5 mẫu SUV bán chạy nhất tháng 5/2020, SantaFe soán ngôi Fortuner

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 16:30 PM (GMT+7)

Doanh số phân khúc SUV tháng 5/2020 ghi nhận sự soán ngôi của Hyundai SantaFe trước cựu quán quân Toyota Fortuner.

Tháng 5/2020, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sôi động trở lại sau những tháng nghỉ dịch và giãn cách vì Covid-19. Theo đó, vị trí xếp hạng giữa các mẫu xe cũng có xáo trộn đáng kể.

Doanh số cụ thể của 5 mẫu SUV bán chạy nhất tháng 5/2020:

Thứ hạng Mẫu xe Doanh số tháng 5/2020 Doanh số tháng 4/2020 1 Hyundai SantaFe 665 296 2 Toyota Fortuner 623 392 3 Ford Everest 324 103 4 Mazda CX-8 223 202 5 Mitsubishi Outlander 176 58

1. Hyundai SantaFe: 665 xe

Tháng 5/2020, Hyundai SantaFe bán được 665 xe tăng 124,6% so với tháng trước và giảm 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 876 xe. Tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5, đã có 2.816 xe SantaFe được bàn giao tới khách hàng giảm 20,8% so với 5 tháng đầu năm ngoái.

Doanh số đạt được trong tháng 5 đã giúp Hyundai SantaFe dẫn đầu phân khúc SUV và lọt top 10 xe bán chạy của tháng.

Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe đang được phân phối với 6 phiên bản, giá bán dao động từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng.

2. Toyota Fortuner: 623 xe

Sau nhiều tháng thống trị hoàn toàn phân khúc SUV 7 chỗ khi nguồn cung dồi dào và liên tục được ưu đãi giảm giá mạnh, Toyota Fortuner tháng 5 vừa qua bất ngờ rớt hạng và rời khỏi top xe bán chạy nhất thị trường dù doanh số vẫn tăng trưởng mạnh.

Trong tháng 5/2020, đã có 623 xe Toyota Fortuner đến tay khách hàng, tăng 58,9% so với tháng trước. Nhưng doanh số này giảm đến 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn doanh số 5 tháng đầu năm 2020, Toyota Fortuner này đạt 2.889 xe bán ra, con số cao nhất phân khúc SUV thời điểm hiện tại.

Toyota Fortuner được phân phối tại Việt Nam với bốn phiên bản lắp ráp bán song song với 2 bản nhập khẩu. Xe có giá dao động từ 1,033 đến 1,354 tỷ đồng.

3. Ford Everest: 324 xe

Tháng 5/2020, Ford Everest bất ngờ tăng trưởng khá ấn tượng sau nhiều tháng sụt giảm doanh số và bị mazda CX-8 vượt mặt. Với 324 xe bán ra, tăng 214,6% so với tháng trước đạt 103 xe đã giúp Everest xếp vị trí thứ 3 trong top 5 xe SUV bán chạy nhất tháng. Tuy nhiên, so với tháng 5 năm ngoái, doanh số Ford Everest lại giảm mạnh đến 56%. Tổng số xe bán ra 5 tháng đầu năm 2020 cũng chỉ đạt 1.409 xe giảm 51,3% so với 5 tháng đầu năm ngoái.

Tại Việt Nam, Ford Everest được trang bị động cơ dầu Bi-turbo, bán ra thị trường với 4 phiên bản, giá từ 999 đến 1.399 triệu đồng.

4. Mazda CX-8: 223 xe

Với chính sách kích cầu giảm giá cực mạnh lên tới 95-150 triệu đồng, doanh số bán Mazda CX-8 trong tháng 5/2020 đạt 223 xe, tăng nhẹ 10,4% so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, đã có 1.002 xe CX-8 đến tay khách hàng.

Mazda CX-8 mới chính thức chào sân thị trường Việt vào tháng 6/2019. Mẫu xe được kỳ vọng nhiều nhưng kết quả đạt được chưa được bao nhiêu, CX-8 vẫn chưa đủ sức để đánh bại hai đối thủ lớn là Toyota Fortuner và Hyundai SantaFe trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, THACO đang phân phối 4 phiên bản CX-8 tại thị trường Việt Nam với giá bán dao động từ 1,149 đến 1,399 tỷ đồng.

5. Mitsubishi Outlander: 176 xe

Mặc dù đứng cuối trong bảng xếp hạng 5 mẫu xe SUV bán chạy nhất thị trường tháng 5/2020 nhưng Mitsubishi Outlander đã bán được 176 xe, tăng mạnh 203% so với tháng trước đó chỉ đạt 58 xe. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, đã có 886 xe Mitsubishi Outlander được bàn giao đến tay khách hàng.

Mitsubishi Outlander hiện được bán ra tại thị trường Việt với 3 phiên bản có giá dao động từ 823 triệu đến 1,04 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/5-mau-suv-ban-chay-nhat-thang-5-2020-santafe-soan-ngoi-fortuner-50202020616281...Nguồn: http://danviet.vn/5-mau-suv-ban-chay-nhat-thang-5-2020-santafe-soan-ngoi-fortuner-50202020616281680.htm