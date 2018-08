Giá xe Toyota Vios 2018 phiên bản mới cập nhật tháng 8/2018

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 12:00 PM (GMT+7)

Giá xe Toyota Vios 2018 cập nhật mới nhất, giá lăn bánh toyota vios 2018.

Kể từ tháng 8/2018, Toyota Việt Nam (TMV) chính thức phân phối Toyota Vios 2018 hoàn toàn mới. Ở thế hệ mới Toyota Vios 2018 vẫn sử dụng động cơ 2NR-FBE 1.5L Dual VVT-I, công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động CVT.

Giá xe Toyota Vios 2018 cập nhật mới nhất

Giá xe Toyota Vios 2018 phiên bản cao cấp nhất tăng 20 triệu đồng so với phiên bản cũ do được trang bị thêm nhiều công nghệ an toàn: 07 túi khí, 4 phanh đĩa, hệ thống ABS, EBD, BA và đặc biệt là hệ thống cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống chống trộm.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Toyota Vios 1.5E 1.5L - MT 108/6000 531 Toyota Vios 1.5E 1.5L - CVT 108/6000 569 Toyota Vios1.5G 1.5L - CVT 108/6000 606

Giá lăn bánh Toyota Vios 2018 cập nhật mới nhất

Ngoài giá xe Toyota Vios 2018 niêm yết tại đại lý, khách hàng phải bỏ ra một số chi phí về thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Mẫu xe Giá bán đề xuất (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TP.HCM Tỉnh thành khác Toyota Vios 1.5 E 531 624 605 595 Toyota Vios 1.5 E 569 668 647 637 Toyota Vios 1.5G CVT 606 710 688 678

