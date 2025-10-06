TOP xe gầm cao lội nước ấn tượng tại Việt Nam

Dưới đây là TOP 6 mẫu xe gầm cao có khả năng lội nước ấn tượng, đáng cân nhắc cho khách hàng đang có nhu cầu.

1. Ford Everest

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ nổi bật với khả năng vận hành ổn định và khả năng lội nước ấn tượng. Đặc biệt, phiên bản Everest Titanium+ 4WD được trang bị hệ dẫn động 2 cầu, khóa vi sai và các chế độ địa hình chuyên biệt, giúp xe dễ dàng vượt qua những đoạn đường ngập sâu hay địa hình khó khăn.

2. Toyota Fortuner

Fortuner luôn là cái tên quen thuộc với người dùng Việt nhờ độ bền và khả năng vượt địa hình. Khoảng sáng gầm xe cao nhất phân khúc cùng hệ dẫn động 4 bánh và hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC giúp xe dễ dàng vượt qua các khu vực ngập nước, đường trơn trượt.

3. Land Rover Defender

Defender là dòng SUV off-road cao cấp với khả năng thích nghi địa hình cực tốt. Nhờ hệ thống treo khí nén tùy chỉnh, Defender có thể lội nước đến 900 mm – mức cao nhất trong phân khúc SUV thương mại. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một mẫu xe vừa sang trọng vừa chinh phục mọi địa hình ngập nước.

4. Toyota Land Cruiser

Land Cruiser nổi tiếng với sự bền bỉ, mạnh mẽ và khả năng vượt địa hình vượt trội. Với thiết kế thân xe cao ráo, khả năng lội nước 700 mm cùng hệ thống dẫn động 4WD thông minh, mẫu SUV này dễ dàng vượt qua các cung đường bị ngập mà không gặp trở ngại.

5. Ford Ranger Raptor

Không chỉ mạnh mẽ trên đường trường, Ranger Raptor còn là "quái thú" đích thực khi bước vào môi trường off-road hay đường ngập. Với khoảng sáng gầm ấn tượng và khả năng lội nước thuộc top đầu phân khúc, Raptor mang đến sự yên tâm cho người lái trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6. Ford Ranger

Ford Ranger là cái tên không thể thiếu trong danh sách xe gầm cao lội nước tốt. Thiết kế bền bỉ, hệ thống khung gầm chắc chắn và khoảng sáng lớn giúp Ranger xử lý dễ dàng các tuyến đường ngập, đặc biệt phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày tại khu vực đô thị dễ ngập.