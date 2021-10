Toyota Fortuner ra mắt bản nâng cấp tại Việt Nam, giá bán tăng nhẹ

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Toyota Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe Fortuner bản nâng cấp nhẹ và đi kèm giá bán từ 1,154 tỷ đồng.

Toyota Việt Nam (TMV) vừa giới thiệu chiếc chiếc SUV Fortuner bản nâng cấp mới. Ở lần nâng cấp này, hai phiên bản mới là 2.7 4x2 AT giá 1,154 tỷ đồng và 2.7 4x4 AT giá 1,244 tỷ đồng. Toyota Fortuner ra mắt tại Việt Nam lần đầu tiên năm 2009. Mẫu xe này nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng từ đông đảo khách hàng cả nước. Đây là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ trong nhiều năm. Điều này giúp chiếc xe đạt doanh số hơn 100.000 xe bán ra kể từ khi ra mắt

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, qua các năm, TMV liên tục nâng cấp cho mẫu xe Fortuner và giới thiệu các phiên bản cải tiến với các trang bị an toàn, tiện nghi. Ở lần ra mắt hồi tháng 9/2020, mẫu xe này được đánh giá cao về các tính năng an toàn.

Bước sang năm 2021, TMV tiếp tục nâng cấp mẫu xe ăn khách của mình bằng hai phiên bản gồm 2.7 4x2 AT và 2.7 4x4 AT. Hai phiên bản Fortuner này được trang bị đèn sương mù phía sau, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Ngoài ra phiên bản Fortuner 2.7L 4x2 sở hữu la-zăng thể thao kích thước 18-inch thay vì la-zăng 17-inch như phiên bản trước đó.

Fortuner được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.7L hút khí tự nhiên, cho công suất 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Toyota Fortuner phiên bản 2.7 4x2 AT có giá bán niêm yết 1,154 tỷ đồng và 2.7 4x4 AT có giá bán niêm yết 1,244 tỷ đồng. Như vậy, so với trước đây, mức giá này tăng thêm 14-24 triệu đồng. Nếu lựa chọn màu trắng ngọc trai cao hơn 8 triệu đồng.

