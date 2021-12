RAM 1500 TRX chính hãng sắp có mặt tại Việt Nam, có giá bán 7,7 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 13:30 PM (GMT+7)

Mẫu xe cao cấp nhất RAM 1500 TRX sắp được ra mắt tại Việt Nam với mức giá 7,7 tỷ đồng

Sau khi phân phối các phiên bản thông thường của dòng bán tải cỡ lớn RAM 1500. Nhà phân phối thương hiệu RAM tại Việt Nam sắp sửa phân phối thêm phiên bản hiệu năng cao RAM 1500 TRX. Xe chính là phiên bản hiệu năng cao của dòng bán tải cỡ lớn, đây cũng là một trong những mẫu bán tải cỡ lớn mang công suất mạnh mẽ trên thị trường với sức mạnh hơn 700 mã lực. Được biết, sắp tới nhà phân phối thương hiệu Ram (bao gồm JEEP) tại thị trường Việt sẽ mang RAM 1500 TRX về nước phân phối với giá bán tạm tính lên đến 7,7 tỷ đồng.

Sở dĩ mẫu bán tải RAM 1500 TRX có giá bán cao lên đến 7,7 tỷ đồng phần lớn là do thuế TTĐB xe phải chịu do dung tích động cơ lớn. Cụ thể, động cơ xăng V8 dung tích 6.2L của RAM 1500 TRX mang dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 chịu thuế suất lên đến 150%. Điều này khiến giá bán của RAM 1500 TRX cao hơn khoảng 3 tỷ đồng so với lựa chọn chơi Ford F-150 Raptor 2021 dùng động cơ V6 3.5L tăng áp kép có giá tạm tính nhập tư nhân khoảng 4,6 tỷ đồng.

Điểm nổi trội của RAM 1500 TRX hơn hẳn đối thủ Ford F-150 Raptor chính là khối động cơ xăng V8 dung tích 6.2L siêu nạp, cho công suất tối đa 702 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 881Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh, thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc bán tải cỡ lớn này có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 189 km/h. Ngoài ra, RAM 1500 TRX có sức kéo rơ-moóc tối đa đạt 8.100 pound (3,6 tấn).

Là mẫu bán tải hiệu năng cao, RAM 1500 TRX có khả năng vận hành Offroad tốt với hệ thống treo sử dụng giảm xóc chủ động lấy cảm hứng từ xe đua địa hình sa mạc. Cụ thể, xe sử dụng bộ giảm xóc chủ động Bilstein Black Hawk e2 2,5 inch.

Ngoại thất của RAM 1500 TRX mang thiết kế hầm hố, nam tính đậm chất xe Mỹ. Xe đi kèm với nội thất hiện đại và tiện nghi với bộ ghế ngồi thể thao. Đi cùng với nhiều “đồ chơi” như: Gương chiếu hậu kỹ thuật số (Digital Rearview Mirror) sử dụng màn hình LCD 9,2 inch, camera quan sát chướng ngại vật ở phía trước hỗ trợ vượt địa hình (Forward-facing Camera). Bên cạnh các trang bị an toàn và hỗ trợ lái hiện đại khác như: cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước.

Với giá bán lên đến 7,7 tỷ đồng, RAM 1500 TRX nhập chính hãng sắp tới sẽ trở thành mẫu bán tải hiệu năng cao cỡ lớn duy nhất được phân phối chính hãng. Hiện tại, dòng bán tải RAM 1500 đang được phân phối chính hãng với tổng cộng 3 phiên bản có giá bán từ 5,38 – 5,68 tỷ đồng.

Vì giá cao, nên RAM 1500 TRX chắc chắn sẽ kén khách chơi, dòng xe RAM 1500 TRX này chỉ hướng đến một tệp khách hàng nhỏ có điều kiện kinh tế khá giả, yêu thích xe Mỹ - đặc biệt là dòng xe bán tải, tệp khách hàng này chịu chơi và đang tìm kiếm một mẫu bán tải rộng rãi mạnh mẽ và khả năng vận hành ấn tượng.

