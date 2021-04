Nissan Qashqai 2020 bất ngờ có mặt tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 16:30 PM (GMT+7)

Nissan Qashqai 2020 được xem là đối thủ của Toyota Corolla Cross, xuất hiện trong một đại lý Nissan tại Việt Nam nhưng chưa rõ là xe chính hãng hay nhập khẩu tư nhân.

Mẫu xe bán rất chạy của hãng xe Nhật Bản tại thị trường châu Âu nhưng rất tiếc Nissan Qashqai không được bán chính hãng tại Việt Nam. Nissan Qashqai có kích thước tương đương các mẫu xe Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Honda HR-V... vốn là xe đang bán chạy tại Việt Nam với giá dưới 1 tỉ đồng.

Mặc dù không được phân phối chính hãng tại Việt Nam, thế nhưng những chiếc Nissan Qashqai thuộc nhiều đời, nhiều phiên bản khác nhau vẫn âm thầm được nhập về Việt Nam với số lượng nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chiếc Nissan Qashqai này thuộc đời 2020, phiên bản cuối cùng của thế hệ thứ 2.

Chiếc Nissan Qashqai 2020 này sở hữu thiết kế đặc trưng của hãng xe Nhật Bản với cụm đèn pha LED, đèn định vị LED hình chữ V nằm ngang, đèn sương mù dạng LED đặt thấp, đặc biệt là lưới tản nhiệt phong cách V-Motion đặc trưng của Nissan được làm nổi bật với chất liệu nhựa và kim loại mạ crôm. Mâm xe 5 chấu thiết kế đơn giản, đèn hậu dạng LED, ốp nhựa màu đen xung quanh thân xe, ống xả đặt ẩn.

Nội thất Nissan Qashqai 2020 sở hữu màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 7 inch, trang bị tiêu chuẩn ghế lái chỉnh điện, camera lùi và hệ thống kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Những trang bị tùy chọn cao cấp gồm có hệ thống loa Bose, ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Door to Door Navigation hay dịch vụ NissanConnect. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Chưa rõ chiếc Nissan Qashqai này được trang bị động cơ nào nhưng tại Mỹ, Nissan Qashqai có tên gọi Rogue Sport trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 199 Nm. Hệ thống này đi kèm với hộp số Xtronic CVT. Hệ dẫn động 4 bánh là trang bị tùy chọn.

Tuy nhiên do xe có tên gọi Qashqai nên đây không phải là một phiên bản nhập khẩu từ Mỹ. Tại châu Âu, bản tiêu chuẩn dùng động cơ 1.3L tăng áp cho công suất tối đa 138 mã lực, bản cao cấp hơn cho công suất 158 mã lực. Đáng chú ý, đây chính là động cơ được sử dụng trên nhiều mẫu xe của Mercedes-Benz như GLB 200 đang phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Về an toàn, nhà sản xuất trang bị gói an toàn Safety Shield 360 trên cả ba biến thể S, SV và SL. Gói này bao gồm các công nghệ trợ lái xe an toàn như hệ thống phanh tự động khẩn cấp, phanh tự động phía sau, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau và đèn pha thích ứng.

Hiện chưa rõ giá bán của Nissan Qashqai 2020 tại Việt Nam là bao nhiêu tuy nhiên những phiên bản cũ được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đưa về và chào bán với giá hơn 1 tỉ đồng, cao hơn khá nhiều các mẫu xe đối thủ đang phân phối chính hãng tại Việt Nam.

