Giá xe Suzuki Ertiga 2020 lăn bánh mới nhất tại 63 tỉnh thành

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Suzuki Ertiga mới nhất bao gồm giá niêm yết và giá Ertiga lăn bánh tại các tỉnh thành phố hiện nay. Tổng hợp các loại thuế phí phải nộp khi mua xe Suzuki Ertiga mới.

Suzuki Ertiga 2020 nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia đã có những thay đổi đáng kể đáp ứng yêu cầu của khách hàng và để lấy lại thị phần trong phân khúc xe MPV giá rẻ mà Xpander đang độc chiếm hiện nay.

Ertiga 2020 tại Việt Nam hiện đang có 2 phiên bản đó là Ertiga Limited GL MT số sàn và Ertiga Limited GLX AT số tự động. Vì là dòng xe giá rẻ nên Suzuki chỉ trang bị cho bản số sàn các tính năng cơ bản, không có nhiều công nghệ an toàn hiện đại và hỗ trợ người lái. Ở phiên bản số tự động AT có một vài nâng cấp hiện đại hơn đồng nghĩa với giá thành cao hơn so với bản thường MT.

Suzuki Ertiga 2020 màu trắng

Giá xe Ertiga 2020 niêm yết mới nhất tại hãng

- Suzuki Ertiga Limited GL MT: 499.000.000 VND

- Suzuki Ertiga Limited GLX AT: 555.000.000 VND

Giá Suzuki Ertiga 2020 được bán tại Việt Nam có giá niêm yết chung trên tất cả các tỉnh thành. Các chương trình khuyến mại, giảm giá tùy thuộc vào từng đại lý.

Các khoản phí Suzuki Ertiga Limited GL MT Suzuki Ertiga Limited GLX AT Giá niêm yết 499 triệu đồng 555 triệu đồng Phí trước bạ 12% 59.88 triệu đồng 66.6 triệu đồng Phí đăng ký biển số xe 20 triệu đồng 20 triệu đồng Phí bảo trì đường bộ 1.56 triệu đồng 1.56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873 ngàn đồng 873 ngàn đồng Phí đăng kiểm 340 ngàn đồng 340 ngàn đồng Bảo hiểm vật chất xe 7.5 triệu đồng 7.5 triệu đồng Giá lăn bánh 588 triệu đồng 652 triệu đồng

Giá xe Suzuki Ertiga lăn bánh mới nhất tại TP.Hồ Chí Minh

Các khoản phí Suzuki Ertiga Limited GL MT Suzuki Ertiga Limited GLX AT Giá niêm yết 499 triệu đồng 555 triệu đồng Phí trước bạ 10% 49.9 triệu đồng 55.5 triệu đồng Phí đăng ký biển số xe 20 triệu đồng 20 triệu đồng Phí bảo trì đường bộ 1.56 triệu đồng 1.56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873 ngàn đồng 873 ngàn đồng Phí đăng kiểm 340 ngàn đồng 340 ngàn đồng Bảo hiểm vật chất xe 7.5 triệu đồng 7.5 triệu đồng Giá lăn bánh 570 triệu đồng 640 triệu đồng

Giá lăn bánh xe Suzuki Ertiga tại Hà Tĩnh

Các khoản phí Suzuki Ertiga Limited GL MT Suzuki Ertiga Limited GLX AT Giá niêm yết 499 triệu đồng 555 triệu đồng Phí trước bạ 12% 55 triệu đồng 61 triệu đồng Phí đăng ký biển số xe 1 triệu đồng 1 triệu đồng Phí bảo trì đường bộ 1.56 triệu đồng 1.56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873 ngàn đồng 873 ngàn đồng Phí đăng kiểm 340 ngàn đồng 340 ngàn đồng Bảo hiểm vật chất xe 7.5 triệu đồng 7.5 triệu đồng Giá lăn bánh 565 triệu đồng 627 triệu đồng

Giá xe Ertiga 2020 lăn bánh tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ

Các khoản phí Suzuki Ertiga Limited GL MT Suzuki Ertiga Limited GLX AT Giá niêm yết 499 triệu đồng 555 triệu đồng Phí trước bạ 12% 59.88 triệu đồng 66.6 triệu đồng Phí đăng ký biển số xe 1 triệu đồng 1 triệu đồng Phí bảo trì đường bộ 1.56 triệu đồng 1.56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873 ngàn đồng 873 ngàn đồng Phí đăng kiểm 340 ngàn đồng 340 ngàn đồng Bảo hiểm vật chất xe 7.5 triệu đồng 7.5 triệu đồng Giá lăn bánh 569 triệu đồng 633 triệu đồng

Giá xe Suzuki Ertiga lăn bánh 2020 mới tại các tỉnh thành còn lại

Các khoản phí Suzuki Ertiga Limited GL MT Suzuki Ertiga Limited GLX AT Giá niêm yết 499 triệu đồng 555 triệu đồng Phí trước bạ 10% 49.9 triệu đồng 55.5 triệu đồng Phí đăng ký biển số xe 1 triệu đồng 1 triệu đồng Phí bảo trì đường bộ 1.56 triệu đồng 1.56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873 ngàn đồng 873 ngàn đồng Phí đăng kiểm 340 ngàn đồng 340 ngàn đồng Bảo hiểm vật chất xe 7.5 triệu đồng 7.5 triệu đồng Giá lăn bánh 569 triệu đồng 639 triệu đồng

Màu sơn của Suzuki Ertiga 2020

Suzuki Ertiga 2020 có 5 màu: Trắng bạc, trắng ngọc, đỏ, xám bạc, xanh ngọc

Tổng thể 5 màu sơn của Ertiga 2020

Suzuki Ertiga 2020 màu trắng bản GLX AT giá niêm yết 555 triệu đồng

Suzuki Ertiga 2020 màu đỏ

Thông số kỹ thuật của Suzuki Ertiga 2020

Chi tiết Ertiga GL Ertiga GLX Số cửa 5 5 Động cơ Xăng 1.5L Xăng 1.5L Hệ thống dẫn động 2WD 2WD Kiểu động cơ KB15 KB15 Dung tích động cơ 1.462 1.462 Công suất cực đại 103Hp (77kw)/6.000rpm 103Hp (77kw)/6.000rpm Momen xoắn cực đại 138Nm/4.400rpm 138Nm/4.400rpm Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoại đô) 6,11 / 7,95 / 5,04 lít/100km 5,95 / 8,05 / 4,74 lít/100km

Các trang bị an toàn trên Ertiga 2020

Trang bị được tích hợp GL GLX Túi khí SRS phía trước Có Có Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX x 2 x 2 Dây ràng ghế trẻ em x 2 x 2 Khóa an toàn trẻ em Có Có Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử ( ABS & EBD ) Có Có Đèn báo dừng LED LED Cảm biến lùi Không 2 Điểm Hệ thống chống trộm Có Có

