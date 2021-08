Nhiều hãng nổi tiếng phải triệu hồi xe lỗi hệ thống dây an toàn

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 16:47 PM (GMT+7)

Các hãng xe BMW, Rolls-Royce, MINI và Toyota sẽ phải triệu hồi tổng cộng hơn 21.000 xe do sử dụng dây an toàn trên ghế hành khách phía trước do BMW Group cung ứng bị lỗi.

Mới đây, BMW vừa công bố một đợt triệu hồi do lỗi của dây an toàn ở vị trí ghế hành khách phía trước khi người dùng lắp đặt ghế ngồi trẻ em. Điều đáng nói là lỗi này không chỉ ảnh hưởng tới hãng xe Đức mà còn “liên lụy” tới các hãng xe khác gồm Rolls-Royce, MINI và Toyota.

Cụ thể, đối với BMW các dòng xe nằm trong diện thu hồi gồm 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, X1, X2 và Z4. Vì dùng chung khung gầm với Z4 nên mẫu xe thể thao Toyota Supra cũng gặp lỗi trên. Với thương hiệu MINI các xe Clubman, Countryman, Cooper Hatch và Cooper Convertible sẽ phải thu hồi. Trong khi đó, hãng xe siêu sang Rolls-Royce phải triệu hồi các dòng xe Cullinan, Ghost và Phantom đời 2021.

Nguyên nhân của lỗi kể trên là do khóa khẩn cấp của dây an toàn có thể khiến thao tác lắp đặt ghế an toàn trẻ em không đủ chắc chắn. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ khi được ngồi trên ghế riêng ở phía trước.

Hiện tại BMW chưa ghi nhận trường hợp va chạm hay thương tích nào liên quan đến lỗi này. Hãng cho biết những chủ xe nằm trong diện triệu hồi sẽ nhận được thông báo, việc kiểm tra và sửa chữa mất khoảng gần 60 phút cho một xe.

