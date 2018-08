Top 10 xe bán chạy nhất tháng 7/2018: Hyundai i10 tiếp tục "soán ngôi" Toyota Vios

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 15:00 PM (GMT+7)

Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí đầu tiên dù doanh số giảm so với tháng trước.

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.466 chiếc, giảm 8% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 7/2018 thể hiện sự thống trị của Hyundai khi có đến 3 mẫu xe góp mặt. Theo đó, Hyundai Grand i10 vẫn đứng đầu danh sách, xếp trên Toyota Vios, dù cả hai mẫu xe này đều giảm doanh số trong tháng vừa qua.

Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 7/2018:

1. Hyundai Grand i10 ( Doanh số tháng 7/2018: 1820 xe)

So với tháng trước (2156 xe), doanh số Hyundai i10 đã giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục xếp trên "đối thủ" nặng ký Toyota Vios. Hyundai Grand i10 2018 được trang bị động cơ 1.2L đi kèm hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp; công suất 87 mã lực tại 6000 vòng/phút.

Giá xe Hyundai i10 2018 dao động từ 330 - 415 triệu đồng.

2. Toyota Vios ( Doanh số tháng 7/2018: 1776 xe)

Tháng 7/2018 ghi nhận doanh số Toyota Vios thấp hơn gần 300 xe so với tháng trước do xu hướng của thị trường bên cạnh các mẫu xe đối thủ đang ngày "lớn mạnh" hơn rất nhiều. Ngoài ra, yếu tố quan trọng khác là Toyota Việt Nam đã ra mắt Vios 2018 hoàn toàn mới nên các mẫu Vios 2017 cũ cũng đã ngưng sản xuất nên doanh số giảm cũng là điều dễ hiểu.

Toyota Vios 2018 thế hệ mới

Hiện tại, Toyota Vios 2018 đang được phân phối với 3 phiên bản bao gồm Toyota Vios 1.5E MT, Toyota Vios 1.5E CVT , Toyota Vios 1.5G CVT. Giá xe Toyota Vios 2018 dao động từ 531 - 606 triệu đồng.

3. Toyota Innova (Doanh số tháng 7/2018: 1408 xe)

Vị trí thứ 3 trong danh sách xe bán chạy tháng 7 thuộc về Toyota Innova với chỉ 3 xe nhiều hơn Hyundai Accent, Toyota Innova thành công nhờ vào nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Cả 3 phiên bản Toyota Innova đều sở hữu vẻ ngoài hiện đại, bắt mắt và nội thất rộng rãi với 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi, động cơ I4 2.0L cho công suất 134 mã lực tại 5600 vòng/phút.

Giá xe Toyota Innova dao động từ 743 - 855 triệu đồng.

4. Hyundai Accent (Doanh số tháng 7/2018: 1405 xe)

Hyundai Accent thế hệ mới đang có kết quả kinh doanh rất ấn tượng kể từ khi ra mắt hồi tháng 4/2018. Mẫu xe này không có xe sẵn để giao, khách hàng phải chờ ít nhất 1-2 tháng mới có thể nhận xe. Mẫu xe hạng B của Hyundai có lợi thế so với đối thủ Toyota Vios, Honda City là nhiều option hơn, nhưng giá lại thấp hơn đối thủ.

Giá xe Hyundai Accent được niêm yết từ 425 triệu đồng.

5. Kia Cerato (Doanh số tháng 7/2018: 1113 xe)

Tháng 7/2018, doanh số Kia Cerato chính thức vượt qua Mazda 3 để chiếm vị trí thứ 5. Sự thành công của mẫu xe này đến từ nhiều yếu tố như: đầy đủ phiên bản, giá bán tốt và vô số trang bị tiện nghi. Mẫu xe hạng C này đã được phát triển trên cùng hệ thống khung gầm với Hyundai Elantra. Kia Cerato 1.6 CDMT base chính thức là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc sedan hạng C và thấp hơn 32 triệu đồng so với bản MT thông thường.

Giá xe Kia Cerato 2018 từ 499 triệu đồng.

6. Mazda 3 (Doanh số tháng 7/2018: 1028 xe)

Mazda 3 là sedan hạng C rất được các khách hàng tin dùng, mẫu xe này luôn hiện diện trong danh sách top 10 xe bán chạy hàng tháng tại Việt Nam. Mazda 3 2018 bản nâng cấp ra mắt tháng 5/2017 sử dụng động cơ 1.5L và 2.0L, công nghệ cam kép DOHC, hộp số tự động 6 cấp Skyactiv. Động cơ kể trên cho công suất 112-115 mã lực tại 6000 vòng/phút.

Giá xe Mazda 3 2018 từ 659 triệu đồng.

7. Mazda CX-5 (Doanh số tháng 7/2018: 995 xe)

Tương tự người anh em Mazda 3, mẫu crossover cỡ trung Mazda CX-5 2018 liên tục có mặt trong top xe bán chạy và đặc biệt doanh số luôn dẫn đầu trong phân khúc xe SUV/Crossover. Hiện tại, Thaco Trường Hải vẫn kinh doanh cả hai dòng xe là Mazda CX5 2017 và Mazda CX5 2018.

Giá xe Mazda CX-5 từ 849 - 1019 triệu đồng.

8. Kia Morning (Doanh số tháng 7/2018: 932 xe)

Doanh số Kia Morning luôn ổn định nhờ nhóm đối tượng khách hàng trẻ và khách hàng kinh doanh dịch vụ. Kia Morning thuộc phân khúc hatchback cỡ nhỏ cạnh tranh với các đối thủ là Hyundai i10 và Toyota Wigo.

Giá xe Kia Morning từ 290 triệu đồng.

9. Honda City (Doanh số tháng 7/2018: 929 xe)

Honda City vẫn đều đặn đạt kết quả kinh doanh tốt nhờ nhóm đối tượng khách hàng trẻ. Động cơ 1.5L mạnh mẽ cho công suất 118 mã lực đi kèm với hộp số CVT.

Giá xe Honda City 2018 từ 559 triệu đồng.

10. Hyundai Elantra (Doanh số tháng 7/2018: 634 xe)

Vị trí thứ 10 thuộc về Honda CR-V tháng trước, thì tháng này đã bị thay thế bởi Hyundai Elantra. Mẫu xe này cạnh tranh với Mazda3, Kia Cerato, Toyota Corolla Altis... tại Việt Nam.

Giá xe Hyundai Elantra 2018 niêm yết từ 548 triệu đồng.