Những dòng sedan giá rẻ đáng mua du xuân 2025

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2024 được phân phối với 3 phiên bản khác nhau, giá bán niêm yết dao động từ 380 triệu đồng đến 490 triệu đồng. Attrage có thiết kế mạnh mẽ và hiện đại với ngôn ngữ "Dynamic Shield", nổi bật với thanh mạ crôm hình chữ X và lưới tản nhiệt viền đỏ.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.305 x 1.670 x 1.515 mm, kéo dài hơn 60mm so với trước. Trong khi đó, khoảng sáng gầm xe đạt 170mm, giúp vận hành linh hoạt, đặc biệt ở đô thị. Đuôi xe trang bị đèn hậu LED và cản sau thiết kế mới.

Nội thất rộng rãi với khoang cabin 2.002mm và dung tích cốp 450 lít. Trang bị tiện nghi gồm màn hình 7 inch hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, ghế bọc da, và điều hòa tự động. Mitsubishi Attrage có sức mạnh đến từ động cơ 1.2L MIVEC, cho công suất tối đa 77 mã lực, rất tiết kiệm nhiên liệu (5.09L/100km với phiên bản MT). Attrage 2024 cũng trang bị các tính năng an toàn như ABS, EBD, túi khí đôi, và camera lùi.

Hyundai Accent

Hyundai Accent hoàn toàn mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau, giá thấp nhất từ 439 triệu đồng. Mẫu xe sedan này có thiết kế thể thao gợi cảm "Sensuous sportiness", mang lại những đường nét vừa mạnh mẽ vừa tinh tế.

Accent mới hiện nay sở hữu kích thước lớn hơn so với thế hệ trước: dài 4.535mm, rộng 1.765mm, cao 1.485mm, chiều dài cơ sở 2.670mm. Nhờ đó, xe có không gian rộng rãi, trong khi khoảng sáng gầm 165mm giúp Accent vượt qua nhiều loại mặt đường đi khác nhau dễ dàng.

Hông xe có đường gân nổi, mâm xe 16 inch (15 inch ở phiên bản thấp hơn), tay nắm cửa mạ crom tích hợp cảm biến mở cửa. Đuôi xe hiện đại với dải đèn LED kéo dài và cản sau tạo hình hoa văn kim cương.

Nội thất trẻ trung với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Android Auto/Apple CarPlay không dây, 6 loa, và màn hình thông tin kỹ thuật số. Accent mới trang bị động cơ Smartstream 1.5L, công suất 115 PS và mô-men xoắn 144 Nm, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ và linh hoạt.

Toyota Vios

Toyota Vios 2024 có 3 phiên bản tùy chọn: Vios 1.5E-MT, Vios 1.5E-CVT, và Vios 1.5G-CVT, với giá niêm yết lần lượt là 458, 488 và 545 triệu đồng.

Dòng xe sedan Vios này sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại và thể thao, với đèn pha Bi-LED tự động, đèn LED ban ngày và đèn hậu LED. Cản trước được thiết kế lại với các đường gân 3D và mặt ca-lăng lớn sơn đen bóng, tạo cảm giác bề thế. Xe có kích thước lớn hơn, với chiều dài 4.425mm, rộng 1.730mm, cao 1.475mm.

Vios 2024 có mâm xe mới 15 inch thiết kế 6 chấu thể thao và các đường gân nổi chạy suốt thân xe giúp tăng tính khí động học. Đuôi xe được trang bị đèn hậu LED và ống xả nhô ra nhiều hơn, cùng cột ăng-ten dạng vây cá. Nội thất xe được thiết kế tỉ mỉ, với màn hình 9 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động và hệ thống ga tự động kiểm soát hành trình (Cruise Control).

Toyota Vios G 2024 được trang bị động cơ 1.5L, 4 xi-lanh, công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp với hộp số CVT thiết kế 7 cấp, mang lại hiệu suất vận hành êm ái và mạnh mẽ.

Mazda2

New Mazda 2 2024 là dòng sedan được nhập về Việt Nam từ Thái Lan, phân phối với 3 phiên bản khác nhau, giá niêm yết dao động từ 418-508 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu ngôn ngữ thiết kế "New Wave Design" (Thiết kế làn sóng mới) và mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Các phiên bản New Mazda 2 có khả năng cạnh tranh với loạt đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Kia Soluto.

Mẫu xe Mazda 2 có sự thay đổi về thiết kế, đặc biệt ở lưới tản nhiệt, cản trước và vành xe. Phiên bản cao cấp có mặt ca-lăng kín sơn cùng màu thân xe, trong khi các phiên bản còn lại sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong.

Cụm đèn trước LED được làm mỏng hơn, tinh tế với đường viền crôm "Signature Wing". Nội thất sử dụng chất liệu nỉ, được nâng cấp khả năng cách âm và trang bị các tiện nghi hiện đại như kết nối Apple CarPlay, Android Auto, và màn hình HUD.

Sức mạnh của New Mazda 2 đến từ khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao. Trên xe có hàng loạt trang bị tiêu chuẩn an toàn như: túi khí, ABS, EBD, BA, ESS và nhiều trang bị khác.

Kia Soluto

Kia Soluto 2024 giữ nguyên thiết kế và động cơ từ 2019, nhưng bổ sung phiên bản "full option" (đầy đủ tùy chọn) Kia Soluto Luxury. Mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước với 4 phiên bản: Soluto MT, MT Deluxe, AT Deluxe, và AT Luxury. Các phiên bản này có giá niêm yết lần lượt là: 386, 397, 417, và 427 triệu đồng.

Soluto 2024 mang vẻ ngoài năng động với lưới tản nhiệt mũi hổ, nhưng vẫn sử dụng đèn Halogen thay vì đèn LED hay Projector. Nội thất rộng rãi với chất liệu giả da, nhưng hàng ghế sau không thoải mái cho 3 người lớn. Các tính năng như Cruise Control và khởi động bằng nút bấm chỉ có trên bản Luxury.

Kia Soluto có ưu điểm: Giá hợp lý; Thiết kế trẻ trung, thể thao; Không gian nội thất rộng rãi, khoang hành lý lớn; Động cơ vận hành mượt mà, vô lăng nhẹ. Tuy nhiên, Soluto vẫn có những nhược điểm nhất định như: Cách âm chưa tốt; nhiều chi tiết chưa hiện đại, chẳng hạn phần tay nắm cửa không có nút bấm, ăng-ten râu, nút chỉnh kính không ở tappi, tựa đầu ghế sau không điều chỉnh; Thiếu trang bị như đèn LED, điều hòa tự động, lazang lớn.