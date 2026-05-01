Nhiều chủ xe điện tại Mỹ đang “tự làm khó mình” mà không hề biết

Cụ thể, chỉ 12% trong số những người được khảo sát cho biết họ sử dụng các chương trình sạc thông minh tại nhà, mặc dù 69% đã biết đến sự tồn tại của các chương trình này.

Sạc thông minh cho phép người dùng tiết kiệm chi phí bằng cách sạc xe vào giờ thấp điểm. Các bộ sạc kết nối Wi-Fi có khả năng lên lịch chu kỳ sạc phù hợp với thời gian nhu cầu điện thấp hơn, giúp chủ xe tiết kiệm chi phí và đồng thời giảm thiểu sự biến động về nhu cầu điện cho các công ty điện lực.

Đối với những chủ sở hữu không có bộ sạc thông minh, vẫn có cách để tiết kiệm tiền bằng cách sạc vào giờ thấp điểm. JD Power cho biết, những người lên lịch sạc xe vào thời điểm giá điện thấp có thể tiết kiệm trung bình gần 150.000 đồng mỗi 30 ngày, tương đương khoảng hơn 1 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ 38% chủ xe cho biết họ thường xuyên lên lịch sạc, trong khi 46% không bao giờ làm như vậy. Thời gian lý tưởng để sạc xe điện có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm và nhà cung cấp, nhưng sạc qua đêm thường rẻ hơn so với sạc ban ngày.

Nghiên cứu của JD Power cũng khảo sát mức độ hài lòng của chủ sở hữu với hệ thống sạc hiện tại. Mức độ hài lòng này khác nhau tùy thuộc vào loại bộ sạc và khu vực. Những khu vực có chi phí sạc cao hơn thường có nhiều chủ sở hữu không hài lòng hơn. Cụ thể, người lái xe điện ở New England phải đối mặt với chi phí sạc cao nhất và mức độ hài lòng thấp nhất, trong khi người lái xe ở vùng núi có chi phí trung bình thấp nhất và hài lòng hơn về chi phí hiện tại.

Bộ sạc xe điện được phân loại thành nhiều cấp độ khác nhau. Nghiên cứu cho thấy những người sở hữu bộ sạc cấp độ 2 thường hài lòng hơn so với những người sử dụng bộ sạc cấp độ 1, mặc dù bộ sạc cấp độ 2 gặp nhiều lỗi hơn do độ phức tạp cao hơn. Thương hiệu của bộ sạc cũng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng, với bộ sạc Tesla nhận được đánh giá cao nhất, tiếp theo là bộ sạc Emporia và ClipperCreek.

Việc sạc tại nhà là yếu tố quan trọng trong việc xác định xem xe điện có tiết kiệm chi phí hơn so với xe chạy xăng hay không. Những phát hiện mới nhất cho thấy việc lựa chọn đúng loại bộ sạc tại nhà cũng rất quan trọng đối với sự hài lòng tổng thể của người sử dụng.