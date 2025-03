Sự khác biệt giữa các phiên bản Hyundai Accent số tự động

Hyundai Accent là mẫu xe ăn khách bậc nhất phân khúc sedan B bởi ngoại hình thời thượng cùng với các trang bị hiện đại hàng đầu. Khác với phiên bản số sàn giá rẻ thường được người chạy xe dịch vụ lựa chọn thì khách hàng gia đình hoặc cá nhân sử dụng thường lựa chọn bản số tự động để dễ thao tác.

Ở thời điểm năm 2025 này, Hyundai Accent số tự động có 3 phiên bản cho người sử dụng lựa chọn gồm: Accent 1.5 AT, Accent 1.5 AT Đặc biệt và Accent 1.5 AT Cao cấp. Và sự khác biệt giữa các phiên bản này như sau:

Về đèn pha: Riêng phiên bản Accent 1.5 AT tiêu chuẩn sử dụng đèn halogen, trong khi bản Đặc biệt và bản Cao cấp sử dụng đèn LED cao cấp hơn.

Về kích thước lốp: Phiên bản Accent 1.5 AT tiêu chuẩn và bản Đặc biệt sử dụng lốp kích thước 185/55 R15, trong khi bản Cao cấp sử dụng lốp 205/55 R16. Kích thước lốp lớn hơn sẽ hỗ trợ giúp xe vận hành tốt và chịu tải tốt hơn.

Về gương chiếu hậu: Tất cả các phiên bản Accent số tự động đều được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện. Tuy nhiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn không có tính năng sấy, trong khi bản Đặc biệt và Cao cấp đều có tính năng sấy gương hiện đại.

Về chất liệu ghế: Accent số tự động tiêu chuẩn 1.5 AT sử dụng ghế vật liệu nỉ, trong khi hai phiên bản còn lại đều sử dụng ghế da cao cấp. Tất đều có ghế lái tích hợp điều chỉnh cơ 6 hướng, riêng bản Cao cấp có tính năng thông gió và làm mát cho hàng ghế trước.

Về hệ thống điều hòa: Tất cả các phiên bản đều có điều hòa 1 vùng, tuy nhiên riêng bản Cao cấp là tự động, trong khi hai bản tiêu chuẩn và Đặc biệt là chỉnh cơ.

Về hệ thống giải trí: Tất cả các phiên bản Accent số tự động đều có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tuy nhiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn chỉ có 4 loa giải trí, trong khi bản Cao cấp và Đặc biệt có 6 loa cho âm thanh sống động hơn.

Về các trang bị hỗ trợ: Bản Cao cấp và bản Đặc biệt được trang bị Cruise Control, MSLA cùng lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong khi bản tiêu chuẩn không có. Riêng bản Cao cấp còn có thêm cả sạc không dây và tựa tay cho hàng ghế sau.

Về trang bị an toàn: Bản 1.5 AT tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí, trong khi bản Đặc biệt có 4 túi khí và bản Cao cấp tới 6 túi khí. Ngoài ra, bản Cao cấp còn được tích hợp gói an toàn SmartSense cao cấp, trong khi hai phiên bản còn lại không được trang bị tính năng này.

Ngoài các khác biệt trên đây thì các phiên bản Hyundai Accent số tự động đều có ngoại thất không khác biệt với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm đạt 2.670 mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165 mm. Các thông số này giúp Accent trở thành mẫu sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc.

Cùng với đó, các phiên bản đều sử dụng chung khối động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước.

Giá bán niêm yết của các phiên bản Hyundai Accent số tự động mới nhất năm 2025 hiện như sau:

Accent 1.5 AT: 489 triệu đồng

Accent 1.5 AT Đặc biệt: 529 triệu đồng

Accent 1.5 AT Cao cấp: 569 triệu đồng.