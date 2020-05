Suzuki Ertiga giảm giá sâu tới 50 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Một số đại lý đang triển khai ưu đãi giảm giá mẫu MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga lên tới 50 triệu đồng nhằm dọn kho xả hàng tồn.

Hiện tại, nhiều đại lý Suzuki trên toàn quốc đang triển khai chương trình ưu đãi cho Ertiga với mức giảm cao nhất tới 50 triệu đồng. Đây là mức giảm giá sâu nhất tính đến thời điểm hiện tại của mẫu MPV 7 chỗ này.

Tuy nhiên, mỗi đại lý có chính sách và chương trình giảm giá khác nhau, không phải đại lý nào cũng giảm giá xe Ertiga tới 50 triệu đồng.

Đại lý Suzuki trên địa bàn TP HCM giảm giá cho Ertiga mức 30 triệu đồng. Đại lý khác tại Hà Nội chỉ giảm 15 triệu đồng. Một tư vấn bán hàng tại đại lý Hải Phòng cho biết chính sách giảm được tối đa 25 triệu đồng. Đại lý khác tại Đồng Nai giảm sâu tới 50 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, chương trình giảm giá lần này nhằm xả hàng những chiếc Suzuki Ertiga đời 2019. Vì số lượng không còn nhiều nên mỗi đại lý chỉ còn xe với màu sắc khó bán như đen hay bạc.

Tuy nhiên, trong khi vẫn còn xe tồn kho, Suzuki Ertiga lại là mẫu xe thiếu nguồn cung tại Việt Nam. Nhiều khách Việt ký chờ vẫn khó mua được xe. Nguyên nhân được cho là đến từ việc chênh lệch nguồn cung giữa 2 bản AT và MT. Bản AT được nhập về nhiều, thừa xe, trong khi bản MT lại thiếu. Tất cả những chiếc Ertiga 2019 đang được thanh lý đều là bản AT.

Giá bán Suzuki Ertiga AT 2019 tồn kho sau khi giảm còn thấp nhất chỉ 499 triệu đồng, bằng giá niêm yết bản MT. Giá niêm yết của bản AT trước đây là 549 triệu đồng. Mức giá dọn kho của Suzuki Ertiga thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với đối thủ Mitsubishi Xpander.

Hiện nay, Suzuki Ertiga đã có phiên bản mới 2020, giá tăng 6 triệu đồng (với bản AT) đi kèm một số trang bị mới như bộ vành 2 tông màu, màn hình 10 inch, điều hoà tự động và bệ tỳ tay hàng ghế sau. Giá các bản Suzuki Ertiga MT và AT 2020 lần lượt là 499 triệu và 555 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/suzuki-ertiga-giam-gia-sau-toi-50-trieu-dong-1085409.htmlNguồn: http://danviet.vn/xe360/suzuki-ertiga-giam-gia-sau-toi-50-trieu-dong-1085409.html