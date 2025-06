Người Việt ngày càng lựa chọn xe gầm cao thay cho sedan

Từng là dòng xe được ưa chuộng tại VN, các mẫu sedan giờ đây liên tục sụt giảm doanh số, không còn là lựa chọn hàng đầu khi mua xe của người Việt bởi thị trường đang có quá nhiều lựa chọn xe gầm cao đẹp mắt, rộng rãi và đa dụng hơn.

Phân khúc sedan, đặc biệt là sedan cỡ C và cỡ B đang mất dần sức hút trên toàn cầu lẫn thị trường Việt Nam. Điều mà trong những năm 2019 -2022 khó ai tưởng tượng ra được. Qua biểu đồ doanh số tổng phân khúc sedan B và C ta có thể thấy thời điểm "ăn nên làm ra" của dòng này nằm trong khoảng năm 2019-2022. Và dù có giảm nhẹ doanh số vào năm Covid 2021 thì doanh số vẫn rất lớn, đạt 66.451 xe/năm. Trong khi đó các năm còn lại đều đạt con số trên 70.000 xe/năm

Những năm này, Toyota Vios và Hyundai Accent là 2 thế lực lớn ở phân khúc sedan nói chung và sedan cỡ B nói riêng. Trung bình mỗi tháng Accent bán được gần 2.000 xe. Toyota Vios thì vượt trội hơn với doanh số từ 2.000-3.000 xe/tháng.

Đây cũng là khoảng thời gian mà Vios đạt được kỷ lục doanh số với 4.053 chiếc (tháng 12/2020). Điều mà hiếm mẫu xe ICE hiện tại nào đạt được. Việc tích lũy doanh số cao qua nhiều năm cũng khiến số lượng xe Vios và Accent lưu thông trên đường đông đảo, khiến chúng trở thành "xe quốc dân".

Doanh số sedan sa sút mạnh từ năm 2023

Toyota Vios khai màn thị trường năm 2023 bằng việc ra mắt phiên bản mới của thế hệ cũ dù các nước lân cận đều đã ra mắt thế hệ mới. Điều này khiến cho khách hàng tại Việt Nam không hài lòng. Ngoài ra, các mẫu sedan C như Mazda3, Kia K3 từng bán hàng ngàn chiếc mỗi tháng giờ đây đã không còn hấp dẫn về giá trước những lựa chọn xe gầm cao mới.

Các mẫu sedan cỡ B, C mới ra mắt nhưng lại không có sự hấp dẫn về thiết kế, công nghệ hay vận hành. Chính vì thế, từ sau năm 2022, doanh số các mẫu sedan B và C sụt giảm nghiêm trọng, gần một nửa so với trước đây và giảm tiếp cho đến nay.

Thị trường quá nhiều lựa chọn và sự cạnh tranh

Các khách hàng mua sedan C có xu hướng mua hẳn CUV C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross, Ford Territory,.... Tương tự, các khách hàng mua sedan B như Vios, City, Accent giờ đây có nhiều lựa chọn như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce,...

Cùng một tầm giá nhưng lại mua được chiếc xe dáng vẻ cao ráo, bề thế, thiết kế đẹp, nhiều tiện nghi, rộng rãi, tầm quan sát tốt, lội nước, leo lề thoải mái hơn thì tại sao người Việt lại không chọn xe CUV/SUV gầm cao thay vì những chiếc sedan thấp lè tè và không gian ngột ngạt hơn.

Xu hướng các gia đình có nhiều thành viên hoặc thường xuyên đi du lịch, dã ngoại, xe gầm cao cũng trở thành lựa chọn tối ưu hơn sedan. Thêm vào đó, là sự xuất hiện mạnh mẽ của các mẫu CUV chạy điện từ VinFast với chương trình miễn phí sạc pin khiến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ chuyển sang các dòng xe điện là rất lớn để tối ưu chi phí, tối đa lợi nhuận.

Người tiêu dùng Việt từ nay có quá nhiều lựa chọn từ xe mini, sedan, hatchback đến những dòng xe gầm cao cỡ lớn nhỏ CUV-A, CUV-B, CUV-C... Với vô vàn lựa chọn, khách hàng có xu hướng mua những chiếc xe gầm cao hơn, kích thước lớn hơn. Theo thời gian, nó biến thành xu hướng mua xe CUV/SUV cũng như khiến các dòng xe sedan cỡ A, B và C mất dần thị phần.

Những tháng đầu năm 2025 chứng kiến sự sụt giảm doanh số thậm chí còn mạnh hơn trước của các dòng sedan cỡ B và C. Một mẫu xe như Toyota Vios chỉ bán được 773 xe trong tháng 4. Dòng Hyundai Accent cũng không khá hơn khi chỉ bán được 568 xe. Riêng Honda City có sự bứt phá trong tháng này với 957 xe. Nhưng những con số này còn lâu mới có thể sánh với thời điểm các dòng xe này bán trên dưới 2.000 chiếc/tháng.

Ở chiều ngược lại, tuy các mẫu CUV/SUV không đồng hạng nhưng lại là đối thủ hút hết khách của nhóm xe sedan này. Bằng kích thước lớn hơn, gầm cao và độ linh hoạt trên đường phố, những chiếc CUV/SUV đang dần thay thế vị trí của sedan.

Sự sụt giảm doanh số của xe sedan tại Việt Nam là hệ quả của nhiều yếu tố tổng hòa, trong đó nổi bật nhất là sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng sang các dòng xe gầm cao đa dụng hơn. Mặc dù vậy, sedan vẫn giữ một vị trí nhất định trong phân khúc xe cá nhân và vẫn có những khách hàng trung thành với ưu điểm về tính ổn định, sang trọng và khả năng vận hành.