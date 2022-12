Rolls-Royce tung ra hai phiên bản thời trang cá tính cho dòng xe Cullinan

Nhà hiệu House of Rolls-Royce ra mắt phiên bản ‘Cullinan – Inspired by Fashion’, bao gồm hai Bộ sưu tập được ‘may đo sẵn’ (prêt-à-porter) cho các vị khách hàng: Re‑Belle đầy táo bạo và Fu-Shion mang màu sắc nổi bật. Cullinan Inspired By Fashion do đội ngũ Bespoke Collective của Rolls-Royce thực hiện.

Xe được lấy cảm hứng từ những gam màu và họa tiết rực rỡ thường thấy trong thế giới thời trang cao cấp, qua đó phản ánh sở thích và phong cách sống chiết trung của nhóm khách hàng thượng lưu. Được coi là tác phẩm nghệ thuật đích thực, ‘Cullinan – Inspired by Fashion’ lần đầu ra mắt trước giới mộ điệu và khách hàng quen của thương hiệu tại Art Basel ở Miami.

‘Cullinan – Inspired by Fashion’ là hiện thân cho đặc tính đa dạng của chiếc SUV hạng sang cũng như tinh thần Black Badge - bản ngã thay thế của nó. “Với ‘Cullinan – Inspired by Fashion’, chúng tôi đã lấy cảm hứng từ thế giới của các vị chủ sở hữu – những cá nhân có sở thích chiết trung, những người mở đầu xu hướng và có tầm ảnh hưởng đến các bước chuyển mình trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và thiết kế hiện nay”,

Celina Mettang, Nhà thiết kế Màu sắc và Chất liệu Bespoke của Rolls-Royce Motor Cars, cho biết. “Họ là những người định nghĩa lại các giới hạn, thách thức các quy ước và dám thể hiện cái tôi cá nhân. Các mẫu xe trong Bộ sưu tập ‘Cullinan – Inspired by Fashion’ đã đồng điệu với tinh thần táo bạo đó. Những chiếc xe được thiết kế như những tuyên ngôn đầy nổi bật, được ‘tinh chỉnh’ đến từng chi tiết cho phù hợp với phong cách sống của các vị khách hàng đặc biệt này”.

Để thể hiện khả năng Bespoke vô tận của hãng, các nhà thiết kế đã mang đến tám cá tính riêng biệt dành cho ‘Cullinan – Inspired by Fashion’. Mỗi bộ sưu tập bao gồm hai cách phối màu nội thất được nhấn nhá bởi các gam màu mang tính biểu tượng: Xanh Lime Green hoặc Hồng Peony Pink cho Re-Belle, và Mandarin hoặc Vàng Forge Yellow cho Fu Shion. Với mỗi phong cách nội thất, khách hàng có thể lựa chọn kết hợp với một trong hai kiểu dáng ngoại thất mà hãng đã tuyển chọn kỹ lưỡng – một vẻ ngoài bắt mắt hoặc thiết kế có phần kín đáo và tinh tế hơn.

Re-Belle là lời tuyên bố tối thượng, phản ánh xu hướng phối màu colour block đương đại với màu sắc sống động và sự kết hợp đầy tinh nghịch giữa các họa tiết. Điểm nhấn màu sắc trong không gian nội thất, bao gồm màu Xanh Lime Green hoặc Hồng Peony Pink, tạo sự tương phản nổi bật với các chi tiết trang trí bằng da màu Trắng White Arctic hoặc Xám Cashmere Grey.

Lớp bề mặt của bảng táp-lô được hoàn thiện bằng chất liệu vải, bằng thép không gỉ, được dệt thủ công cực kỳ chi tiết, gợi liên tưởng đến trang phục ánh kim thường thấy trên các sàn catwalk năm nay. Sợi chỉ tinh xảo có đường kính nhỏ tới 0,45 mm mang đến kết cấu phức tạp, giúp tạo hiệu ứng bắt sáng vô cùng đẹp mắt khi xe chuyển động.

Re-Belle cung cấp 4 tuỳ chọn gam màu ngoại thất: Xanh Lime Green, Gunmetal, Wildberry hoặc Trắng White Arctic, tùy thuộc vào lựa chọn thiết kế nội thất của khách hàng. Mang cá tính đầy táo bạo của Black Badge, Fu-Shion tái hiện thời trang cao cấp nhưng đồng thời cũng có tính ứng dụng cao. Phiên bản này gợi nhớ đến các bộ sưu tập prêt à-porter Xuân/Hè 2023, được thiết kế với các chi tiết tiện dụng như của trang phục đường phố.

Fu Shion thể hiện cá tính của Cullinan – đỉnh cao của sự sang trọng, dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình. Đối với Fu-Shion, các nhà thiết kế đã tạo ra hai phong cách nội thất: sự kết hợp đầy bắt mắt giữa Xanh Military Green, Xanh Navy Blue và Mandarin; hoặc sự pha trộn giữa da thuộc màu Trắng Arctic White và Xám Cashmere Grey với các điểm nhấn màu Vàng Forge Yellow. Tùy thuộc vào bảng màu nội thất, khách hàng đặt mua Fu-Shion có thể lựa chọn một trong bốn màu sắc ngoại thất: Xanh Military Green, Xám Burnout Grey, Vàng Forge Yellow hoặc Xám Tempest Grey.

Đối với ‘Cullinan – Inspired by Fashion’, các nhà thiết kế đã tạo ra tính năng Starlight Tailgate hoàn toàn mới - một tính năng tuyệt đẹp, mở rộng bầu không khí huyền diệu, đầy ánh sao của trần sao Starlight Headliner vượt ra bên ngoài không gian nội thất ô tô. Tính năng Bespoke này cần đến 22 giờ để sản xuất, bao gồm 192 ngôi sao chiếu sáng nhẹ nhàng được gắn vào lớp vật liệu da đục lỗ. Starlight Tailgate, khi kết hợp với Viewing Suite, tạo ra một khung cảnh hoàn hảo để tận hưởng vẻ đẹp mê hoặc của một đêm đầy sao ở bất cứ nơi đâu.

Phần dưới của tấm bảng táp-lô cũng có sự thay đổi đáng kể. Lần đầu tiên, hãng giới thiệu phiên bản có màu của lớp gỗ veneer Piano: Xám Cashmere Grey cho Re Belle và Xanh Navy Blue đối với Fu-Shion. Lớp hoàn thiện bóng bẩy này có vai trò như một yếu tố kết nối các chi tiết, mang lại chiều sâu cho không gian nội thất.

Là kiệt tác dành cho những chuyến du lịch theo phong cách tối thượng, ‘Cullinan – Inspired by Fashion’ có sẵn các bộ hành lý mang màu sắc ton-sur-ton, được thiết kế nhằm tô điểm cho bốn chủ đề không gian nội thất riêng biệt. Bộ sưu tập bao gồm hành lý các kích cỡ 24hr Weekender, 48hr Weekender, túi Holdall, túi Tote và túi Organizer Pouch. Khách hàng có thể mua từng món riêng lẻ hoặc cả bộ năm sản phẩm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/rolls-royce-tung-ra-hai-phien-ban-thoi-trang-ca-tinh-cho-dong-xe-cull...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/rolls-royce-tung-ra-hai-phien-ban-thoi-trang-ca-tinh-cho-dong-xe-cullinan-a583931.html