Toyota Fortuner thế hệ mới lộ ảnh

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Toyota Fortuner mới có nhiều thay đổi về thiết kế so với thế hệ hiện tại, đồng thời nhiều khả năng tiếp tục dùng chung nền tảng, nội thất và động cơ với Hilux. Một hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là của Toyota Fortuner thế hệ mới.

Các chi tiết thiết kế trong ảnh được nhận định trùng khớp với mẫu xe từng xuất hiện dưới dạng chạy thử tại Thái Lan. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Toyota về nguồn gốc hình ảnh, do đó chưa thể khẳng định đây là ảnh thực tế hay bản dựng đồ họa. Dựa trên hình ảnh rò rỉ, xe được cho là tiếp tục phát triển theo hướng đồng nhất thiết kế với mẫu bán tải Hilux.

Phần đầu xe mang nhiều đường nét tương đồng, nhưng được tinh chỉnh mềm mại hơn với cụm đèn chiếu sáng có thiết kế uyển chuyển thay vì góc cạnh. Một số chi tiết như dải LED phía dưới cụm đèn có thể tích hợp cả đèn định vị và xi-nhan.

Ở phía sau, hình ảnh xe chạy thử cho thấy phần đuôi được thiết kế lại theo hướng vuông vức hơn. Cụm đèn hậu LED có khả năng nối liền hai bên, tạo hiệu ứng bề ngang rộng hơn. Trong khi đó, dáng thân xe và đường mui gần như giữ nguyên so với thế hệ hiện tại.

Do sử dụng chung nền tảng với Hilux, khoang cabin của Fortuner mới nhiều khả năng sẽ có bố cục tương đồng. Các nâng cấp dự kiến tập trung vào màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, thay cho màn hình nhỏ trên bản hiện tại.

Hệ thống giải trí có thể hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, cùng khả năng cập nhật phần mềm qua mạng. Một số trang bị tiện nghi dự kiến gồm sạc không dây, ghế thông gió và hệ thống âm thanh cao cấp.

Hình ảnh xe Toyota Fortuner thế hệ mới được một trang phác thảo.

Fortuner mới được dự đoán tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ quen thuộc gồm động cơ xăng, dung tích 2.7L và động cơ dầu diesel, dung tích 2.8L. Bên cạnh đó, Toyota có thể bổ sung hệ truyền động mild-hybrid 48V cho phiên bản máy dầu nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải. Ngoài ra, thông tin về một động cơ diesel mới dung tích 3.0L cũng xuất hiện trong các tin đồn gần đây, tuy nhiên chưa được xác nhận.

Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng sẽ được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Các tính năng có thể bao gồm ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động. Đây được xem là nâng cấp cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ D.

Mẫu xe Toyota Fortuner thế hệ mới đang được chạy thử trên đường phố.

Theo các nguồn tin trong khu vực, Thái Lan hoặc Indonesia có thể là những thị trường đầu tiên ra mắt Toyota Fortuner, dự kiến vào khoảng giữa năm. Tại Việt Nam, mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ sớm được giới thiệu khi thế hệ hiện tại đang chịu áp lực cạnh tranh lớn trong phân khúc.