Tesla Model 3 ra mắt thị trường Thái Lan, cơ hội về Việt Nam mở rộng

Sau khi ra mắt thị trường Singapore, Tesla đã chính thức mở bán dòng xe Model 3 tại Thái Lan. Đây là mẫu xe Tesla thứ hai tại xứ sở chùa vàng sau Model Y. Tesla Model 3 chính thức được mở bán tại Thái Lan với ba phiên bản là RWD, Long Range và Performance.

Tại thị trường Thái Lan, đối thủ trực tiếp của Tesla Model 3 là hai mẫu xe sedan cỡ nhỏ BMW 3-Series và Mercedes-Benz C-Class. Đồng thời, những mẫu sedan như Honda Accord hay Toyota Camry có cùng kích thước Tesla Model 3 cũng là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Tesla Model 3 sở hữu ngoại thất ấn tượng, bắt mắt nhờ phong cách hiện đại cùng ưu điểm thiết kế khí động học tối ưu. Xe còn được trang bị đèn pha LED toàn phần, đèn sương mù, đèn hậu LED. Tay nắm cửa Tesla Model 3 nằm chìm vào thân xe, nóc bằng kính, khoang hành lý có thể tích 649 lít. Bên dưới nắp ca-pô của xe có thêm ngăn chứa đồ nhỏ với thể tích 88 lít vô cùng tiện lợi. Điểm trừ duy nhất của Tesla Model chính là phần đầu không có lưới tản nhiệt, khiến ngoại hình của chiếc xe nhìn khá kỳ.

Không gian nội thất Tesla Model 3 hiện đại không kém gì ngoại thất. Thiết kế nội thất vẫn được giữ nguyên triết lý "less is more", đề cao sự tối giản và tiện nghi. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là màn hình cảm ứng trung tâm 15 inch, dùng để chỉnh mọi tính năng trên xe. Phía dưới màn hình là hai sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 14 loa với loa trầm và 2 ampli.

Ngoài ra, Tesla Model 3 còn có thêm vô lăng ba chấu, được giản lược nút bấm, chỉ còn hai nút điều khiển ở hai bên. Đằng sau vô lăng cũng không có bảng đồng hồ như thiết kế của ô tô truyền thống. Điều này mang đến sự gọn gàng cho nội thất nhưng sẽ khiến nhiều người dùng bỡ ngỡ thời gian đầu sử dụng.

Một trong những điểm nhấn nữa của Tesla Model 3 chính là công nghệ hỗ trợ lái bán tự động Autopilot. Tính năng hiện đại này sẽ giúp xe tự động lái trên một số cung đường cụ thể, tự động chuyển làn đường, tự động dừng đỗ, gọi xe đến chỗ người lái, nhận biết đèn tín hiệu và biển báo giao thông.

Về khả năng vận hành, bạn có thể đánh giá Tesla Model 3 qua những thông số kỹ thuật được công bố bởi hãng. Sau khi ra mắt Singapore và Thái Lan, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu Tesla có nghĩa đến thị trường Việt Nam và nước tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á sẽ là nước nào?

Mẫu xe ô tô điện Tesla Model 3 được bán tại Thái Lan với giá dao động từ 1,759-2,309 triệu Baht tương đương từ 1,19 đến 1,57 tỷ đồng. Mức giá này có phần nhỉnh hơn Toyota Camry đang bán tại Việt Nam (1,07-1,46 tỷ đồng) một chút.

