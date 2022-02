Toyota Avanza thế hệ mới được đại lý nhận cọc, giá dự kiến gần 600 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Toyota Việt Nam (TMV) sắp tới sẽ phân phối Avanza thế hệ mới tại thị trường Việt và có giá bán chưa đến 600 triệu đồng.

Toyota Avanza hướng đến nhu cầu mua xe chạy dịch vụ và được định vị dưới Veloz Cross. Được biết, Toyota Avanza thế hệ mới hiện đang được đại lý chào giá hai phiên bản với mức giá khởi điểm khoảng 520 triệu đồng cho phiên bản E số sàn, trong khi phiên bản G số tự động cao cấp có giá tạm tính khoảng 590 triệu đồng.

Tương tự thế hệ cũ, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Làm so sánh, giá bán của Avanza 2022 rẻ hơn cả trăm triệu đồng so với mẫu xe Veloz Cross được định vị cao hơn, có giá tạm tính từ 650 – hơn 700 triệu đồng. Mặc dù hai mẫu xe MPV 7 chỗ được phát triển trên cùng một nền tảng, chia sẻ động cơ và hệ truyền động. Tuy nhiên, hai mẫu xe này có nhiều sự khác biệt nằm ở thiết kế ngoại thất và trang bị tiện nghi, giải trí và hỗ trợ lái.

Nội thất Toyota Avanza thế hệ mới được thiết kế đẹp mắt hơn với bảng táp-lô thiết kế đa tầng. Xe sở hữu một số trang bị hiện đại như đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog, kết hợp với màn hình hiển thị đa thông tin MID kích thước 4,2 inch, màn hình giải trí cỡ lớn kích thước 9 inch hỗ trợ đa kết nối. Vô lăng 3 chấu tích hợp đa nút bấm, đề nổ nút bấm Start/Stop. Ghế ngồi bọc Vải phối 2 màu, trang bị phanh tay cơ. Hệ thống điều hoà tự động

Theo đó, Veloz Cross được định vị cao cấp hơn Avanza với nhiệm vụ thay thế vị trí cho mẫu SUV Rush vốn không làm nên chuyện trong những năm vừa qua, trong khi Avanza thế hệ mới sẽ cũng cố vị thế của TMV trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.

Ngoài ra, Avanza và Veloz Cross sẽ hướng đến 2 tệp khách hàng khác nhau. Cụ thể, Avanza giá rẻ sẽ hướng đến khách hàng mua xe chạy dịch vụ, không chú trọng đến trang bị tiện nghi và giải trí. Trong khi Veloz Cross sẽ hướng đến khách mua MPV 7 chỗ cỡ nhỏ để phục vụ gia đình, đề cao thiết kế, trang bị tiện nghi và cả trang bị an toàn với gói an toàn và hỗ trợ lái Toyota Safety Sense.

Toyota Avanza thế hệ mới được trang bị khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên,cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Bản các phiên bản thấp, xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.3L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 96 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hộp số sàn 5 cấp (5MT).

Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Toyota Avanza 2022 thế hệ mới được trang bị tiêu chuẩn các hệ thống an toàn như loạt phanh ABS, BA và EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảnh báo thắt dây an toàn, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí. Rất tiếc, gói an toàn và hỗ trợ lái TSS (Toyota Safety Sense) không có trên Avanza 2022 tại thị trường Việt.

Cả hai mẫu xe Avanza và Veloz Cross hứa hẹn sẽ được hãng kì vọng nhiều trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, phân khúc đang được quan tâm nhiều trong những năm vừa qua, phân khúc mà Toyota Việt Nam đã bỏ lỡ với 3 mẫu xe không phù hợp với thị trường.

Cụ thể, mẫu xe Innova có giá quá cao thiếu tính cạnh tranh, Rush mang trang bị và giá bán thiếu cạnh tranh với Xpander và XL7, trong khi Avanza thế hệ cũ bị lu mờ vì thiết kế và trang bị nghèo nàn.​

