc là các chị em phụ nữ thì bản số tự động sẽ tối ưu hơn.

Ngoài ra, các option trang bị của bản Vios số sàn cũng kém hơn so với các bản số tự động, do đó điều này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng hơn tới trải nghiệm của người sử dụng.

Đương nhiên, so với các đối thủ khác trong phân khúc sedan B thì Vios số sàn vẫn thuộc hàng giá cao. Bù lại, sự ổn định bền bỉ và tiết kiệm xăng của xe chính là yếu tố mà đây vẫn là lựa chọn được nhiều khách hàng vẫn tin tưởng lựa chọn.

KẾT LUẬN

Mặc dù có những nhược điểm nhất định nhưng các ưu điểm của Vios số sàn lại nhiều hơn, do đó đây vẫn sẽ là lựa chọn rất đáng tiền dành cho những ai đang có nhu cầu mua một chiếc sedan cho nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc là chạy dịch vụ.