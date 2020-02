Top 10 mẫu SUV an toàn nhất năm 2020

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Bảng xếp hạng độ an toàn dựa trên thử nghiệm an toàn của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Tại Mỹ, trang tin US News & World Report đã đưa ra bảng xếp hạng an toàn của các mẫu xe ô tô dựa trên những kết quả thử nghiệm an toàn của NHTSA và IIHS. Bên cạnh đó xem xét danh sách hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên mỗi chiếc xe.

Với thang điểm an toàn tính từ 0 đến 10, danh sách top 10 mẫu SUV an toàn nhất năm 2020 cụ thể như sau:

Mazda CX-3 2019 (20.400 USD ~ 473 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

Mazda CX-3 được cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đánh giá 5 sao cho khả năng va chạm. Trong thử nghiệm của IIHS, CX-3 trải qua sáu bài kiểm tra va chạm và đạt điểm cao cho từng bài.

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên CX-3 gồm camera lùi, phanh khẩn cấp tự động ở tốc độ thấp, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau. Tùy chọn đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động tất cả tốc độ và phát hiện người đi bộ, nhận dạng biển báo giao thông.

Ford Edge (31.100 USD ~ 720 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

Trong đánh giá về khả năng va chạm của NHTSA, Edge đạt 5 sao và giành giải thưởng cao nhất của IIHS.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm camera lùi, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, phanh sau va chạm, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện phía sau, cảm biến lùi. Ngoài ra, Ford còn trang bị cho Edge gói an toàn đi kèm Co-Pilot 360 gồm camera 180 độ, kiểm soát hành trình thích ứng với Stop/Go, cảnh báo buồn ngủ, đèn pha thích ứng, cảm biến đỗ xe trước và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Hyundai Tucson 2019 (23.400 USD ~ 542 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

Hyundai Tucson vượt qua các bài kiểm tra an toàn của NHTSA và IIHS với số điểm gần như tuyệt đối.

Hãng xe Hàn Quốc trang bị an toàn tiêu chuẩn cho Tucson gồm, camera lùi, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo buồn ngủ. Tùy chọn camera360, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện phía sau và phát hiện người đi bộ.

Volkswagen Tiguan (25.000 USD ~ 579 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

Volkswagen đã bổ sung thêm tính năng an toàn cho Tiguan phiên bản 2020. Trang bị an toàn tiêu chuẩn với camera lùi, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau khi lùi. Tùy chọn hệ thống camera360, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn.

Hyundai Kona 2020 (20.000 USD ~ 463 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

Mẫu SUV cỡ nhỏ nhà Hyundai luôn đạt điểm năm sao trong các bài thử nghiệm an toàn của NHTSA và IIHS. Trước đó, Kona từng nhiều lần giành giải thưởng về công nghệ an toàn trên xe.

Hyundai Kona ra mắt lần đầu năm 2018, ở thế hệ mới, xe được trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm camera lùi, cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo buồn ngủ. Ở phiên bản 2020, hãng xe Hàn Quốc bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tùy chọn giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau, phát hiện người đi bộ và cảm biến lùi.

Subaru Forester 2020 (24.500 USD ~ 568 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

Năm 2019, Forester được bình chọn là SUV tốt nhất cho gia đình. Ở phiên bản 2020, Forester vượt qua các bài thử nghiệm an toàn của NHTSA với số điểm năm sao và xếp hạng cao nhất của IIHS.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Forester 2020 gồm camera lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh trước va chạm, kiểm soát bướm ga tránh va chạm, cảnh báo chệch làn đường. Tùy chọn giám sát điểm mù, đèn pha thích ứng, cảnh báo phương tiện phía sau, phanh tự động, cảnh báo buồn ngủ.

Mazda CX-5 2019 (24.400 USD ~ 565 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,8

CX-5 giành điểm an toàn năm sao của NHTSA và điểm số cao trong sáu lần thử thách an toàn của IIHS.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe gồm camera lùi, phanh khẩn cấp tự động tốc độ thấp, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện phía sau. Tùy chọn camera360, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, màn hình HUD.

Ford Escape 2020 (24.900 USD ~ 577 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,9

Ở thế hệ mới, Escape vượt qua tất cả các bài kiểm tra an toàn của IIHS với điểm số gần như tuyệt đối.

Mẫu xe của Ford trang bị an toàn tiêu chuẩn với camera lùi, cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát khi vào cua, cảnh báo buồn ngủ. Tùy chọn kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái tránh chướng ngại vật, màn hình HUD, cảm biến lùi, hỗ trợ đỗ xe song song.

Kia Telluride 2020 (31.700 USD ~ 735 triệu VNĐ): Điểm an toàn 9,9

Mẫu SUV mới của Kia được IIHS đánh giá là lựa chọn an toàn hàng đầu và xếp hạng tốt nhất trong sáu lần thử nghiệm va chạm. NHTSA cũng cho điểm an toàn năm sao.

Xe có các tính năng an toàn như camera lùi, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo giao thông phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo buồn ngủ, cảm biến lùi. Tùy chọn camera 360, giám sát điểm mù và hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc.

Hyundai Palisade 2020 (31.600 USD ~ 732 triệu VNĐ): Điểm an toàn 10

Mẫu SUV của thương hiệu Hàn Quốc không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt, Palisade còn nhận được nhiều đánh giá tích cực của các chuyên gia. Chưa được NHTSA đánh giá, nhưng mẫu SUV của Hyundai đạt danh hiệu xe an toàn nhất của IIHS.

Hyundai Palisade trang bị gói an toàn tiêu chuẩn với camera lùi, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng Stop/Go, cảnh báo buồn ngủ, cảm biến đỗ xe. Tùy chọn camera 360 độ, giám sát điểm mù, cảm biến đỗ xe trước, màn hình HUD, hỗ trợ lái bán tự động đường cao tốc.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/top-10-mau-suv-an-toan-nhat-nam-2020-1057732.htmlNguồn: http://danviet.vn/xe360/top-10-mau-suv-an-toan-nhat-nam-2020-1057732.html