Thích sedan hạng B, chọn Hyundai Accent hay Mazda 2?

Hyundai Accent và Mazda 2 đều là các mẫu sedan hạng B hút khách. Trong đó, Mazda 2 có nhiều phiên bản lựa chọn, với giá niêm yết dao động từ 418-554 triệu đồng. Hyundai Accent cũng có giá bán hấp dẫn không kém, dao động từ 514-553 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản. Cả hai mẫu sedan này đều có những sánh cạnh về mặt ngoại thất, nội thất, động cơ và các trang bị.

Về ngoại thất

Hyundai Accent sở hữu ngôn ngữ thiết kế thể thao "Sensuous Sportiness" với lưới tản nhiệt hình thang ngược, đèn định vị LED ban ngày kéo dài ngang nắp capo, và đèn Full LED sắc nét. Accent có thiết kế khí động học giúp giảm cản gió và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi đó, Mazda 2 mang thiết kế thời trang, trẻ trung với triết lý "Less is more". Lưới tản nhiệt lớn với họa tiết tổ ong sang trọng, kết hợp đèn LED sắc sảo. Cả hai mẫu đều có thiết kế thể thao nhưng Accent tập trung vào sự mạnh mẽ, còn Mazda 2 hướng đến vẻ đẹp tinh tế và hiện đại.

Về kích thước, Hyundai Accent có kích thước dài x rộng x cao là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, với chiều dài cơ sở 2.670 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn so với các đối thủ trong phân khúc. Còn Mazda 2 có kích thước nhỏ hơn, với các chiều dài x rộng x cao là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm. So với Accent, Mazda 2 có kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn tạo cảm giác gọn gàng và linh hoạt.

Hyundai Accent có trang bị đèn Full LED, thiết kế khí động học giúp giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu. Cụm đèn hậu LED 3D kết hợp bộ khuếch tán gió tạo điểm nhấn thể thao và sang trọng. Mazda 2 không kém cạnh khi sử dụng đèn LED với tính năng tự động cân bằng góc chiếu, đèn thích ứng thông minh trên bản Premium và gạt mưa tự động trên các phiên bản cao cấp. Các trang bị công nghệ của Mazda 2 cũng rất hiện đại, tuy nhiên Accent có thiết kế khí động học rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, Hyundai Accent nhấn mạnh về mặt thiết kế khí động học hơn Mazda 2. Nhìn chung, về mặt ngoại thất, Hyundai Accent nổi bật với thiết kế thể thao mạnh mẽ và không gian rộng rãi, phù hợp cho những ai tìm kiếm một chiếc xe với hiệu suất tốt và tiện nghi hiện đại. Trong khi đó, Mazda 2 thu hút người dùng với phong cách tinh tế, trẻ trung và trang bị công nghệ tiên tiến, phù hợp cho những ai ưu thích sự tiện nghi và thẩm mỹ.

Về nội thất

Nội thất của Hyundai Accent thiết kế theo triết lý HMI thế hệ mới, tập trung vào người lái với bảng điều khiển ngang, không gian rộng rãi và chất liệu cao cấp. Vô lăng bọc da tích hợp điều khiển rảnh tay và điều khiển hành trình, cùng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình LCD 4,2 inch. Xe còn có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, ngăn chứa đồ làm mát và cốp sau điều khiển điện.

Còn Mazda 2 theo triết lý thiết kế nội thất đơn giản nhưng sang trọng, với vô lăng 3 chấu thể thao và cụm đồng hồ thể thao. Mazda 2 nổi bật với tính năng lẫy chuyển số, Cruise Control và màn hình HUD trên bản Premium. Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau khá chật, hạn chế cho người cao trên 1,7 m, và thiếu bệ tựa tay trung tâm.

Phần trang bị công nghệ đáng chú ý của Hyundai Accent gồm màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Màn hình giải trí có khả năng chia đôi hiển thị, tăng tính đa nhiệm. Xe còn trang bị bản đồ tiện ích cho thị trường Việt Nam, bao gồm thông tin về điểm dịch vụ 3S và cây xăng.

