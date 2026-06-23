Phân khúc xe hai cửa thể thao có thêm lựa chọn mới tại Việt Nam

Mẫu xe thể thao hai chỗ mui trần Mazda MX-5 vừa được công bố giá bán tại thị trường Việt Nam với hai cấu hình mui mềm (ST) và mui cứng (RF), đi kèm động cơ Skyactiv-G 2.0L sản sinh công suất 181 mã lực. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe thể thao mui trần hai chỗ này được phân phối với hai tùy chọn thiết kế mui bao gồm biến thể mui mềm (Soft Top - ST) và biến thể mui cứng (Retractable Fastback - RF).

Mazda MX-5 là mẫu roadster đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh giản và triết lý phát triển tập trung vào trải nghiệm vận hành phân bổ trọng lượng tối ưu 50/50. Xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm ô tô Chicago năm 1989, dòng xe này được phát triển dựa trên ý tưởng kết hợp cấu trúc xe thể thao mui trần trọng lượng nhẹ kiểu Anh Quốc với quy trình chế tạo của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Mẫu xe thể thao hai chỗ mui trần Mazda MX-5 vừa được công bố giá bán tại thị trường Việt Nam.

Xe sử dụng nền tảng vật liệu nhẹ giúp tối ưu hóa khối lượng tổng thể, đồng thời đạt tỷ lệ phân bổ trọng lượng giữa đầu và đuôi xe ở mức gần như cân bằng 50/50. Hệ dẫn động cầu sau kết hợp với trọng tâm thấp cấu thành đặc tính vận hành thể thao, tăng cường độ ổn định và phản hồi chính xác từ mặt đường đến người điều khiển.

Lịch sử phát triển và các cột mốc doanh số Khái niệm "Roadster" có nguồn gốc từ thế kỷ 19, ban đầu dùng để chỉ các loại xe ngựa nhẹ di chuyển linh hoạt. Đầu thế kỷ 20, thuật ngữ này chuyển sang biểu thị dòng xe ô tô có cấu tạo tối giản, không mui và không cửa kính nhằm tối ưu hiệu suất tốc độ.

Xe sử dụng nền tảng vật liệu nhẹ giúp tối ưu hóa khối lượng tổng thể.

Xe được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 181 mã lực.

Trong giai đoạn thập niên 1970–1980, trước sự sụt giảm của các dòng xe mui trần cổ điển châu Âu do các quy định khắt khe về khí thải và an toàn, Mazda đã nghiên cứu và định hình lại phân khúc này bằng dự án MX-5. Trải qua hơn 35 năm phát triển, dòng xe đạt được nhiều thành tích thương mại và giải thưởng chuyên ngành.

Trong cùng năm, mẫu xe đồng thời nhận hai giải thưởng lớn là Xe của năm (World Car of the Year) và Thiết kế xe của năm (World Car Design of the Year).

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành phiên bản phân phối tại thị trường trang bị động cơ xăng Skyactiv-G, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Sức mạnh được truyền tới trục bánh sau thông qua hệ dẫn động cầu sau (RWD). Người tiêu dùng có thể tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Với mức giá từ 1,339 tỷ đồng, Mazda MX-5 tiếp tục duy trì cấu hình kích thước nhỏ gọn, chú trọng vào phản hồi vô-lăng và độ linh hoạt khi vận hành, phục vụ nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm lái trong phân khúc xe thể thao mui trần nhóm phổ thông và cận cao cấp.

Sức mạnh được truyền tới trục bánh sau thông qua hệ dẫn động cầu sau (RWD).

Mức giá bán lẻ đề xuất của dòng xe MX-5 cụ thể như sau: