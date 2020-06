Top 5 xe bán tải thiết kế đẹp, trang bị đầy đủ đáng mua

Thứ Hai, ngày 22/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Ford Ranger,... là những mẫu bán tải phổ biến tại thị trường Việt Nam được khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Mazda BT-50 (590 - 749 triệu VND)

Mẫu bán tải của hãng xe Nhật Bản nằm trong top 5 mẫu bán tải giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Mazda BT-50 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.365 x 1.850 x 1.821 mm và chiều dài cơ sở 3.220 mm giúp không gian nội thất bên trong rộng rãi, thoải mái. Kích thước thùng xe đạt 1.490 x 1560 x 513 mm.

Mazda BT-50 nhập khẩu Thái Lan hiện đang được THACO phân phối với 4 phiên bản, cùng 2 tùy chọn là số tự động (AT) và số sàn (MT). Trong khi phiên bản số sàn MT phù hợp với điều kiện địa hình phức tạp, thì phiên bản số tự động AT là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có nhu cầu đi lại hàng ngày do đặc tính dễ sử dụng.

Mitsubishi Triton (600 - 865 triệu VND)

Xe bán tải Mitsubishi Triton áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tổng thể ngoại hình hầm hố và nhiều đường nét góc cạnh. Xe sở hữu các số đo về chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.305 x 1.815 x 1.795 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 3.000 mm. Thùng đồ có chiều dài 1.520mm, rộng 1.470 mm và cao 475 mm. Mâm 6 chấu kép 18 inch hợp kim 2 tông màu nổi bật.

“Trái tim” Mitsubishi Triton là khối động cơ Diesel MIVEC 2.4L bằng nhôm ứng dụng công nghệ điều khiển van bằng điện tử có công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 430 Nm tại 2.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp lẫy chuyển số trên vô lăng tăng cảm giác lái thể thao. Hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với khóa vi sai trung tâm.

Giá bán của Mitsubishi Triton dao động từ 600 đến 865 triệu VND cùng 7 phiên bản khác nhau cho khách hàng lựa chọn.

Toyota Hilux (622 - 878 triệu VND)

Mẫu xe bán tải giá rẻ làm hài lòng nhiều khách hàng từ thiết kế, tiện nghi, an toàn đến động cơ hiện nay không phải cái tên nào khác mà chính là Toyota Hilux.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux được phân phối với 4 phiên bản gồm: Hilux 2.4E 4x2 AT MLM, Hilux 2.4G 4x4 MT, Hilux 2.8G 4x4 AT và Hilux 2.4E 4x2 MT. Đồng thời, mẫu bán tải này nhà Toyota cũng được hãng trang bị 2 tùy chọn động cơ dầu là 2.4L và 2.8L cho công suất/mô men xoắn lần lượt là 110/400 (mã lực/Nm) và 130/450 (mã lực/Nm). Giá niêm yết dao động từ 622 - 878 triệu VND.

Ford Ranger (616 - 1.198 triệu VND)

Ford Ranger vẫn được biết đến là “vua bán tải" ở Việt Nam khi trong phân khúc không mẫu xe đối thủ nào có tiệm cận Ranger về doanh số bán hàng. Ford Ranger không chỉ mang trong mình dòng máu Mỹ với động cơ mạnh mẽ mà thiết kế dòng xe này cũng đầy thể thao và hầm hố.

Mới đây, dòng bán tải này còn được bổ sung thêm bản Limited AT, nâng tổng số phiên bản Ranger đang mở bán ở Việt Nam lên con số 8. Phiên bản Ford Ranger Limited trang bị động cơ 2.0L Turbo đơn, hộp số tự động 10 cấp, nhiều tiện nghi cao cấp với mức giá đặc biệt 799 triệu đồng.

Isuzu D-Max (650 triệu VND)

Isuzu D-Max là ứng viên dù không đình đám như Ford Ranger hay được khách hàng Việt nhắc đến nhiều như Mitsubishi Triton hay Mazda BT-50 như Isuzu D-Max vẫn có chỗ đứng tốt trên thị trường Việt những năm qua.

Isuzu D-Max chỉ có duy nhất một phiên bản LS 1.9 4x2 MT (số sàn, 1 cầu) với giá bán là 650 triệu đồng. Dù vậy, Isuzu D-Max vẫn được người dùng đánh giá cao về thiết kế, khả năng vận hành bền bỉ và rất ít hỏng vặt.

