Toyota Raize chỉ đạt một sao về an toàn tại chuẩn Latin NCAP

Tổ chức đánh giá xe mới tại thị trường Nam Mỹ - Latin NCAP đã chấm điểm 1 sao đối với Toyota Raize được sản xuất tại Indonesia, những vấn đề mà mẫu xe này gặp phải không chỉ nằm ở việc thiếu tính năng an toàn mà còn nằm ở hệ thống khung gầm của xe.

Chương trình Đánh giá Xe mới cho châu Mỹ Latinh và Caribe (Latin NCAP) vừa công bố bài đánh giá an toàn đối với mẫu xe Toyota Raize được sản xuất tại Indonesia dành cho thị trường châu Mỹ Latinh và Caribe, nhưng phiên bản này không phải cao cấp nhất khi chỉ sở hữu 2 túi khí phía trước cùng với lượng tính năng an toàn chủ động khá ít. Mẫu SUV cỡ nhỏ này chỉ đạt điểm đánh giá 1 sao từ Latin NCAP, nhưng các chuyên gia từ tổ chức này cho biết sự yếu kém về an toàn của xe không chỉ bởi việc thiếu thốn các hệ thống an toàn.

Cụ thể, Latin NCAP đánh giá Toyota Raize cho thấy "cấu trúc không ổn định" trong bài thử nghiệm va chạm phía trước, được tiến hành ở tốc độ 40 dặm/giờ (65 km/h), đồng thời cũng chỉ cho thấy mức độ bảo vệ tối thiểu cho vùng ngực của người lái. Bài thử va chạm bên hông ở tốc độ 31 dặm/giờ (50 km/h) cũng cho thấy xe bị biến dạng đáng kể vào bên trong khoang cabin, làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.

Bên cạnh đó, Toyota Raize đạt 0 điểm trong bài kiểm tra va chạm cột bên vì thiếu đi trang bị bảo vệ đầu. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng Latin NCAP đã sử dụng phiên bản xe khá cơ bản để thử nghiệm trong khi Toyota Raize GR Sport bán ra tại thị trường Indonesia hiện có các phiên bản với hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense cao cấp với nhiều tính năng hiện đại, cùng với đó là 6 túi khí.

Kết quả tổng thể, Latin NCAP đánh giá Toyota Raize chỉ đạt 41% về hạng mục Bảo vệ người lớn, 72% về Bảo vệ trẻ em, 59% về Bảo vệ người đi bộ và 58% về khả năng Hỗ trợ an toàn. Trước đó, nhiều mẫu xe phổ biến cũng bị các tổ chức xếp hạng an toàn đánh giá rất thấp về khả năng bảo vệ, điển hình là ANCAP (Chương trình đánh giá xe mới của Úc) đã chấm MG5 đạt 0 sao về khả năng bảo đảm an toàn vào năm ngoái trong khi mẫu Citroën C3 của Pháp và JAC E10x của Trung Quốc cũng đạt 0 sao từ Latin NCAP.

Nguồn: [Link nguồn]