Toyota Corolla Altis giảm giá đẩy nhanh dọn kho xe cũ lên đến 55 triệu đồng

Toyota Corolla Altis đang được các đại lý giảm từ 35 - 55 triệu đồng so với mức giá niêm yết của hãng.

Cụ thể, một số đại lý Toyota đang giảm giá Corolla Altis ở mức chỉ 678 - 728 triệu đồng, tức giảm từ 35 - 55 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giảm này tuỳ vào từng chính sách khuyến mãi của từng đại lý.

Một số đại lý còn tặng thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng gồm dán phim cách nhiệt, camera hành trình… cho khách mua xe. Tuy nhiên cũng có một số đại lý sẵn sàng quy đổi gói phụ kiện thành tiền mặt để giảm thêm 10 triệu đồng cho khách mua Corolla Altis.

Được biết, hiện tại lượng xe Corolla Altis còn lại tại đại lý không nhiều và chủ yếu thuộc bản E, bởi bản G đã bán gần hết khi được khuyến mãi, giảm giá những tháng trước đó. Toyota Corolla Altis phân phối tại Việt Nam hiện đang được Toyota Việt Nam (TMV) lắp ráp trong nước. Tuy nhiên theo thông tin từ các đại lý, thế hệ mới của Corolla Altis ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ được TMV nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Thế hệ mới của Toyota Corolla Altis có kích thước tổng thể là 4.640 mm x 1.780 x 1.435 mm (D x R x C), dài hơn 10 mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn 45 mm so với đời cũ, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) tương tự như Camry.

Do đó, cột A của Corolla Altis mới cũng được làm mỏng lại hứa hẹn sẽ có tầm nhìn thoáng hơn thế hệ trước. Thiết kế nội/ngoại thất của xe cũng sẽ được thay đổi theo hướng hiện đại hơn, trong đó phần đầu xe sẽ có nhiều điểm giống với người anh em Toyota Camry.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis hiện đang được bán ra với 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 138 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Điều này giúp xe hoạt động êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Corolla Altis mới vẫn được trang bị các tính năng an toàn vượt trội như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và 7 túi khí tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành khách an toàn trong mọi tình huống. Với những trang bị này, Corolla đã đạt được 5 sao theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn ASEAN NCAP.

Toyota Corolla Altis có doanh số kém hơn trước các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Trước đó, trong năm 2021 doanh số bán Toyota Corolla Altis tại Việt Nam chỉ đạt 1.954 xe, thấp hơn gần 10 lần so với mẫu xe dẫn đầu Kia K3.

