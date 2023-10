Peugeot 408 ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 999 triệu đồng

Peugeot 408 thế hệ mới được xem là chiếc crossover mang phong cách Coupe phá cách hoàn toàn mới sở hữu thiết kế độc đáo cùng không gian nội thất New i-cockpit thế hệ mới và hệ thống an toàn thông minh vượt trội với khả năng vận hành mạnh mẽ, đa dụng.

Peugeot 408 thế hệ mới vừa được ra mắt là thế hệ sản phẩm mới của Peugeot tại thị trường Việt, đại diện cho những thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm đầy cảm xúc, mang trong mình sứ mệnh định nghĩa lại về các tiêu chuẩn của một mẫu xe truyền thống và chứng minh được khả năng lớn để thu hút khách hàng.

Minh chứng cho năng lực sáng tạo của Peugeot và chiến lược “tiến tới thị trường ô tô cao cấp” mở ra kỷ nguyên mới cho thương hiệu Peugeot trên toàn cầu. Peugeot 408 thế hệ mới sở hữu thông số kích thước ấn tượng, hoàn toàn vượt trội cả bên ngoài và bên trong với khoảng sáng gầm xe lớn đến 189mm cho khả năng vượt địa hình tốt.

Peugeot 408 cuốn hút với kiểu dáng crossover Coupe khi kết hợp hài hòa thể thao mạnh mẽ đa dụng của crossover và sự lịch lãm của sedan truyền thống với đuôi xe được vuốt theo kiểu Coupe. Đây cũng là mẫu xe mang nhận diện mới nhất của thương hiệu Peugeot với logo nổi bật kết hợp lưới tản nhiệt thiết kế tràn viền độc đáo, tạo cảm giác không giới hạn, cùng đặc trưng là hệ thống đèn LED có hình dạng nanh và 3 móng vuốt sư tử.

Không gian nội thất Peugeot 408 thế hệ mới mang ngôn ngữ Peugeot New i-cockpit thể hiện nét sang trọng và cao cấp thừa hưởng từ các thiết kế xe sang và khơi dậy cảm xúc thông qua các thao tác Nghe – Nhìn – Chạm.

Mẫu xe tạo điểm nhấn với tầm quan sát rộng, hiển thị 3D trực quan; khu vực điều khiển trung tâm thiết kế phẳng mang xu hướng tương lai; vô lăng nhỏ gọn, điều khiển linh hoạt; màn hình hiển thị cảm ứng hướng về người lái với cụm 2 màn hình được bố trí khoa học, dễ dàng truy cập và thao tác; hệ thống điều hòa tự động 02 vùng độc lập kết hợp tính năng kiểm soát chất lượng không khí; hệ thống âm thanh Focal hi-fi premium mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động.

Sở hữu kích thước vượt trội với chiều dài tổng thể lớn đến 4,687 mm với trục cơ sở dài 2,787 mm, Peugeot 408 thế hệ mới có không gian bên trong rộng rãi được bố trí khoa học và hợp lý. Ghế trước được thiết kế theo phong cách xe hiệu suất cao cho tư thế ngồi thoải mái, năng động. Khoang hành lý có dung tích lớn lên đến 536 lít và có thể tăng gấp 3 lần khi gập hàng ghế sau.

Peugeot 408 được phát triển trên nền tảng khung gầm thế hệ mới cứng vững, sử dụng vật liệu chuyên dụng mới tại các khu vực trọng yếu giúp xe giảm trọng lượng, gia tăng khả năng cách âm và mang đến sự ổn định cho phần thân xe, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu suất cao.

Peugeot 408 tại Việt Nam trang bị động cơ 1.6 Turbo Puretech thế hệ mới mạnh mẽ với công suất 218 mã lực và mô men xoắn lên đến 300Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ nhờ tối ưu khả năng truyền mô-men từ động cơ đến các bánh xe chủ động. Kết hợp với đó là cần số dạng lẫy tối giản, có thể tối ưu quá trình chuyển số. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 8,8 giây.

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn và nâng cao như các mẫu xe Peugeot hiện hữu tại Việt Nam, Peugeot 408 thế hệ mới còn được tăng cường thêm các tính năng cao cấp thông minh mới lần đầu tiên xuất hiện như:

Công nghệ đèn Matrix LED (Peugeot Matrix LED Technology) / Hỗ trợ giữ làn đường (Lane keeping assist) / Hỗ trợ định tâm làn đường (Lane positioning assist) / Điều khiển hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go (Adaptive Cruise Control with Stop & Go) /Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (Rear cross traffic alert) /Hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động (Semi-Automated Lane Change) / Phanh an toàn chủ động (Active safety brake). Đặc biệt, tính năng Hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động là một tính năng hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện trên những mẫu xe có hệ thống hỗ trợ điều khiển hiện đại nhất.

Tại thị trường Việt, THACO AUTO phân phối 3 phiên bản Allure, Premium và GT với 5 tùy chọn màu sắc gồm: Đỏ Sensation, Đen Nera, Trắng Pearl và Xám Platinum, đặc biệt là màu mới Xanh Obsession. Riêng màu Xanh Obsession hoàn toàn mới có thể thay đổi màu sắc theo ánh sáng và góc nhìn.

Với những giá trị cốt lõi, nổi bật của sản phẩm thế hệ mới với 3 phiên bản cùng các trang bị và tính năng cao cấp thông minh mới, Peugeot 408 sẽ là làn gió mới trong phân khúc xe châu Âu tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo, khác biệt “Cuốn hút từ mọi góc nhìn”.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Peugeot 408 tại Việt Nam như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Peugeot 408 Allure 999 Peugeot 408 Premium 1.099 Peugeot 408 GT 1.249

