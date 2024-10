Tài chính 500 triệu đồng có nên mua Suzuki XL7 2021 để chạy dịch vụ

Mặc dù vậy, vì mua xe đã qua sử dụng nên người mua cũng nên lưu ý thực hiện một số công việc như dưới đây để đảm bảo an toàn. - Thay dầu cho xe nhằm bảo vệ và duy trì hiệu suất hoạt động của động cơ. Nếu lượng dầu hao hụt hoặc chuyển sang màu đen, hãy thay mới để đảm bảo xe vận hành ổn định. Ngoài ra cũng cần thay dầu phanh để đảm bảo an toàn khi di chuyển. - Kiểm tra nước làm mát để giải nhiệt và kéo dài tuổi thọ động cơ. Sau khi mua, hãy kiểm tra tình trạng nước làm mát và bổ sung kịp thời nếu cần. - Kiểm tra bình ắc quy khi chúng thường có tuổi thọ tối đa khoảng 4 năm. Với mẫu Suzuki XL7 2021 chạy được khoảng gần 4 năm có nghĩa tuổi thọ của bình ắc quy gốc có thể sắp hết. - Kiểm tra phanh xe bằng cách mang xe đến gara để kiểm tra má phanh. Nếu phát hiện má phanh mòn, cần thay mới và căn chỉnh lại hệ thống phanh để đảm bảo an toàn. - Thay lốp mới: Lốp xe có thể bị nứt hoặc mòn sau một thời gian sử dụng, đặc biệt nếu chủ sở hữu trước đó cũng là một tài xế dịch vụ. Chủ mới cần kiểm tra kỹ lốp xe và thay thế nếu lốp cũ đã mòn quá mức. - Thay lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa vì chúng hòa thường bám bụi bẩn làm giảm hiệu suất. Hãy đưa xe đến gara uy tín để kiểm tra và thay thế lọc gió khi cần thiết sau khi mua. Việc thực hiện những công việc này không chỉ giúp xe hoạt động ổn định mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.