Trong khi đó, Mazda 2 sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp Mazda Connect, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phiên bản cao cấp có màn hình HUD hiển thị tốc độ. Tuy không có màn hình chia đôi như Accent, Mazda 2 vẫn cung cấp nhiều tính năng công nghệ tiện ích.

Hyundai Accent có tính năng khởi động từ xa, giúp làm mát xe khi đỗ lâu dưới trời nắng. Xe còn có các tiện ích như đèn pha tự động, gạt mưa tự động và gương chống chói. Khoang hành lý rộng rãi, đủ dùng cho nhu cầu thông thường. Mazda 2 có ghế ngồi bọc da trên các phiên bản cao cấp, nhưng không có bệ tựa tay cho ghế lái và hàng ghế sau thiếu bệ tựa tay trung tâm. Khoang hành lý 440 lít, có thể gập ghế sau để tăng diện tích. Xe không có cửa gió cho hàng ghế sau.

Về tiện ích hỗ trợ lái, Hyundai Accent trang bị hệ thống điều khiển hành trình, khởi động từ xa và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau giúp người lái và hành khách thoải mái hơn trong những chuyến đi dài. Còn Mazda 2 trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái như lẫy chuyển số, Cruise Control, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Tuy nhiên, không có tính năng khởi động từ xa và cửa gió cho hàng ghế sau như trên Accent.

Ở góc độ nội thất, mỗi mẫu xe đều có các thế mạnh của mình. Hyundai Accent nổi bật với không gian nội thất rộng rãi, các tính năng tiện nghi cao cấp như khởi động từ xa và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Trong khi đó, Mazda 2 lại thu hút với thiết kế sang trọng, tính năng hỗ trợ lái hiện đại và công nghệ tiên tiến như màn hình HUD và lẫy chuyển số. Tuy nhiên, Mazda 2 có không gian hàng ghế sau hạn chế hơn so với Accent.

Hiệu suất và trang bị an toàn

Sức mạnh của Hyundai Accent AT 2024 đến từ khối động cơ SmartStream 1.5L MPI với công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, giúp xe vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu hiệu suất. Mazda 2 sử dụng động cơ 1.5L Skyactiv, mang lại công suất và mô-men xoắn cao hơn so với các đời cũ, giúp xe nhẹ hơn và tăng tốc nhanh hơn, đặc biệt khi chuyển sang chế độ lái Sport. Nhưng với công suất đạt 109 mã lực rõ ràng Mazda 2 kém cạnh hơn Hyundai Accent.

Mẫu sedan Accent của Hyundai trang bị khung gầm cứng cáp với thép cường lực AHSS (86% thân xe), mang lại cảm giác lái ổn định, giảm trọng lượng và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, Mazda 2 cũng có trải nghiệm lái thú vị, với khả năng tăng tốc nhanh nhạy và độ nhẹ xe tạo cảm giác lái linh hoạt hơn.

Về an toàn, Hyundai Accent 2024 được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến như ABS, EBD, BA, ESC, VSM, Immobilizer, HAC, cảm biến lùi và 6 túi khí. Mazda 2 cũng có gói an toàn i-Activsense với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi, cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi.

Như vậy, Hyundai Accent AT 2024 nổi bật với động cơ tiết kiệm nhiên liệu và tính năng an toàn phong phú, trong khi Mazda 2 ưu thế về trải nghiệm lái thể thao, nhẹ nhàng và thiết kế bắt mắt.

Tổng thể mà nói, cả Mazda 2 và Accent 2024 đều là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan cỡ B. Nếu bạn tìm kiếm một chiếc xe hiện đại, giá cả hợp lý nhờ giảm giá trước bạ, Accent 2024 là sự chọn lựa phù hợp. Còn nếu ưu tiên xe thời trang, nhập khẩu từ Nhật Bản, Mazda 2 sẽ không làm bạn thất vọng.