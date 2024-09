Toyota Camry thế hệ mới chốt lịch ra mắt tại thị trường Đông Nam Á

Riêng tại Thái, Camry chỉ được cung cấp duy nhất hệ động cơ hybrid với 3 phiên bản. Toyota Camry 2025 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 1.840 x 1.455 mm. Chiều dài cơ sở Chiều dài cơ sở 2.825 mm. So với Camry hiện tại, nó dài hơn 35 mm, thấp hơn 10 mm.

Chiều rộng và chiều dài cơ sở giống nhau. Mới đây nhất, Toyota vừa chốt lịch ra mắt tại Thái là 10/10/2024. Hãng cũng cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về động cơ và trang bị của dòng sedan D này trước thềm mở bán.

Một số trang bị đáng chú ý trên xe gồm: Cửa sổ trời toàn cảnh và rèm che nắng chỉnh điện; Ghế lái Chỉnh điện 8 hướng có hỗ trợ thắt lưng – nhớ ghế; Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng với hỗ trợ thắt lưng; Hàng ghế sau chỉnh điện, tối đa 8 độ; Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập trái phải và phía sau; Hệ thống lọc không khí Nanoe-X

Ngoài ra còn có màn hình cảm ứng kích thước 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay / Android Auto không dây; Hệ thống âm thanh vòm JBL®6 Premium; Hệ thống ra lệnh bằng giọng nói "Hey Toyota"; Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; Màn hình HUD 10 inch; lẫy chuyển số trên vô lăng; Hệ thống sạc điện thoại không dây chuẩn Qi; Rèm che nắng phía sau chỉnh điện.

Ở Thái, dự kiến sẽ có 3 phiên bản để lựa chọn, chỉ có động cơ HEV Hybrid, gồm: HEV, HEV Premium và HEV Premium Luxury. Sức mạnh của Toyota Camry 2025 HEV đến từ động cơ 2.5L Dynamic Force Hybrid THS II (Toyota Hybrid System II).

Bao gồm động cơ xăng I4 Atkinson Cycle VVT-iE, dung tích 2.5L, cho công suất cực đại 188 mã lực và mô men xoắn tối đa 221 Nm. Hoạt động chung là mô tơ điện cho công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 208 Nm, pin Lithium-ion. Khi kết hợp, hệ động cơ này sẽ có tổng công suất tối đa 230 mã lực, kết hợp với hộp số tự động E-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Về an toàn, Toyota Camry 2025 tại Thái sở hữu: Hệ thống hỗ trợ lái xe Toyota Safety SENSE / Hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu BSM / Hệ thống cảnh báo khi lùi xe RCTA / Hệ thống cảnh báo khi mở cửa xe SEA / Hệ thống phanh tự động khi lùi ICS / Hệ thống điều chỉnh chùm sáng cao tự động AHB / Hệ thống an toàn trước va chạm và phanh tự động PCS/ Phát hiện ô tô, người đi bộ và người đi xe đạp / Hệ thống cảnh báo chệch làn đường Với LDA quay về lái tự động và Hỗ trợ lái / Hệ thống giúp điều khiển xe ở giữa làn đường LTA / Hệ thống cảnh báo lắc xe cảnh báo khi mệt mỏi khi lái xe / Hệ thống kiểm soát tốc độ biến thiên DRCC All-Speed với tính năng tự động giảm tốc độ khi vào cua / Màn hình quan sát toàn cảnh 360 độ xung quanh xe / Cảm biến khoảng cách giúp đỗ xe xung quanh xe ở 8 vị trí / Túi khí ở 8 vị trí (trước, bên hông, rèm an toàn, đầu gối người lái, giữa ghế trước)

Sau khi ra mắt toàn cầu tại Mỹ hồi 14/11/2023, Toyota Camry thế hệ thứ 9 cũng lần lượt được giới thiệu tại các thị trường khác trên thế giới. Tại Trung Quốc, dòng này xuất hiện vào 17/11/2023 với ngoại hình khác lạ. Tại Đài Loan, Camry ra mắt từ 4/7/2024. Singapore cũng đã ra mắt xe từ tháng 8/2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]